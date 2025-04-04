  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
35 минут назад
Елизавета Александрова
26

Ученые предложили согреть Марс с помощью наночастиц

5.2

Исследователи поделились идеей распылять в атмосфере Красной планеты наноразмерные диски из графена, чтобы создать парниковый эффект и повысить температуру на 30 градусов. Проблема в том, что для этого потребуются производство сотен тысяч тонн материала и гигантские энергозатраты — как минимум несколько десятков ядерных реакторов или солнечные фермы размером с целый город.

Астрономия
# космос
# марс
# парниковый эффект
# терраформирование Марса
Ученые предложили согреть Марс с помощью наночастиц – иллюстрация к материалу на Naked Science
Марс, окруженный теплой и влажной атмосферой, в представлении художника / © NASA/MAVEN/Lunar and Planetary Institute

Превращение Марса в подобие Земли и хотя бы более гостеприимное место означает решение целого букета крайне трудных задач. Во-первых, необходимо защититься от радиации, уровень которой примерно в 250 раз выше земного. Во-вторых, разреженная марсианская атмосфера на 95 процентов состоит из углекислого газа и создает давление всего в 0,6 процента от земного. Это примерно как на высоте 35 километров над Землей.

В таких условиях вода не может существовать даже в самый теплый день: лед при нагревании сублимирует, то есть сразу испаряется, минуя стадию жидкости. В довершение всего — температура, которая никогда не поднимается выше примерно плюс 20 градусов Цельсия, а опускается часто до минус 125 градусов.

Проблемой холода и отчасти давления недавно занялись ученые из США, Великобритании, Бразилии и других стран. Они предположили, что оптимальным решением может стать распыление в атмосфере мельчайших твердых частиц. По расчетам, они должны создать искусственный парниковый эффект: удерживать тепло в атмосфере и таким образом повысить средние глобальные температуры на Красной планете на 30 градусов.

В статье, выложенной на сервере препринтов arXiv.org, исследователи сравнили два материала: алюминиевые стержни и графеновые диски. Второй вариант оказался более удачным — для достижения того же эффекта с ним потребуется меньше энергии.

Напомним, графен — это кристаллы атомов углерода, выстроенные в форме шестиугольников. Они одновременно легкие и прочные, но в данном случае привлекательнее всего их способность поглощать инфракрасное излучение, блокировать ультрафиолетовое и при этом пропускать видимый свет.

Получать графен предполагается непосредственно на Марсе из атмосферного углекислого газа путем электролиза примерно по такому принципу, по которому работает генератор кислорода MOXIE, тоже созданный для Марса. По сути, это дополнение, усложнение схемы его работы: после отделения от диоксида углерода атомов кислорода нужно использовать оставшийся от этого процесса угарный раз и пропустить его через специальный реактор, где при очень высоких температурах можно получить графен. Далее предстоит из отдельных кристаллов сформировать наноразмерные диски, к примеру, под действием электромагнитных полей. Это тоже сложный и энергозатратный процесс.

Но самое интересное, что для достижения необходимого потепления марсианского климата нужно несколько десятилетий подряд распылять эти графеновые диски со скоростью как минимум 4,5 килограмма в секунду, а желательно в 10 раз больше. Для этого потребуется с трудом вообразимая энергетическая инфраструктура: только для производства минимально необходимого количества графена нужны 360 мегаватт.

По расчетам авторов статьи, достижение подобной энергомощности означает развертывание на Марсе инфраструктуры общей массой примерно 50 тысяч тонн. Такой инфраструктурой могут стать либо десятки атомных реакторов, либо солнечные электростанции размерами в сотни футбольных полей. Соответственно, с учетом процессов формирования дисков из полученного сырья и их распыления энергозатраты возрастают в несколько раз.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# космос
# марс
# парниковый эффект
# терраформирование Марса
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Революция в зоологии. О чем нам рассказали молекулы?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Альтернативные пути развития разума
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Как спасти тех, кого нет? Сохранение редких видов животных
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Ископаемая ДНК из арктических регионов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Здоровое старение
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
«Не мни сие срамно быти»: странности средневековой иконографии
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
1200
Почему медведи не водятся в Африке? История расселения животных по нашей планете
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Арктический эпос: былинное сказывание в Заполярье
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Когда руки говорят: тайны жестовых языков
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 16:30
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
Вчера, 15:35
Елена

Скрученные в пружину стержни из метаматериала сохранили рекордный объем энергии

Международная группа исследователей из Китая, США и Германии разработала метаматериал с выдающейся механической емкостью хранения энергии. Придать ему уникальные характеристики удалось за счет структуры — скрученных гибких стержней, деформирующихся по спирали.

Химия
# материаловедение
# метаматериалы
# физика
# Хиральность
# энергия
# энтальпия
Вчера, 14:25
Игорь Байдов

Алкоголь сделал самцов плодовых мушек привлекательными для самок

Некоторые животные находят в алкоголе не только удовольствие, но и выгоду. Исследователи выяснили, что для самцов плодовых мушек он может стать ключом к успеху в спаривании. Алкоголь не просто меняет поведение насекомых, а запускает выработку феромонов, которые превращают самцов в объекты желания.

Биология
# алкоголь
# дрожжи
# дрозофила
# насекомые
# плодовые мушки
# спаривание
Позавчера, 16:30
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
31 марта
Татьяна

Генетики обнаружили дольше всех существовавшую группу охотников-собирателей в Западной Европе

Два ключевых события сыграли решающую роль в формировании генетического профиля современных европейских народов. Первое связано с приходом ранних фермеров из Анатолии примерно восемь тысяч лет назад, второе — масштабная миграция на запад носителей ямной степной культуры, начавшаяся пять тысяч лет назад. Однако ученые видят множество отличий от общей картины в разных регионах. В новой работе они проанализировали ДНК древних жителей самого северо-запада Европы и обнаружили более тесную связь с охотниками-собирателями, чем где бы то ни было.

Археология
# генетика
# древняя днк
# Европа
# культура шнуровой керамики
# охотники-собиратели
1 апреля
Мария Азарова

Секс и мастурбация на ночь глядя значительно улучшили качество сна

Ученые из Австралии исследовали влияние сексуальной активности, а именно — самоудовлетворения и полового контакта с партнером — на объективные и субъективные параметры сна, в том числе на мотивацию поутру и готовность к новому дню.

Медицина
# качество сна
# мастурбация
# секс
# сексуальная активность
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые предложили согреть Марс с помощью наночастиц

    35 минут назад

  2. В гнезде лысухи сохранился пластиковый мусор 30-летней давности

    1 час назад

  3. Двумерный дисульфид рения показал неожиданные оптические метаморфозы

    1 час назад

  4. Падение кометы могло сократить население Европы вдвое

    2 часа назад
Выбор редакции

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

23 марта

Последние комментарии

Valerij Zviozdkin
51 минута назад
Оксиливиты известны давно.Дешево и сердито,а мощнее нет ничего,разве что гафний-192,спасибо.

Кислородные бомбы: в Сколтехе нашли мощную альтернативу тротилу

Иван Колупаев
2 часа назад
Стэн, отвечать в коментах самому себе это тревожный симптом )) Что до Трампа так думаю все ждут что из его "инициатив" действительно воплотится в

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Стэн Станиславский
2 часа назад
думаю, оппоненты Трампа сидят тихо потому, что ждут подходящего момента, когда Трамп пожиже, посильнее обхезается, чтобы в правильный момент

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Иван Колупаев
2 часа назад
Стэн, совершенно не обязательно быть украинцем чтобы иметь мрии и мечтать о перемогах. С каждым может случится. Это просто удобные ярлычки для

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Александр Березин
2 часа назад
Александр, по скорости и вооружению немецкие реактивные самолеты были лучше поршневых союзников. И КР -- Фау-1 -- у немцев были по цене-эффективности

Бомба для Гитлера: кто отнял у нацистов ядерное оружие?

Стэн Станиславский
3 часа назад
Иван, ну пока что Конгресс США сидит тихонько, как мышь под веником.

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Стэн Станиславский
3 часа назад
Иван, Именно! Потому я и предлагаю запасаться попкорном и поудобнее устраиваться на диване - нас ждет о@уительное зрелище, такое бывает раз в 100 лет,

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Александр Березин
3 часа назад
Стэн, пишите еще. Рога, бараны, Назад в будущее -- это такие крепкие аргументы в пользу простоты ЯРД, что, конечно, перебивают все.

В США решили создать космический ядерный реактор с возможным военным применением

Иван Колупаев
3 часа назад
Стэн, в отличии от винипухов президент США не является диктатором и вынужден оглядываться на конгресс и решения суда. Трамп хотел бы положить на

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Александр Березин
3 часа назад
Dmitr, а меня куда больше "улыбает", что есть люди, считающие будто нейросети могут дать корректный ответ на сложные исторические вопросы. В то время

Бомба для Гитлера: кто отнял у нацистов ядерное оружие?

Александр Березин
3 часа назад
Гриша, у США (а точнее -- у Ферми) не было ложных идей, что реактор самозатормаживается при +800, поэтому в их конструкциях температура плавления

Бомба для Гитлера: кто отнял у нацистов ядерное оружие?

Dmitr Sha
3 часа назад
Улыбнуло-с. Математические ошибки уровня постановки задачи это первое. Остальное режет бритва Ханлайна)

Бомба для Гитлера: кто отнял у нацистов ядерное оружие?

Иван Колупаев
3 часа назад
Стэн, в последний раз затарифить весь мир США пытались во время Великой депрессии в США тогда случился натуральный голодомор. А России придется

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Гриша Черных
3 часа назад
Все бы ничего, но тяжеловодный реактор американцев CP-3 тоже был сделан из алюминия. Если и была какая единая причина отставания Германии и бешеного

Бомба для Гитлера: кто отнял у нацистов ядерное оружие?

Стэн Станиславский
3 часа назад
Иван, уже до 67 доллариев бочка опустилась. В моменте до 64 доходила. Запасаемся попкорном и внимаааательно наблюдаем за происходящим : ))) Таки на

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Стэн Станиславский
3 часа назад
Иван, у меня для вас плохие новости - уже 2 дня как пляшут. А индусы на новостях о законе в конгрессе уже прямо сейчас, загодя начали искать других

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Иван Колупаев
4 часа назад
Стэн, будет забавно поглядеть на танцы американских налогоплательщиков которым придется оплатить вашу перемогу из своего кармана. Разумеется за

Инфографика: крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива с 2022 по 2025 год

Виктор Павлович
4 часа назад
Какое нудное графоманство.

Случай на 14-м измерительном пункте

Стэн Станиславский
4 часа назад
Александр, в пользу ГЯРД (а не ЯРД - это таки разные устройства) говорит то, что метод получения электроэнергии, который там будет использоваться

В США решили создать космический ядерный реактор с возможным военным применением

Александр Березин
4 часа назад
Стэн, пишите еще. Рога, бараны, Назад в будущее -- это такие крепкие аргументы в пользу простоты ЯРД, что, конечно, перебивают все.

В США решили создать космический ядерный реактор с возможным военным применением

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно