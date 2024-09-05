Экологи подсчитали, сколько люди выбрасывают пластика в окружающую среду, а сколько сжигают

По данным ряда исследователей, примерно 1,5 миллиарда человек во всем мире сталкиваются с проблемой вывоза и утилизации мусора. То есть различного рода отходы стали головной болью обычных людей. Чтобы избавиться от мусора, они прибегают к не самым экологичным способам, что постепенно перерастает в серьезную проблему, о которой ученые говорят все чаще. Экологи из Великобритании проанализировали данные о пластиковых отходах и рассказали, сколько пластика горожане и сельские жители сжигают, а сколько выбрасывают на улицу.

Пластиковое загрязнение негативно сказывается на дикой природе, среде обитания диких животных и людей. Когда пластиковые предметы и изделия оказываются в окружающей среде, они начинают разлагаться и выделять много токсичных веществ, которые отравляют почву, воду и воздух, попадают в пищу животных, птиц и рыб, убивая их. В среднем период разложения пластика составляет от 20 до 500 лет.

Если же пластик начинают сжигать на открытом воздухе, образуются парниковые газы, а также выделяются твердые частицы, диоксины, и другие загрязнители, вызывающие у людей рак, респираторные заболевания, нервные расстройства и врожденные дефекты. Такие выбросы могут нанести непоправимый вред здоровью.

В последнее время ученые уделяют много внимания проблеме пластикового загрязнения и прилагают немалые усилия для ее решения. Например, к 2030 году Европейский союз планирует на своей территории использовать только перерабатываемые и пригодные для повторного использования полимерные упаковки. В некоторых австралийских городах уже действует запрет на пластиковые бутылки и пакеты.

Чтобы определить влияние пластикового загрязнения на окружающую среду и оценить масштаб проблемы, исследователи часто проводят моделирование. Технологии позволяют «увидеть» перемещение пластиковых отходов в природе и выявить «горячие точки» — места, подверженные наибольшему загрязнению, а также районы с недостаточным уровнем утилизации отходов.

Для моделирования потока пластикового мусора в городах и сельской местности по всему миру группа экологов из Великобритании под руководством Костаса Велиса (Costas Velis) из Университета Лидса воспользовалась данными о твердых отходах, полученными от местных органов власти, а также в результате переписи населения. Затем на основе этих сведений обучили искусственный интеллект, который позволил спрогнозировать, как образуются отходы и как их утилизируют более чем в 50 тысячах городских и сельских районах. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Nature.

По словам Велиса, такой подход помог его команде получить «беспрецедентное» представление о том, как обращаются с пластиковыми отходами в разных странах и почему они становятся причиной загрязнения окружающей среды.

По оценкам специалистов, ежегодно по вине людей образуется 52,1 миллиона тонн пластиковых отходов — пятая часть от общемирового объема. Значимая часть — в бедных странах, где наблюдаются проблемы со сбором и вывозом мусора. То есть там не только мусор не вывозят, но даже нет специальных контейнеров, куда его можно выбрасывать.

Пластиковое загрязнение окружающей среды в результате сжигания и разложения (в килограммах). Данные на 2020 год. a) Среднее количество пластика, которое оказалось в природе, по странам; b) Распределение вероятности количества пластика в окружающей среде для шести городов мира с населением более миллиона человек; c) Выбросы пластика на уровне стран в зависимости от категории доходов населения. Черные точки — результаты по отдельным странам в каждой категории доходов / © University of Leeds, Costas Velis

Согласно расчетам, из вышеназванного количества примерно 57 процентов пластикового мусора сжигается, а оставшиеся 43 процента остается в природе, где постепенно разлагается. Мусор сжигают на задних дворах частных домов, улицах или на небольших свалках без какого-либо экологического контроля.

Государства с низким уровнем дохода, так называемые страны Глобального Юга, производят меньше пластиковых отходов на душу населения, чем страны с высоким уровнем дохода (Глобального Севера), но в итоге этим типом мусора Юг гораздо больше загрязняет окружающую среду по сравнению с Севером. Страны Глобального Севера, напротив, собирают и перерабатывают подавляющее большинство пластиковых отходов, но среди всех загрязнителей природы пластик там на первом месте.

Экологи назвали три государства с самым высоким уровнем пластикового загрязнения: Индия (9,3 миллиона тонн в год), Нигерия (3,5 миллиона тонн в год) и Индонезия (3,4 миллиона тонн в год).

В ноябре 2024 года в южнокорейском городе Пусан состоятся международные переговоры, на которых рассмотрят вопрос о принятии первого в мире договора о пластиковых отходах. Велис и его коллеги призвали включить в договор меры, обязывающие предприятия увеличить долю переработки пластиковых отходов, при этом страны с высоким уровнем дохода должны оказывать таким заводам бо́льшую финансовую помощь.

Отметим, что в мае 2024-го в Оттаве (Канада) прошла похожая встреча, в ней приняли участие 170 стран. Однако договориться о плане борьбы с пластиковым загрязнением не удалось.

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