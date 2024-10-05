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9 часов назад
Полина Меньшова
3 234

Новая молекула заменила 10 километров бега натощак

6.1

Медики из Дании создали молекулу, которая способна вызывать такую же реакцию организма, какая возникает при голодании и регулярных интенсивных физических нагрузках. Как это оказалось возможным, они описали в новой научной статье.

Медицина
# голодание
# метаболизм
# физическая активность
# физическая нагрузка
Кадр из мультсериала «Симпсоны»
Кадр из мультсериала «Симпсоны» / © Fox

Согласно предыдущим исследованиям, физические нагрузки положительно влияют на физическое и психическое здоровье: снижают риск серьезных заболеваний, помогают бороться с депрессией, улучшают речевое развитие. Могут быть полезными и ограничения в еде, например чередование периодов голодания и приемов пищи способно снизить как риск рака молочной железы, так и скорость его развития.

Специалисты из Орхусского университета в Дании обратили внимание на то, что голодать и регулярно заниматься спортом могут далеко не все люди. Кому-то это не позволяет делать образ жизни, кому-то — медицинские противопоказания. Чтобы исправить ситуацию, исследователи создали молекулу, действующую на метаболизм так же, как 10 километров быстрого бега натощак. Результат своей работы они описали в научной статье, которую опубликовал Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Физическая нагрузка и голодание укрепляют сердце и снижают содержание жира в крови за счет того, что увеличивают количество лактата (соли молочной кислоты) и кетонов. Эти вещества становятся «топливом» для клеток, объяснили ученые:

«Когда уровень лактата и кетонов в крови повышается, то увеличивается выработка гормона, подавляющего аппетит, и снижается уровень свободных жирных кислот в крови. Это дает ряд преимуществ для здоровья, например снижает риск развития метаболического синдрома».

Авторы исследования подчеркнули, что исключительно с помощью диеты такого сильного эффекта достичь нельзя. Хотя лактат и кетоны встречаются в природе, их невозможно употреблять в достаточном количестве, при этом избегая выработки нежелательных побочных продуктов — кислоты и соли.

Попадая в организм, молекула LaKe увеличивает количество лактата и кетонов без выработки нежелательных побочных продуктов / © Rasmus N. Ottosen et al., Journal of Agricultural and Food Chemistry
Попадая в организм, молекула LaKe увеличивает количество лактата и кетонов без выработки нежелательных побочных продуктов / © Rasmus N. Ottosen et al., Journal of Agricultural and Food Chemistry

Созданная молекула под названием LaKe, согласно результатам экспериментов на мышах, позволяет искусственно регулировать количество лактата и кетонов без вреда для здоровья. Если разработка пройдет первые клинические испытания на людях, начатые в Орхусском университете, то может стать новой биологически активной добавкой к пище.

По словам исследователей, препарат на основе LaKe позволит всем, кто по разным причинам не может голодать или регулярно выполнять интенсивные физические упражнения, поддерживать свой организм в нормальном состоянии. Кроме того, у молекулы есть потенциал для устранения проблем с концентрацией внимания, например при болезни Паркинсона и деменции. Эти заболевания часто характеризуются низким для мозга уровнем энергии, что не позволяет ему функционировать должным образом.

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Медицина
# голодание
# метаболизм
# физическая активность
# физическая нагрузка
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