Россия оказалась в тройке лидеров по детской близорукости

Сегодня примерно каждый третий ребенок и подросток на планете страдают миопией, или близорукостью. Метаанализ почти 300 научных работ по этой теме показал, что если число плоховидящих вблизи детей продолжит расти нынешними темпами, то к 2050 году распространенность заболевания достигнет 40% и превысит 740 миллионов случаев.

Близорукость, то есть дефект зрения, при котором человек хуже различает предметы на расстоянии, обычно возникает в детстве и с возрастом прогрессирует. Из-за неуклонного роста заболеваемости это нарушение становится все более серьезной проблемой глобального здравоохранения. Среди факторов, которые способствуют распространению миопии, медики называют увеличение продолжительности экранного времени и более раннее начало образования.

Видя ухудшение ситуации, особенно в странах Юго-Восточной Азии, китайские специалисты в области офтальмологии и здравоохранения решили детально оценить нынешнее положение с близорукостью у детей и подростков 5-19 лет, а также спрогнозировать сценарии на ближайшие десятилетия.

Для этого ученые отобрали 276 статей из опубликованных до июня 2023 года отчетов и исследований в 50 странах Азии, Европы, Африки, Океании, Северной и Латинской Америки. Общая выборка составила более пяти миллионов детей и подростков, а количество выявленных случаев близорукости — почти два миллиона.

В результате удалось установить, что с 1990 по 2023 год распространенность миопии в рассмотренной группе существенно увеличилась. Если в начале периода показатель заболеваемости оценивали в 24%, то в период с 2011-го по 2019-й он вырос почти до 30%, а с 2020 по 2023 годы приблизился к 36%.

Уровень детской близорукости в развивающихся странах оказался заметно выше, чем в экономически развитых. Среди континентов первое место заняла Азия, а самую низкую распространенность миопии зафиксировали в Латинской Америке и государствах Карибского бассейна.

Анализ по отдельным странам выявил лидерство Японии, Южной Кореи и России. Доля близоруких детей и подростков там составила около 86%, 74% и 46% соответственно.

Распространенность близорукости среди детей и подростков в мире (по странам), 1990 — 2023 год / © Liang J, Pu Y, Chen J, et al., British Journal of Ophthalmology

Кроме того, несколько большую подверженность миопии отметили у живущих в городах, представительниц женского пола и старшеклассников.

Ученые предупредили, что при сохранении тенденций роста распространенность детской и подростковой близорукости в 2030 году достигнет примерно 600 миллионов случаев, а в 2040-м — 665 миллионов. В 2050-м показатель превысит 740 миллионов, или 40% в долевом выражении.

Среди девочек и девушек доля близоруких будет выше, чем среди мальчиков и юношей: 33% против 31% в 2030 году; 40% против 35,5% в 2040-м; 42% против 37,5% в 2050 году соответственно. Неравномерное распространение ожидается и по возрастам: в указанные годы заболеваемость у 13-19-летних будет примерно вдвое выше, чем у детей 6-12 лет.

Авторы признали, что исследование, вышедшее в журнале British Journal of Ophthalmology, не лишено ограничений, которые могли повлиять на сделанные выводы. В их числе — разный дизайн и методология вошедших в метаанализ работ, различия в определении и оценке близорукости. Тем не менее ученые заключили, что большой размер выборки позволяет считать полученные данные о распространенности миопии близкими к точным.

Исследователи рассчитывают, что привлечение внимание к проблеме побудит правительства и органы здравоохранения активнее заниматься профилактикой миопии и усилить меры для более раннего выявления и лечения таких нарушений.

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