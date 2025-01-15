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Инфографика: какая часть пластиковых отходов в мире на самом деле перерабатывается
Соединенные Штаты — крупнейший в мире загрязнитель окружающей среды пластиком: эта страна перерабатывает всего 5% своих бытовых пластиковых отходов. Во всем мире ситуация немного лучше, но 91% пластиковых отходов по-прежнему сжигаются, отправляются на свалку или попадают в океан.
Инфографика, опубликованная выше, создана на основе данных ресурса Our World in Data Оксфордского университета.
Человечество перерабатывает всего 9% мировых пластиковых отходов, сжигает — 19%, неправильно утилизирует — 22% (выбросы в Мировой океан), захоранивает — 49%.
Если переработка — самый экологичный способ справиться с загрязнением, почему ее не используют еще активнее? Во-первых, не все производимые виды пластика можно переработать. Во-вторых, экономические факторы часто делают захоронение более дешевым способом утилизации мусора. В-третьих, обычно пластик можно переработать только один или два раза, прежде чем он станет непригодным к ресайклингу, поэтому отходы в итоге все равно окажутся на свалке, мусоросжигательном заводе или в океане.
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