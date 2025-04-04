Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В гнезде лысухи сохранился пластиковый мусор 30-летней давности
Ученые из Нидерландов по фрагментам пластиковых отходов из гнезд местных водоплавающих птиц сумели оценить время их использования. В глубоких слоях одного оказался пластиковый мусор, датируемый началом 1990-х годов.
Специалисты Естественно-научного музея и исследовательского центра Naturalis в Лейдене (Нидерланды) заметили, что местная популяция водоплавающих птиц лысух (Fulica atra), обитающих по всей Европе, активно использует выбрасываемый людьми мусор при строительстве гнезд. Традиционно эти пернатые сооружают гнезда из стеблей и листьев растений, которые быстро сгнивают, из-за чего их нужно возводить заново каждый год. Однако с распространением пластиковых отходов лысухи, живущие поблизости с человеком, стали включать их в конструкции, что повысило долговечность и сделало возможным многолетнее пользование гнездами: птицы просто немного обновляют верхний слой, а нижний служит основанием.
Это натолкнуло исследователей на идею изучить гнезда городских лысух, чтобы по фрагментам пластикового мусора попытаться проследить историю их использования и определить время изначальной постройки. О результатах ученые недавно рассказали в журнале Ecology. Статья с комментариями также вышла в издании The New York Times.
В рамках эксперимента группа под руководством биолога Ауке-Флориана Хемстра (Auke-Florian Hiemstra) в сентябре 2021 года собрала в центральной части Амстердама гнезда лысух и доставила их в лабораторию. Специалисты пояснили, что к этому времени сезон размножения уже завершился, и гнезда пустовали, поэтому птиц не потревожили.
Каждую из конструкций разобрали на части, отделив пластиковых мусор. Фрагменты последнего в дальнейшем детально изучили на наличие информации о дате происхождения. Наибольшее внимание исследователей привлекли находки из гнезда, которое обнаружили на торчащей из воды заброшенной фундаментной свае под причалом на одной из амстердамских улиц. В глубоких слоях гнезда сохранился пластиковый мусор, датируемый началом 1990-х годов.
Всего в гнезде оказались 635 предметов искусственного происхождения, примерно треть из которых относились к упаковке от еды (обертки от шоколадных батончиков, части контейнеров от фастфуда и тому подобное). На некоторых удалось обнаружить упоминание срока годности, что дало представление о том, как долго лысухи пользовались гнездом.
К примеру, на верхних уровнях лежали обертки от сладостей со сроком годности до 2021 и 2022 годов. Чуть глубже находилась прослойка из медицинских масок, которые, вероятно, попали в гнездо во время пандемии Covid-19 в 2020-м. Хотя маски, видимо, обеспечили птицам мягкость и тепло, исследователи предупредили, что они могут быть опасны для пернатых, если те запутаются в эластичных петлях для ушей.
Самым «древним» мусором оказались выцветший кусок вспененной упаковки от бургера McChicken и обертка от батончика Mars. На первом сохранилась надпись о датировке авторского права за 1996 год, а на второй — логотип FIFA с рекламой чемпионата мира по футболу 1994 года в США.
Находки из гнезда наглядно продемонстрировали, как сильно люди влияют на окружающую среду и насколько долговечными могут быть эти последствия. Выброшенная мимоходом пластиковая упаковка хранилась в гнезде лысухи почти три десятилетия.
Также результаты исследования — напоминание о глобальной проблеме пластикового загрязнения. По оценкам специалистов, ежегодно по вине людей образуется 52,1 миллиона тонн пластиковых отходов. При этом человечество перерабатывает из них всего 9%, сжигает — 19%, неправильно утилизирует — 22% (выбросы в Мировой океан), захоранивает — 49% (данные ресурса Our World in Data Оксфордского университета).
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Международная группа исследователей из Китая, США и Германии разработала метаматериал с выдающейся механической емкостью хранения энергии. Придать ему уникальные характеристики удалось за счет структуры — скрученных гибких стержней, деформирующихся по спирали.
Некоторые животные находят в алкоголе не только удовольствие, но и выгоду. Исследователи выяснили, что для самцов плодовых мушек он может стать ключом к успеху в спаривании. Алкоголь не просто меняет поведение насекомых, а запускает выработку феромонов, которые превращают самцов в объекты желания.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Два ключевых события сыграли решающую роль в формировании генетического профиля современных европейских народов. Первое связано с приходом ранних фермеров из Анатолии примерно восемь тысяч лет назад, второе — масштабная миграция на запад носителей ямной степной культуры, начавшаяся пять тысяч лет назад. Однако ученые видят множество отличий от общей картины в разных регионах. В новой работе они проанализировали ДНК древних жителей самого северо-запада Европы и обнаружили более тесную связь с охотниками-собирателями, чем где бы то ни было.
Ученые из Австралии исследовали влияние сексуальной активности, а именно — самоудовлетворения и полового контакта с партнером — на объективные и субъективные параметры сна, в том числе на мотивацию поутру и готовность к новому дню.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Новая физика, конечно, должна быть». Как наши физики «ловят» космические частицы с энергией, которую невозможно получить даже на Большом адронном коллайдере
Были ли другие разумные живые организмы на Земле? Быть может, разумнее нас?
Искусственный интеллект и будущее дизайна: что будет с дизайнерами к 2025 году?
«Вояджер» снова не покинул Солнечную систему — и СМИ снова об этом не узнали
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии