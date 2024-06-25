Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Наведение на цель у летучих мышей сравнили с боевой ракетой
Японские биологи изучили тактику охоты у больших подковоносов и то, как эти тонкости работают вместе и складываются в стратегию. Выяснилось, что рукокрылые контролируют свою скорость и эхолокацию, подобно ракетам, быстрее настигая жертву.
Для успешной охоты хищникам мало обладать скоростью или силой — добычу нужно держать в поле зрения и зорко наблюдать за ее движениями. У многих млекопитающих для этого развилось острое зрение, но некоторые животные полагаются на другие органы чувств. Например, нильский слоник, черный нож и другие слабоэлектрические рыбы способны анализировать импульсы электричества в окружающей среде и находить таким образом пищу.
Иначе действуют летучие мыши: они ориентируются в пространстве и выслеживают добычу с помощью эхолокации. Рукокрылые испускают короткие ультразвуковые сигналы, которые отражаются от поверхностей и эхом возвращаются к мышам, указывая на местонахождение цели. То, с какой точностью эти животные охотятся, указывает на множество эффективных тактик охоты и выслеживания добычи.
Три японских биолога решили выяснить, какие тактики применяют летучие мыши, охотясь в полете, и как эти хитрости складываются в стратегию. Ученые проанализировали данные об ультразвуковых импульсах и видео ловли мотыльков большими подковоносами (Rhinolophus nippon). Чтобы реконструировать охоту в деталях, исследователи фиксировали трехмерное положение хищника и жертвы и задержку звуковых сигналов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Current Biology.
Помимо уже известных способов охоты в полете — летучие мыши контролируют направление своего движения, скорость, угловой диапазон и направление эхолокации, — рукокрылые подстраивали угол звукового импульса к гипотетическому месту жертвы. Также хищники предсказывали местоположение добычи и корректировали полет, настигая ее с опережением. Раньше считалось, что мыши просто преследуют добычу.
Затем исследователи проверили эффективность всех тактик в охоте рукокрылых (зависимость ошибок от скорости) на основе моделирования. Ошибочных прицеливаний становилось больше, когда мыши ускорялись при отклонении. Поэтому, как выяснили биологи, контролируя полет и эхолокацию, стабилизируя свою скорость и направление зондирования, животные повышали плодотворность охоты.
Иными словами, сочетая несколько тактик полета и эхолокации, рукокрылые выстраивают стратегию выслеживания добычи. Предсказывая местоположение жертвы, как утверждают специалисты, хищники, во-первых, быстрее догоняют ее, во-вторых, обманывают, так как не выдают своей позиции. Интересно, что если одна из тактик не сработала, точность охоты все равно не упадет.
Авторы статьи также отметили, что ракеты активного радиолокационного самонаведения работают по схожей многофункциональной схеме, отслеживая цель, предсказывая ее позицию и корректируя свою угловую скорость.
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Восемьдесят лет назад началось наступление советских войск в Белоруссии — операция «Багратион». Дальше случилось нечто крайне необычное: Ставка рассчитывала ударить на 150-200 километров в глубину. Но в итоге наступать пришлось на 600 километров. Почему немецкий фронт так быстро развалился, хотя войска Гитлера в 1944 году были материально обеспечены лучше, чем когда-либо еще во Второй мировой войне? И отчего Красная армия не смогла до конца воспользоваться плодами своих побед?
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Эмоциональное выгорание ИТ-специалиста напрямую связано с его личностными характеристиками. С профессиональными перегрузками и стажем связи нет. К такому выводу пришли ученые МПСУ, которые исследовали ИТ-специалистов двух компаний. Жизнестойкость, то есть способность человека выдерживать стрессовые ситуации без снижения успешности деятельности, в совокупности с внутренней положительной мотивацией формируют иммунитет к эмоциональному выгоранию специалиста в ИТ-сфере. Блокаторами стали интерес к работе и профессиональная удовлетворенность.
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
В честь нового запуска БАК: как физики разобрали Вселенную на шестеренки
Новая лунная гонка
Как устроен авианосец
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии