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23 минуты назад
ПНИПУ
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В Перми представили новый тип двигателя, который повысит эффективность беспилотников

4.4

Специалисты Пермского Политеха представили уникальную разработку в области силовых установок — импульснотурбинный двигатель, который может изменить будущее беспилотных летательных аппаратов. Это гибридная конструкция, которая сочетает лучшие черты поршневых и турбинных технологий, и на 5-10% эффективнее по сравнению с традиционными аналогами.

ПНИПУ
# беспилотники
# БПЛА
# двигатель
# топливо
# эффективность
Внешний вид импульснотурбинного двигателя / © Михаил Максимов, пресс-служба ПНИПУ

Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Любой двигатель работает за счет преобразования энергии топлива или электричества в механическое движение. Создается тяга, благодаря которой транспорт начинает двигаться. Задача прогресса – сделать этот процесс как можно эффективнее – надежнее, мощнее, дешевле и одновременно безопаснее для окружающей среды.

Студенты ПНИПУ под руководством Александра Балакирева, старшего преподавателя кафедры «Авиационные двигатели» ПНИПУ, представили новый тип двигателя для БПЛА, который сочетает элементы авиационной газовой турбины и поршневого двигателя внутреннего сгорания.

– Наша разработка основана на гипотезе о том, что обычно силовые установки в малой авиации низкоэффективны из-за небольшого массового расхода, то есть через них проходит слишком мало воздуха. А чем меньше воздушный поток – тем слабее тяга и выше расход топлива. Поэтому пришла идея, попробовать нагнетать воздух с помощью поршня, а не турбомашины, так как он, во-первых, работает дольше, из-за низких оборотов, а во-вторых, вытесняет довольно большую порцию воздуха. По сути установка является гибридом двигателя для самолетов и автомобильного, – объясняет Михаил Максимов, руководитель проекта, студент кафедры «Авиационные двигатели» ПНИПУ.

Конструкция объединяет три ключевых компонента: поршень, создающий мощный поток воздуха, камеру сгорания, разгоняющую его, и турбину, которая преобразует скорость в механическое вращение. По словам молодых ученых, его можно использовать, например, чтобы вращать воздушный винт БПЛА или даже колеса на наземных транспортных платформах. То есть, идея перспективна также в качестве вида автомобильного двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Ключевая особенность разработки в том, что энергия топлива ДВС преобразуется по-другому — через турбину, что значительно повышает экономичность процесса (тратится меньше топлива) и общий коэффициент полезного действия.

– Эффективность нашей установки на 5-10% выше, чем у двигателей внутреннего сгорания, которые сейчас используются на беспилотниках, что повышает максимальную дальность полета, при этом снижая расход топлива, – поделился Даниил Власов, студент кафедры «Авиационные двигатели» ПНИПУ.

Сейчас продукт находится на стадии патентования. Разработчики нацелены на ключевые сегменты российского рынка БПЛА: военные и силовые ведомства, применяющие дроны для разведки и наблюдения; коммерческие организации, занимающиеся аэрофотосъемкой, мониторингом инфраструктуры и сельским хозяйством; а также конструкторские бюро, специализирующиеся на создании беспилотников малого и среднего класса.

Гибридный двигатель студентов Пермского Политеха – инновационный проект, сочетающий лучшие качества турбинных и поршневых силовых установок. Это перспективное решение сделает малую авиацию дешевле и эффективнее в эксплуатации.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# беспилотники
# БПЛА
# двигатель
# топливо
# эффективность
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