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3 минуты назад
Виталий Солодов
11

Климатологи спрогнозировали сверхсильные ураганы шестой категории из пяти возможных

4.1

Команда из Национальной лаборатории имени Э. Лоуренса в Беркли (США) выступила с тревожным требованием создать дополнительную, шестую категорию для обозначения силы штормов, бушующих на Земле. Предельного порога скорости ветра в 250 километров в час, допустимой для пятой категории, отныне недостаточно.

Климат
# глобальное потепление
# ураганы
Hurricane Patricia / Ⓒ NASA

В последнее время многие научные группы все чаще заявляют, что климатический кризис на нашей планете усугубляется. Исследователи ссылаются на подтверждение за прошлый год, когда по Земле прошлись, по их словам, невероятные волны тепла, лесных пожаров и засухи. Красного цвета для обозначения температурного градиента, по утверждениям ряда синоптиков, стало попросту недостаточно. Ко всему прочему, полагают многие, усилились и ураганы, да так, что существующей шкалы не хватает для их обозначения.

На протяжении более 50 лет Национальный ураганный центр (Флорида, США) использовал систему Windscale, разработанную в начале 1970-х инженером Гербертом Саффиром и метеорологом Робертом Симпсоном для информирования о риске материального ущерба. Шкала обозначала ураган по шкале от первой категории (скорость ветра от 119 до 153 километров в час) до пятой (скорость ветра 254 километра в час и более).

Однако, согласно исследованию климатологов из Национальной лаборатории имени Э. Лоуренса в Беркли, чьи результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, уже сегодня существуют еще более экстремальные штормы, которые требуют новой, шестой категории. Этот уровень будет охватывать ураганы со скоростью ветра 309 километров в час и более. Подтверждением тому может служить тропический циклон «Патрисия», в 2015 году затронувший тихоокеанское побережье Мексики, — его скорость доходила до 345 километров в час. Еще четыре шторма, вписывающиеся в гипотетическую, шестую категорию, представлены ниже.

Пять недавних штормов, интенсивность ветра которых достигла нашей гипотетической категории 6 / Ⓒ  Proceedings of the National Academy of Sciences

Причиной тому, по мнению ученых, может быть нагрев океана, что обеспечивает циклоны дополнительной энергией. Этому также способствует беспрецедентно теплая и влажная атмосфера. Все это делает шкалу Саффира — Симпсона неактуальной и даже потенциально опасной для проведения расчетов, так как ложная информация может стать причиной недостаточной подготовки властей регионов, на которые надвигается катастрофа.

«Система уведомлений о рисках тропических циклонов требует реформ, чтобы лучше информировать общественность о внутренних наводнениях и штормах, к которым шкала, основанная на ветре, имеет лишь косвенное отношение. При добавлении шестой категории к шкале Саффира — Симпсона повысится осведомленность об опасностях повышенного риска сильных ураганов из-за глобального потепления», — сказал Джеймс Коссин, соавтор исследования.

Вместе с тем эта же команда смоделировала, как потепление климата повлияет на усиление ураганов. Модели показали, что при глобальном потеплении на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня риск штормов шестой категории увеличивается на 50% вблизи Филиппин и удваивается в Мексиканском заливе. Самый же высокий риск этих штормов наблюдается на юго-востоке Мексики.

Отметим, что тропический циклон «Патрисия» достигал скорости 345 километров в час только над океаном, а к моменту достижения суши скорость ветра в нем не превышала 240 километров в час. Это более чем укладывается в шкалу Саффира — Симпсона и без добавления новых категорий. Неизвестны и какие-либо другие категории ураганов, достигших суши при сохранении скоростей ветра, выходящих за пределы этой шкалы.

Учитывая, что скорость ветров (включая ураганные) в открытом море в среднем всегда выше, чем на суше или в прибрежных районах, ясно, что шкала Саффира — Симпсона, создававшаяся в эпоху до того, как спутниковые наблюдения позволили точно определять скорость ураганов над морем, просто не ставила своей целью определить силу ураганов там, где они не угрожают человеческим поселениям и инфраструктуре.

Другой проблемой в подходе авторов новой научной работы можно назвать тот факт, что они постулируют случившийся рост частоты и силы интенсивности тропических циклонов, несмотря на то, что, по данным наблюдений, и частота, и энергия тропических циклонов на самом деле убывает за весь период наблюдений. Ранее Naked Science писал о том, почему ученые связывают снижение частоты и силы ураганов с глобальным потеплением и отчего ранее существовало заблуждение о том, что изменение климата может увеличивать количество ураганов.

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Климат
# глобальное потепление
# ураганы
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