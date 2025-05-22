Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Вскрытие глаза горбатого кита изменило представление о его зрении
Киты-горбачи видят гораздо хуже, чем можно было бы ожидать, исходя из довольно крупного размера их глаз. Это выяснили биологи, которые изучили орган зрения выбросившегося на берег молодого кита.
Исследование провела группа биологов во главе с Джейкобом Болином из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне (США). Обычно тела мертвых китов, выносимые на берег, бывают сильно разложившимися. Однако горбатый кит (Megaptera novaeangliae), чей глаз впоследствии препарировали американские специалисты, оказался на мелководье еще живым. По соображениям гуманности его усыпили, а образцы тканей сохранили для научных целей.
Благодаря целостности глаза ученые позднее смогли проанализировать его анатомическую структуру и клетки сетчатки, оценить остроту зрения кита и с помощью компьютера смоделировать, как животное видело под водой. Текст работы опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B. Статья о ней также вышла в издании The New York Times (NYT).
Биологи обнаружили, что более трети внутреннего объема китового глаза размером с апельсин занимает склера, или белочная оболочка, которая не участвует в зрении.
Также исследователи выявили низкую плотность ганглиозных клеток сетчатки — «пикселей глаза», как перефразировал Джейкоб Болин в комментарии NYT. Эти нервные клетки преобразуют отраженное на сетчатке изображение в электрические импульсы и направляют их в мозг. Высокая плотность ганглиозных клеток означает, что мозг получает информацию о «картинке» в более высоком разрешении.
Учитывая перечисленное, исследователи полагают, что горбачи, вероятно, могут обнаруживать крупные объекты, такие как косяки рыб, на расстоянии до 75 метров. Когда же речь идет о мелких деталях, то различить их животные способны на не очень большом расстоянии — в пределах примерно 30 метров. При этом средняя длина самих китов составляет 13-14 метров.
Компьютерное моделирование показало, что острота зрения горбачей под водой сопоставима с тем, что видят близорукие люди. Это позволяет объяснить, из-за чего киты могут запутываться в рыболовных снастях: они просто замечают их слишком поздно, чтобы избежать попадания в сети. Подобные инциденты считают одной из основных причин гибели этих морских млекопитающих.
Ученые надеются, что новые знания помогут разработать меры защиты от сетей горбатых китов, чьи популяции в некоторых регионах находятся под угрозой исчезновения.
Ученые ТюмГУ разработали методику для измерения оптимальной площади смачивания листьев растений каплями агрохимикатов с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Точное измерение площади смачивания и времени действия распыляемой капли на листьях важно для оценки безопасной и эффективной концентрации этих веществ, поскольку позволяет снизить экологические риски и сделать пищевые продукты более полезными.
Квазары, будучи одними из самых энергетически мощных объектов во Вселенной, сильно влияют на вещество в окружающем пространстве. Из-за недостатка прямых наблюдений не удавалось определить масштаб возможных последствий для «жертвы». И вот ученые нашли в молодой Вселенной пару сливающихся галактик, одна из которых «пронзает» другую квазаром.
Предложена математическую модель, которая помогает оптимально распределить ресурсы между предприятиями промышленных кластеров. Модель учитывает финансовый, технологический и интеллектуальный капиталы участников, что позволяет повысить эффективность их взаимодействия и стимулировать инновации. Полученные результаты могут стать ценным инструментом для органов государственной власти и бизнес-сообществ.
Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?
Рыжие кошки давно привлекали внимание генетиков: большинство из них — самцы, среди самок такой окрас встречается значительно реже. Точку в этом вопросе поставили исследователи из Японии, обнаружив мутацию, отвечающую за рыжий окрас у домашних кошек.
Крис Фалкенберг (Chris Falkenberg) — концепт-дизайнер и цифровой иллюстратор из США, чьи работы создают эффект погружения в далёкие миры, высокотехнологичные цивилизации и воображаемые космические сценарии. Его художественный стиль сочетает точность технического рендеринга с кинематографичной атмосферой.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Черная желчь: что такое депрессия
Тайна гибели «Курска»
Объединяй и властвуй — как создать из квантовых компьютеров квантовый интернет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии