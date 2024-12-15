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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
8 часов назад
Рейтинг: +395
Посты: 811

Горбатый кит помог фотографу сделать необычный снимок

Профессиональный подводный фотограф Рейчел Мур рассказала, как в октябре 2024 года во время путешествия по Французской Полинезии она встретила дружелюбного молодого горбатого кита. Животное было так любезно, что позволило женщине запечатлеть его глаз с близкого расстояния. При этом кит не отрывал взгляда от камеры фотографа в течение пяти минут.

Сообщество
# киты
# природа
# фотографии
Глаз горбатого кита / © Rachel Moore
Глаз горбатого кита / © Rachel Moore
Глаз горбатого кита / © Rachel Moore
Глаз горбатого кита / © Rachel Moore
Рейчел Мур и горбатый кит / © Rachel Moore
Рейчел Мур и горбатый кит / © Rachel Moore
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# ветеринария
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# карликовая галактика
# космос
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# черная дыра
# черная дыра средней массы
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13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
13 декабря
Елизавета Александрова

Неизвестный межзвездный объект мог изменить орбиты планет Солнечной системы

Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.

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# межзвездные объекты
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Астрономы заметили в далекой маленькой галактике крайне своеобразное явление: неизвестный объект вспыхнул и потух так стремительно, что это совершенно непохоже на большинство подобных событий в космосе. Подозревают, что за событием стоит черная дыра, притом та самая, которую давно разыскивают: черная дыра промежуточной массы.

Астрономия
# карликовая галактика
# космос
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Алексей Ярославцев
14 часов назад
Виталий, с вашем уровнем осведомленности о мировом закулисье, вам не составит труда рассказать, как же Ротшильды подкупили советского академика

Информация о прошлом климате тает вместе со льдомИнформация о прошлом климате тает вместе со льдом

Иван Колупаев
14 часов назад
Сергей, видео как я получаю деньги за свои комментарии у тебя есть? Нету? А чего тогда бздишь, дед-пердед 😁

SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-гоSpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-го

AFigTebe
14 часов назад
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Tommy Angelo
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Сергей Петровский
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Сергей Петровский
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И. И тебе видео прислать? Ты пиши лучше просто тихо комментарии свои платные для слабоумных из кгб🤣. И не виляй , пиши по теме - напиши как отменили

SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-гоSpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-го

Felix Gash
19 часов назад
Напомнило аниме "Виви: песнь флюоритовых глаз", там похожее есть :D а резльтат этого крайне сомнителен хахаха

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Виталий Сокол
20 часов назад
Сначала Ротшильдов и иже с ними (фамилия как пример класса) заинтересовала возможность компостировать мозг массам, затем они нашли способ

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Oh No
23 часа назад
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