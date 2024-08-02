  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
Юлия Трепалина
12

«Суперслух» больших бурых кожанов поможет в борьбе с возрастной глухотой людей

5.2

Нейробиологи из США обнаружили, что у одной из разновидностей летучих мышей — больших бурых кожанов (Eptesicus fuscus) — с возрастом слух не ухудшается, а остается таким же острым, как у молодых особей. По мнению специалистов, эти животные могут помочь в изучении того, как работает слух, и в понимании механизмов старческой тугоухости у людей.

Биология
# возрастные изменения
# летучие мыши
# потеря слуха
# слух
# старение
# тугоухость
Большой бурый кожан
Большой бурый кожан (Eptesicus fuscus) / © Michael Durham, MINDEN

Возрастное ослабление слуха свойственно большинству млекопитающих. Оно начинается со снижения слуховой чувствительности к высоким частотам и со временем прогрессирует, распространяясь на низкие частоты.

Хотя причины старческой потери слуха разнообразны и зависят от генетических, эпигенетических и экологических факторов, ее начало обычно связано с патологическими возрастными изменениями периферических структур слуховой системы. Предполагается, что лежащие в их основе молекулярные механизмы — результат взаимосвязанных метаболических и физиологических изменений в течение жизни, которые приводят к накоплению реактивных видов кислорода и повышают подверженность клеточной дисфункции.

Между тем многие летучие мыши, использующие эхолокацию, живут удивительно долго для млекопитающих своих размеров, и до старости полагаются на эту способность, позволяющую им ориентироваться в пространстве и добывать пищу. Однако о возрастных изменениях в слуховой системе летучих мышей известно довольно мало. Поскольку она фундаментально такая же, как у других млекопитающих, в том числе у человека, летучие мыши — хорошая модель для исследования механизмов, позволяющих поддерживать здоровый слух на протяжении всей жизни.

Вклад в изучение темы недавно внесли специалисты в области нейронаук и биологии из Университета Джонса Хопкинса и Мэрилендского университета в Колледж-Парке (США). Объектом их исследования стали большие бурые кожаны, которые в дикой природе могут доживать до 19 лет. Это довольно внушительный срок для животных весом 15-26 граммов. Например, имеющая сопоставимые размеры домовая мышь в природе обычно живет 12-18 месяцев, а в неволе — два-три года.

Ученые предположили, что Eptesicus fuscus сохраняют хорошую слуховую чувствительность даже в старости, поскольку иначе они не смогли бы выживать так долго. Чтобы проверить догадку, ученые сравнили слуховую чувствительность и оценили состояние структур слуховой системы у молодых и стареющих больших бурых кожанов.

Возраст подопытных животных, отловленных в дикой природе, определили с помощью генетического метода, в котором ДНК каждого из испытуемых сравнили с ДНК летучих мышей, возраст которых был достоверно установлен. Среди 23 больших бурых кожанов 13 оказались молодыми (возраст — от 1,2 до 5,9 года), а 10 — пожилыми (возраст — от 6,8 до 12,5 года).

Для обследования слуха животных усыпили. С помощью подкожных электродов, прикрепленных к голове подопытных, исследователи измерили напряжение электрических импульсов, которые, как известно, возникают в слуховом нерве в ответ на звуковые волны и затем передаются в мозг. В качестве стимула ученые использовали запись щелчков и тональных звуков разной частоты, издаваемых летучими мышами.

В итоге выяснилось, что молодые и пожилые особи одинаково хорошо слышали даже самые тихие звуки. Как и предполагали исследователи, слух больших бурых кожанов был наиболее чувствителен к тому диапазону частот, который они используют для эхолокации и общения с сородичами.

Также ученые установили, что даже у самых старых подопытных возрастом примерно 12 лет волосковые клетки — расположенные в улитке рецепторы слуховой системы, — как и сам этот орган, были в полном порядке. У людей гибель волосковых клеток в полости внутреннего уха часто приводит к возрастной тугоухости.

Авторы научной работы, доступной на сайте препринтов bioRxiv, полагают, что изучение «суперслуха» больших бурых кожанов позволит лучше разбираться в биологических процессах, стоящих за старческой потерей слуха у человека, и, возможно, найти способы его лечения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# возрастные изменения
# летучие мыши
# потеря слуха
# слух
# старение
# тугоухость
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Как много работать и хорошо спать?
ИЦАЭ
Екатеринбург
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Как читать средневековые тексты: Древнерусская вязь
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Снаряжение римского легионера эпохи Республики
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Архитектура космических станций и городов будущего с точки зрения антрополога и психолога
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
(Не)бесполезные гаджеты
Экспериментаниум
Москва
Лекция
04 Авг
Бесплатно
Снимок эпохи. Военные фотографии 1914-1918 годов, как форма памяти и исторический источник
Библиотека Друзей
Санкт-Петербург
Лекция
04 Авг
500
Малый ледниковый период в виноградниках и водах Позднего Средневековья
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Авг
Бесплатно
ВСХВ — ВДНХ с 1920-х до современности: территория смыслов и генератор мифологий
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Гравюры из коллекции Политехнического музея
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 часов назад
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
Вчера, 13:01
Юлия Трепалина

Сочетание сигарет и вейпов вчетверо повысило риск рака легких

У людей, которые параллельно с обычными сигаретами курят электронные, вероятность заболеть раком легких в четыре раза выше, чем у тех, кто практикует только традиционный способ табакокурения. Новое свидетельство вреда вейпинга для здоровья представили медики из Университета штата Огайо в США.

Медицина
# вейпинг
# вейпы
# курение
# рак легких
# Электронные сигареты
5 часов назад
Александр Березин

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.

Оружие и техника
# атомная энергетика
# жидкосолевые реакторы
# США
12 часов назад
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
30 июля
Игорь Байдов

Ученые «раздвинули» границы Солнечной системы

Самой удаленной гипотетической границей Солнечной системы считается облако Оорта. Этот регион находится от нас на расстоянии чуть более одного светового года. Новая математическая модель двух американских ученых показала, что на самом деле наша система простирается гораздо дальше, чем предполагалось. Они выявили очень далекую область пространства, где космические объекты теоретически могут подвергаться гравитационному воздействию нашей звезды. Если предсказание окажется верным, научному сообществу, вероятно, придется пересмотреть границы Солнечной системы.

Астрономия
# звезды
# межзвездная среда
# облако Оорта
# Солнечная система
# Солнце
# сфера хилла
# точка Лагранжа
27 июля
Андрей

Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.

Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
26 июля
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Суперслух» больших бурых кожанов поможет в борьбе с возрастной глухотой людей

    4 минуты назад

  2. В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

    5 часов назад

  3. Пространство как последовательность: психофизиологи смоделировали, как мозг ориентируется на местности

    5 часов назад

  4. Растаявшие ледники в Андах указали на окончание голоцена

    6 часов назад
Выбор редакции

Дозор окончен: почему NASA отключает орбитальный телескоп, выслеживающий опасные астероиды

Позавчера, 17:32

Последние комментарии

Георгий Эрман
16 минут назад
Ну я решил продолжить эту тему и сделал видос https://vk.com/ermangeorge?w=wall297837457_282

Нейросеть показала «Приключения Электроника» от Дени ВильневаНейросеть показала «Приключения Электроника» от Дени Вильнева

Максим Наумов
52 минуты назад
Neostep, главное что красное белое свои сервера обслуживает, остальное не важно

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Голодный Волк
56 минут назад
Ну вот у китайцев уже и конкуренты появились. Самое смешное, что эти солевые дружбаны пока просто хотят проверить как новые материалы будут

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных соляхВ США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

Марина Круглова
58 минут назад
Arkady, чё за передергивание, как будто ты сам тоже в голове не оцениваешь, кто красивый, а кто нет. Это как бы общий механизм для всего хомосапиенса,

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Necroposter Mortal
2 часа назад
Так вот как снималась актерская игра в большинстве отечественных фильмов.

Нейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеороликиНейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеоролики

Юлия Трепалина
3 часа назад
Небольшая поправка -  8386 человек. Но в другом вы правы - для оценки привлекли группу из шести мужчин и шести женщин, то есть 12 человек, а не шесть,

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Антон Сердюков
3 часа назад
Евгений, без учёта использования МОКС-топлива

Китай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 годуКитай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 году

Антон Сердюков
3 часа назад
Игорь, именно, всепропальщики

Китай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 годуКитай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 году

Иван Колупаев
3 часа назад
Голодный, ну да 8836 человек, а именно столько принимали участие в исследовании это конечно ни о чем. Да и для оценки привлекательности позвали вдвое

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Maksim Pavlyuchenko
4 часа назад
Arkady, критерии привлекательности давно рассчитаны математически: соотношения между расстояниями на лице определяют эту самую привлекательность.

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Сергей Медведев
4 часа назад
Видеомассив кинозаписей по ходу дела был ягодный, клубничного поля🤣🤣🤣

Нейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеороликиНейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеоролики

Hello Salut
4 часа назад
черных - ни одного не было...

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Павел Зверев
6 часов назад
Шип в августе не полетит

Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в августе 2024 годаКосмические запуски, на которые стоит обратить внимание в августе 2024 года

Семен Слепцов
6 часов назад
Возможно перестали есть мясо, потому что монахи меньше стали их закупать, что привело к уменьшению стад, отсюда и сами стали меньше есть его.

Средневековые монахи стали вегетарианцами, чтобы соблюсти целибатСредневековые монахи стали вегетарианцами, чтобы соблюсти целибат

Иван Колупаев
7 часов назад
Neostep, ага, ага 🙄 все так и поверили. Ну кроме тебя конечно. Пойми, чудо, если бы все было как в той сказке, то "замедление" не случилось бы сразу на 1

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Ana To
8 часов назад
Neostep, 🤡

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Uliss Nemo
8 часов назад
Думаю на фоне лишнего стресса некрасивые люди чаще подвергаются нервным срывам, хотя, и красивые люди страдают тем же недугом!))

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Arkady Kolbenev
9 часов назад
А каков критерий привлекательности- не привлекательности? Кто выносит вердикт?. Спекулятивное исследование.

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Александр Березин
11 часов назад
Александр, иными словами, ДОТы не сделали такими, чтобы их не пробивали корабли. О чем я и сказал выше.

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Алексей Михайлов
11 часов назад
Andrey, где до 200-то разгоняться? Кому это надо и как часто?

Первый электрический суперкар BYD отправился в производствоПервый электрический суперкар BYD отправился в производство

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно