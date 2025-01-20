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36 минут назад
Игорь Байдов
46

Приматологи впервые описали у шимпанзе эффект «заразительного мочеиспускания»

4.2

Ученые исследовали человекообразных обезьян в одном из заповедников Японии и выявили у них необычное поведение, которое ранее не наблюдалось у других животных. Если один шимпанзе начинает мочиться, это стимулирует других особей делать то же самое. По мнению авторов новой научной работы, эффект, который они назвали «заразительным мочеиспусканием», может иметь глубокие эволюционные корни.

Биология
# обезьяны
# социальные взаимодействия
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
шимпанзе
Авторы нового исследования выяснили, что шимпанзе ходят в туалет вместе гораздо чаще, чем по отдельности. Оказалось, что одну из важных ролей играет тот факт, насколько близко человекообразные обезьяны находятся друг к другу / © Ena Onishi

В общественных местах люди часто ходят в туалет вместе, поскольку это дает возможность продолжить разговор или обсудить что-то в приватной обстановке. Подобного рода поведение нередко рассматривают как социальное явление, обычно оно связано с культурными традициями и привычками. Например, в Италии существует пословица «Кто не мочится в компании, тот либо вор, либо шпион» (Chi non piscia in compagnia o è un ladro o è una spia). В Японии используют даже специальный термин «цурешон» (連れション), означающий ситуацию, когда люди, особенно друзья, идут в уборную вместе, что подчеркивает аспект социального взаимодействия.

До недавнего времени считалось, что подобный эффект, точнее — его социальная составляющая, наблюдается только у человека. Однако команда японских приматологов под руководством Эны Ониши (Ena Onishi) из Киотского университета опровергла это мнение. В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые описали похожее явление у человекообразных обезьян. 

Идея изучить это явление появилась после того, как ученые заметили, что шимпанзе, которые живут в неволе в заповеднике города Кумамото, часто начинают мочиться вместе — примерно в одно время. Ситуация напомнила приматологам человеческое поведение, и они задались вопросом, может ли этот эффект быть столь же заразительным, как зевота.

шимпанзе
Шимпанзе в заповеднике города Кумамото / © Ena Onishi

Ониши и ее коллеги провели более 600 часов наблюдений за 20 шимпанзе и зафиксировали 1328 случаев мочеиспускания. Затем ученые проанализировали данные наблюдений, чтобы проверить две вещи: есть ли у шимпанзе какая-то закономерность в том, когда они вместе начинают мочиться, или это происходит случайным образом; влияет ли на этот эффект нахождение рядом других шимпанзе, или причина в неких особенностях социальной жизни животных, например в статусе в группе.

Анализ показал, что шимпанзе ходят в туалет вместе гораздо чаще, чем по отдельности. Оказалось, одну из важных ролей играет тот факт, насколько близко человекообразные обезьяны находятся друг к другу. Если одна особь начинает мочиться, те, кто рядом, с большей вероятностью присоединяются к ней.

Еще интереснее, что на это влияет и положение в группе. Шимпанзе с низким статусом присоединялись к совместному мочеиспусканию гораздо чаще, чем те, кто находился рангом выше. То есть такого рода поведение зависит не только от физического расположения тела, но и от социальных взаимоотношений в группе.

Исследователи предположили, что «заразительное мочеиспускание» у шимпанзе выполняет несколько функций. Например, для поддержки иерархии и укрепления связей внутри группы, координации действий в группе, или демонстрации скрытого лидерства. 

«Открытие нас удивило. Мы не думали, что на такого рода эффект будет влиять социальный статус. Мы ожидали увидеть то же самое, что и при „заразительной зевоте“ у людей — что на это явление больше влияет близость отношений между особями. Наши данные показали обратное: основную роль играет именно социальный статус», — пояснила Ониши.

Открытие поможет ученым лучше понять, как повседневные физиологические действия могут влиять на социальную жизнь животных. Исследователи продолжат наблюдения за человекообразными обезьянами, чтобы выявить конкретные функции и механизмы, лежащие в основе «‎заразительного мочеиспускания» у шимпанзе. Кроме того, ученым будет интересно узнать, существует ли этот феномен у других животных. 

Отметим, на сегодня «заразительное мочеиспускание», подобное наблюдаемому у шимпанзе, не обнаружили у других животных. Однако сходное поведение встречается у разных видов. К примеру, «заразительная зевота», помимо людей, зарегистрировали у собак, волков и даже львов.

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Биология
# обезьяны
# социальные взаимодействия
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
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