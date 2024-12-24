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37 минут назад
Игорь Байдов
57

Горбатые киты «репетируют» в пении, перед тем как найти самку

4.5

Самцы горбатых китов — самые искусные певцы среди сородичей. Они поют в теплых тропических водах, куда приплывают для размножения. Команда канадских цетологов на протяжении двух лет изучала этих животных и выяснила, что самцы начинают исполнять песни за несколько месяцев до того, как отправиться на поиски пары. Таким образом, предположили ученые, животные «репетируют» — разучивают песню, чтобы в брачный сезон ее исполнение выглядело максимально эффектным. 

Биология
# горбатые киты
# животные
# киты
горбатый кит
Самцы горбатых китов, пожалуй, одни из самых известных вокалистов в мире дикой природы. Они исполняют мелодичные песни, которые разносятся на многие километры / © Wanetta Ayers

Самцы горбачей, или горбатых китов (Megaptera novaeangliae), пожалуй, одни из самых известных вокалистов в мире дикой природы. Они исполняют мелодичные песни, которые разносятся на многие километры. По мнению ряда специалистов, так киты ищут самок для спаривания или отпугивают соперников.

Во время размножения киты поют на протяжении нескольких дней, причем как поодиночке, так и «хором». Песни этих животных представляют собой сложноорганизованные последовательности звуков, которые складываются в стереотипные «фразы». Эти «фразы» многократно повторяются, в результате формируются «темы». Песня может включать от четырех до семи различных тем, которые затем исполняются в определенном порядке.

Команда цетологов из Канады под руководством Эрин Уолл (Erin Wall) из некоммерческой организации Raincoast Conservation Foundation выяснила, что киты на самом деле начинают петь за несколько месяцев до миграции в теплые тропические воды, где соединятся с парой. Вероятно, эти исполнения — «репетиция» вокала: таким образом киты разучивают песню, которую в итоге будут исполнять в местах размножения.

Уолл и ее коллеги использовали сеть из 17 гидрофонов (прибор для приема звука и ультразвука под водой) у тихоокеанского побережья Канады, чтобы в течение лета и осени записать и тщательно изучить песни самцов, находящихся в местах кормления. Зимой и весной самцы горбатых китов мигрируют к Гавайям и к Мексике, там у них начинается период размножения.

Во время полевых работ исследователи заметили, что летом горбатые киты исполняют песни очень редко — предположительно, потому, что заняты поиском пищи. Однако в сентябре картина меняется. Самцы начинают исполнять песни продолжительностью три-четыре минуты, состоящие в основном из коротких игривых «фраз», но затем песни становятся длиннее. К декабрю удлиняются до 10-20 минут. По мнению Уолл, животные начинают разучивать песню, с которой собираются «покорить» самку.

Фрагмент песни горбатого кита, которую он исполняет в начале брачного сезона / © Erin Wall

Поскольку все самцы в популяции поют практически одну и ту же песню, с небольшими индивидуальными различиями, ученые предположили, что такого рода исполнение перед началом брачного сезона можно назвать совместной «репетицией» — своего рода вокальным упражнением.

Помимо того, что перед началом брачного сезона песни самцов становятся длиннее, Уолл также заметила изменение структуры песен.

«В начале сезона, я бы сказала, в песнях китов гораздо больше энтропии. Гораздо больше вариативности. Затем, ближе к осени, появляются очень четкие темы, где стереотипные фразы начинают звучать все чаще и чаще повторяться», — пояснила исследовательница.

Отметим, у морских биологов и зоологов, изучающих горбатых китов, нет единого мнения о том, действительно ли эти животные исполняют песни для привлечения самок. Например, зоолог Джим Дарлинг (Jim Darling) из некоммерческой организации Whale Trust Maui на Гавайях отметил, что за время исследования горбатых китов в северной части Тихого океана — а он изучил сотни самцов — только один раз стал свидетелем того, как песня самца действительно привлекла самку.

В любом случае гипотеза команды Уолл выглядит интригующей и заслуживает особого внимания международного сообщества. Чтобы ее подтвердить, потребуются дополнительные исследования, проведенные несколькими независимыми группами цетологов.

Уолл представила предварительные результаты исследования своей команды на конференции Marine Mammalogy в Перте, Австралия. Вскоре она надеется опубликовать их в одном из научных журналов.

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Биология
# горбатые киты
# животные
# киты
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