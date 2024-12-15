Горбатый кит помог фотографу сделать необычный снимок

Профессиональный подводный фотограф Рейчел Мур рассказала, как в октябре 2024 года во время путешествия по Французской Полинезии она встретила дружелюбного молодого горбатого кита. Животное было так любезно, что позволило женщине запечатлеть его глаз с близкого расстояния. При этом кит не отрывал взгляда от камеры фотографа в течение пяти минут.