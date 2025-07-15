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Птенцов белых аистов сгубили «ловушки смерти» из пластика
Специалисты в области природоохраны и экологии давно бьют тревогу из-за губительного воздействия пластиковых отходов на животный мир. В новом исследовании ученые раскрыли печальные последствия на примере белых аистов: попадая в гнезда, мусор вроде пластиковых пакетов и веревок из полипропилена становится смертельной угрозой для птенцов.
Авторы новой научной работы — экологи из Университета Восточной Англии (Великобритания) совместно с французскими и португальскими коллегами — на протяжении нескольких лет отслеживали 32 колонии белых аистов на юге Португалии, а также 568 их гнезд. За время наблюдений более чем в 90% из них исследователи обнаружили антропогенные следы в виде пластикового мусора. Самые распространенные его разновидности — пакеты и веревки из полипропилена — встречалась в 65% и 42% гнезд.
Присутствие подобных предметов порой приводило к трагических исходам. В рамках исследовательского проекта специалисты еженедельно проверяли 93 аистиных гнезда от момента вылупления птенцов до их оперения. Почти в трети гнезд ученые зафиксировали случаи запутывания аистят в пластике.
Полученные травмы приводили к некрозу, потере конечностей и смертям. Всего таким образом пострадали 35 появившихся на свет птенцов. В большинстве эпизодов аистятам исполнилось около двух недель, поэтому в других программах мониторинга, где наблюдения вели в более поздний период, подобные случаи могли не регистрировать.
Самой частой причиной запутывания становились синтетические веревки. В 63% этих случаев речь шла о шпагате для обвязки тюков. Такой пластиковый мусор и фрагменты сетки для укрытия тюков сена особенно часто встречались в гнездах, окруженных сельскохозяйственными угодьями. Соответственно, у выводков из подобных гнезд была выше вероятность запутывания и ниже показатели выживаемости.
Белые аисты часто селятся рядом с людьми, кормятся отходами со свалок и используют мусор при строительстве гнезд. Собранные учеными данные говорят о том, что антропогенные материалы могут угрожать этим птицам гораздо сильнее, чем предполагали ранее.
Исследование, статья о котором вышла в журнале Ecological Indicators, позволило понять масштабы гибели аистят в результате запутывания и подчеркнуло необходимость найти замену таким опасным материалам, как пластиковый шпагат, в сельском хозяйстве, заключили авторы.
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