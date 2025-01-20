Осадки на Земле неожиданно достигли рекордного уровня

Традиционно больше осадков на Земле выпадает в годы Эль-Ниньо, теплого течения в экваториальной части Тихого океана. Однако 2024-й стал неожиданным исключением: он показал рекордное количество воды в атмосфере и рекордный уровень осадков за все время инструментальных наблюдений. Продолжение этой тенденции в будущем может существенно изменить карту внутриконтинентальных частей мира, от российской прикаспийской низменности до Средней Азии и Сахары, которая может перестать быть пустыней.

Исследователи из Университета Мэриленда (США) подвели итоги 2024 года по осадкам — важнейшей, с точки зрения сельского хозяйства и живого мира, части климатической системы Земли. Как известно, в 2024 году температуры на планете поставили рекорд: они достигли 15,10 градуса, на 1,28 градуса превысив так называемую базовую температуру — усредненные значения 1951-1980 годов. Теперь измерения обобщили и для осадков. В прошлом году их было 2,9 миллиметра в сутки в среднем по планете. Для сравнения, это в пару раз больше, чем типично для многих городов средней полосы России.

При этом «базовый», средний сценарий осадков за 1983-2024 годы — примерно 2,81 миллиметра в сутки. То есть за прошлый год осадков на планете было в среднем на 3,2% процента больше нормы. Отдельно вызывает удивление ученых тот факт, что это произошло лишь при слабом влиянии фактора Эль-Ниньо. Так называют теплую область поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, возникающую раз в несколько лет. Чем теплее вода, тем проще она испаряется. Поэтому предыдущий рекорд осадков был поставлен в 1998-й, в год выраженного Эль-Ниньо. В прошлом же году режим Эль-Ниньо переключался в свою противоположность, Ла-Нинью. Несмотря на это, осадки все равно продемонстрировали рекордную величину.

Отклонения от среднего по количеству глобальных осадков по годам. L означает Ла-Нинью, E — Эль-Ниньо / © University of Mariland

Повышенный их уровень наблюдался над Южной Азией, западной частью Тихого океана и Австралией. Север Африки был существенно влажнее обычного (серьезные дожди прошли над Сахарой), в то время как на юге Африки осадков оказалось меньше обычного. Южная Америка показала меньше осадков, чем обычно, особенно над Амазонией. Впрочем, несмотря на это, там выпало существенно более тысячи миллиметров в год. Север Азии также получил больше дождей, чем обычно. Меньше обычного осадков было над субтропическими частями океанов, однако там пресная вода все равно не востребована.

Пресс-релиз Мэрилендского университета говорит о тренде «влажные места становятся влажнее, сухие — суше», но неясно, как это сочетается с уменьшением осадков над чрезмерно влажной Амазонией и их увеличением над сухой Сахарой, Австралией или Северной Азией.

Naked Science не раз отмечал, что увлажнение планеты — физически неизбежное следствие глобального потепления. Невозможно нагревать планету, две трети которой покрыто водой, и не получить существенного увеличения количества дождей. Судя по опыту прошлых потеплений, итогом сегодняшнего может стать затопление примерно миллиона квадратных метров пустынь в разных частях мира, в основном в Сахаре. Попутно опасности затопления подвергаются засушливые районы юга России.

В прошлые потепления той же силы, что ожидается в XXI веке, Каспий достигал нынешней Саратовской области на севере, Черного моря (через гряду сообщающихся озер) на западе и Аральского моря на востоке. Причем подъем его уровня может достигать не нескольких миллиметров в год, как у океана в нашу эпоху, а как минимум нескольких сантиметров в год.

Подобные проблемы прогнозировал еще Михаил Будыко, первым в научном мире заявивший о неизбежности глобального потепления. Поскольку сегодня российские климатологи ожидают, напротив, снижения количества осадков на юге России, будущие события почти наверняка застигнут нашу страну врасплох.

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