Медики ударили по человеческому раку, замаскировав его клетки под свиные

Чтобы человеческий иммунитет атаковал злокачественную опухоль, ученые «обманули» его. Они сделали раковые клетки похожими на чужеродные — свиные. Результаты эксперимента описали в новой научной статье.

Организму человека свойственно отвергать чужие клетки. Именно поэтому врачам пока не удалось найти способ эффективно пересаживать пациентам органы животных, а не людей-доноров. Эксперименты, во время которых живым людям трансплантировали генетически модифицированные почки или сердце свиньи, пока заканчивались смертью пациента, хотя новый орган благополучно начинал работать в организме. Первым успешным случаем подобной пересадки могла стать трансплантация свиной почки 62-летнему американцу в марте 2024 года, однако спустя два месяца после операции смерть все же наступила.

Специалисты из нескольких университетов и больниц Китая использовали способность человеческого организма отторгать чужеродные тела, чтобы бороться с онкологическими заболеваниями. Итоги доклинических и клинических исследований их метода появились в научном журнале Cell.

Врачи использовали онколитическую вирусотерапию: модифицировали безопасный для человека вирус Ньюкасла и воздействовали с его помощью на злокачественную опухоль. Измененный вирус добавлял на поверхность раковых клеток сахара, которые ранее провоцировали сильный иммунный ответ и становились причиной неудач при трансплантации свиных сердца и почек. Такая «маскировка» заставила иммунитет реагировать на опухоль как на чужеродный объект и уничтожать ее.

Пять обезьян с раком печени, получившие препарат с вирусом, прожили в среднем на два месяца дольше, чем сородичи, которых «лечили» только физраствором. Для 23 человек с разными видами рака (включая рак печени, пищевода, прямой кишки, яичников, лёгких, груди, кожи и шейки матки), устойчивыми к терапии, результаты эксперимента были менее однозначными.

В эксперименте участвовали обезьяны и люди / © Liping Zhong et al., Cell

Согласно научной статье, через два года после начала лечения у двух человек опухоли уменьшились, но не исчезли полностью. У пятерых пациентов новообразование перестало расти, но у многих других участников эксперимента спустя какое-то время его рост возобновился. Никакой пользы от лечения не получили всего два человека.

Как отметили авторы публикации, метод требует дальнейших клинических исследований. Однако они надеются, что модифицированный вирус Ньюкасла «сможет стать противоопухолевым препаратом со значительным потенциалом клинического применения у пациентов с запущенными формами рака».

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