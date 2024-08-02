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41 минута назад
Екатерина Погорелкина
122

Эксперимент сделал кота часто цитируемым молодым ученым

5.7

Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.

Наука
# научная публикация
# научная статья
# эксперимент
# этика
Кот Ларри с Майклом Ричардсоном (отцом Риз Ричардсон)
Кот Ларри с Майклом Ричардсоном (отцом Риз Ричардсон) / @ Science.org, Kelly Richardson

Системы научного цитирования — та часть науки, которая остается скрытой от обывателей, но имеет важное значение в карьере ученого. Принято считать, что количество упоминаний работ исследователя в других научных трудах отражает их значимость. Чем больше цитирований — тем важнее результаты опубликованного исследования. Это помогает многим ученым продвигаться по карьерной лестнице и получать заслуженные бонусы.

Обычно для оценки значимости автора и его статей используют индекс Хирша. Этот показатель отражает количество работ, опубликованных ученым, и сколько раз на них ссылаются в других исследованиях. Например, у ученого, написавшего 10 статей, каждую из которых процитировали минимум 10 раз, индекс Хирша будет равен 10. Но так ли объективны применяемые сегодня системы для оценки цитирования?

На этот вопрос ответили аспирант кафедры метанауки и вычислительной биологии Северо-Западного университета (США) Риз Ричардсон и специалист по поиску нарушений в научных исследованиях Ник Уайз. Они провели забавный эксперимент: создали фейковый профиль ученого и разместили его «исследования» на сайте ResearchGate — популярной научно-информационной социальной сети. Почему эксперимент забавный? Потому что этого «ученого» зовут Ларри, и он — кот.

Экспериментаторы опубликовали 12 статей по математике от имени Ларри Ричардсона и зарегистрировали еще 12 вымышленных авторов, которые «цитировали» каждую из них. В результате получилось 12 исследований с 12 упоминаниями у каждого, что наградило Ларри индексом Хирша, равным 12.

Затем Google Scholar, ресурс для поиска научных публикаций, отфильтровал поддельные исследования Ларри. Правда, с этой задачей он не справился, приняв за фейк только одну статью. Таким образом, у кота остались 11 научных работ и 132 цитирования из 144 исходных. Упоминания трудов, «написанных» Ларри, отображались целую неделю, пока Google Scholar не удалил их. А вот профиль кота-ученого до сих пор можно найти в поисковой системе.

Авторы эксперимента рассказали, что вдохновило их на этот опыт. В последнее время появились сервисы, предлагающие ученым искусственно поднять цитируемость и индекс Хирша. За определенную плату на платформе ResearchGate размещают «статью», зачастую представляющую собой бессмысленный текст, в которой есть ссылки на работы ученого, решившего нечестным путем поднять себе индекс Хирша. Текст впоследствии удаляется, а цитирование у потребителя этой услуги остается. Реклама одного из таких сервисов и навела исследователей на мысль о том, что стать высокоцитируемым ученым может даже кот.

Кстати, Уайз и Ричардсон не первые, кому пришла идея создать фейковый профиль ученого ради эксперимента. В 2010 году специалист по информатике Сирил Лаббе разместил в Google Scholar научные работы за авторством исследователя по имени Ike Antkare (созвучно с английским «I can’t care» — «мне все равно»). В итоге «исследователь» стал шестым по цитируемости среди информатиков в системе Google Scholar.

Эти эксперименты не просто забавы ученых-энтузиастов. Они показывают несовершенство современных систем, применяемых для оценки значимости научных трудов и их авторов. По словам Ника Уайза, невозможно создать метрику, которую нельзя обмануть. Возможно, общепринятые системы оценки устарели и требуют пересмотра, а может быть, от них вовсе следует отказаться.

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Наука
# научная публикация
# научная статья
# эксперимент
# этика
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Arkady Kolbenev
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А каков критерий привлекательности- не привлекательности? Кто выносит вердикт?. Спекулятивное исследование.

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