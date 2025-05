Вскрытие глаза горбатого кита изменило представление о его зрении

Исследование провела группа биологов во главе с Джейкобом Болином из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне (США). Обычно тела мертвых китов, выносимые на берег, бывают сильно разложившимися. Однако горбатый кит (Megaptera novaeangliae), чей глаз впоследствии препарировали американские специалисты, оказался на мелководье еще живым. По соображениям гуманности его усыпили, а образцы тканей сохранили для научных целей.

Благодаря целостности глаза ученые позднее смогли проанализировать его анатомическую структуру и клетки сетчатки, оценить остроту зрения кита и с помощью компьютера смоделировать, как животное видело под водой. Текст работы опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B. Статья о ней также вышла в издании The New York Times (NYT).

Биологи обнаружили, что более трети внутреннего объема китового глаза размером с апельсин занимает склера, или белочная оболочка, которая не участвует в зрении.

Также исследователи выявили низкую плотность ганглиозных клеток сетчатки — «пикселей глаза», как перефразировал Джейкоб Болин в комментарии NYT. Эти нервные клетки преобразуют отраженное на сетчатке изображение в электрические импульсы и направляют их в мозг. Высокая плотность ганглиозных клеток означает, что мозг получает информацию о «картинке» в более высоком разрешении.

Учитывая перечисленное, исследователи полагают, что горбачи, вероятно, могут обнаруживать крупные объекты, такие как косяки рыб, на расстоянии до 75 метров. Когда же речь идет о мелких деталях, то различить их животные способны на не очень большом расстоянии — в пределах примерно 30 метров. При этом средняя длина самих китов составляет 13-14 метров.

Компьютерное моделирование показало, что острота зрения горбачей под водой сопоставима с тем, что видят близорукие люди. Это позволяет объяснить, из-за чего киты могут запутываться в рыболовных снастях: они просто замечают их слишком поздно, чтобы избежать попадания в сети. Подобные инциденты считают одной из основных причин гибели этих морских млекопитающих.

Ученые надеются, что новые знания помогут разработать меры защиты от сетей горбатых китов, чьи популяции в некоторых регионах находятся под угрозой исчезновения.

