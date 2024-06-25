Наведение на цель у летучих мышей сравнили с боевой ракетой

Японские биологи изучили тактику охоты у больших подковоносов и то, как эти тонкости работают вместе и складываются в стратегию. Выяснилось, что рукокрылые контролируют свою скорость и эхолокацию, подобно ракетам, быстрее настигая жертву.

Для успешной охоты хищникам мало обладать скоростью или силой — добычу нужно держать в поле зрения и зорко наблюдать за ее движениями. У многих млекопитающих для этого развилось острое зрение, но некоторые животные полагаются на другие органы чувств. Например, нильский слоник, черный нож и другие слабоэлектрические рыбы способны анализировать импульсы электричества в окружающей среде и находить таким образом пищу.

Иначе действуют летучие мыши: они ориентируются в пространстве и выслеживают добычу с помощью эхолокации. Рукокрылые испускают короткие ультразвуковые сигналы, которые отражаются от поверхностей и эхом возвращаются к мышам, указывая на местонахождение цели. То, с какой точностью эти животные охотятся, указывает на множество эффективных тактик охоты и выслеживания добычи.

Три японских биолога решили выяснить, какие тактики применяют летучие мыши, охотясь в полете, и как эти хитрости складываются в стратегию. Ученые проанализировали данные об ультразвуковых импульсах и видео ловли мотыльков большими подковоносами (Rhinolophus nippon). Чтобы реконструировать охоту в деталях, исследователи фиксировали трехмерное положение хищника и жертвы и задержку звуковых сигналов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Current Biology.

Полет с целью захвата добычи с точки зрения летучей мыши. Анимация компьютерной графики, демонстрирующая охотничий полет летучей мыши в эксперименте, как показано с точки зрения летучей мыши при оригинальной, 1/10 и 1/30 скорости воспроизведения / © Current Biology, Nozomi Nishiumi et al.

Помимо уже известных способов охоты в полете — летучие мыши контролируют направление своего движения, скорость, угловой диапазон и направление эхолокации, — рукокрылые подстраивали угол звукового импульса к гипотетическому месту жертвы. Также хищники предсказывали местоположение добычи и корректировали полет, настигая ее с опережением. Раньше считалось, что мыши просто преследуют добычу.

Затем исследователи проверили эффективность всех тактик в охоте рукокрылых (зависимость ошибок от скорости) на основе моделирования. Ошибочных прицеливаний становилось больше, когда мыши ускорялись при отклонении. Поэтому, как выяснили биологи, контролируя полет и эхолокацию, стабилизируя свою скорость и направление зондирования, животные повышали плодотворность охоты.

Иными словами, сочетая несколько тактик полета и эхолокации, рукокрылые выстраивают стратегию выслеживания добычи. Предсказывая местоположение жертвы, как утверждают специалисты, хищники, во-первых, быстрее догоняют ее, во-вторых, обманывают, так как не выдают своей позиции. Интересно, что если одна из тактик не сработала, точность охоты все равно не упадет.

Авторы статьи также отметили, что ракеты активного радиолокационного самонаведения работают по схожей многофункциональной схеме, отслеживая цель, предсказывая ее позицию и корректируя свою угловую скорость.

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