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Зоологи нашли способ утилизировать медицинские маски с помощью личинок жуков
Ученые ранее уже демонстрировали способность личинок насекомых поедать и переваривать разные виды пластика. Однако большинство таких опытов проводили в условиях отсутствия какой-то другой еды, что в действительности вряд ли возможно. В новом исследовании канадские зоологи испытали более реалистичный сценарий. Личинок побудили питаться распространенным типом пластиковых отходов — частицами защитных масок, смешав их с более съедобной добавкой.
Подопытными в эксперименте, статья о котором вышла в журнале Biology Letters, стали личинки жуков-чернотелок (Tenebrionidae), одного из крупнейших семейств жесткокрылых насекомых.
В отличие от других исследователей, группа во главе с доцентом кафедры ботаники и зоологии Мишель Ценг (Michelle Tseng) из Университета Британской Колумбии (Канада) вместо пластика в порошке или спрессованных из него блоков использовала для опытов измельченные фрагменты медицинских масок.
Проблема утилизации этого вида пластикового мусора стала особенно актуальной во время пандемии Covid-19 и после нее. Из прошлых исследований известно, что неправильно утилизированные маски, оказавшись в природе, поедались животными, что вызывало у них кровотечения и закупорку пищеварительного тракта, язвы и смерть.
В эксперимент включили лицевые маски из пропилена и биоразлагаемого полимерного материала на основе полимолочной кислоты. Чтобы сымитировать условия, возможные в реальной жизни, их измельчили в микрочастицы и смешали с пшеничными отрубями, а затем предложили этот микс личинкам жуков-чернотелок.
Спустя месяц исследователи обнаружили, что личинки употребили примерно половину микропластика — примерно 150 частиц на насекомое — и прибавили в весе. Небольшое количество съеденного микропластика выделилось с экскрементами (около четырех-шести частиц на миллиграмм), но остальное они усвоили. Исследователи не зафиксировали влияния такого рациона на продолжительность жизни и рост насекомых.
Исследование показало, что группа из 160 личинок способна съесть 530 микрограммов пластика за 23 дня. С учетом этого, на утилизацию одной медицинской маски весом 2270 микрограммов сотне личинок потребуется 138 дней, или примерно 4,5 месяца, подсчитали ученые.
По словам Мишель Ценг, в дальнейшем планируется изучить пищеварительные механизмы, позволяющие личинкам расщеплять микропластик, и использовать эти знания в решении глобальной проблемы пластикового загрязнения.
По оценкам, в мире ежегодно производят более 450 миллионов тонн пластика, из которых перерабатывают только около девяти процентов. Примерно половина отходов отправляется на свалку, но значительная часть пластикового мусора попадает в окружающую среду и вредит дикой природе.
Ранее австралийские ученые показали, что личинки зофобусов могут поглощать пенопласт, который сам по себе в естественных условиях разлагается крайне медленно. Кроме того, способность усваивать полистирол и не страдать от добавляемых в него токсинов демонстрировали мучные хрущаки.
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