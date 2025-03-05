Шимпанзе снимают стресс потиранием гениталий

Ближайшие родственники человека — бонобо и обыкновенный шимпанзе — используют сексуальное поведение не только для размножения. После конфликта и перед кормлением, когда обостряется конкуренция за еду, обезьяны трогают гениталии друг друга или трутся ими, чтобы снизить напряжение в группе. Это выяснила международная команда приматологов: они показали, что сексуальное поведение человекообразных обезьян не сильно отличается от аналогичного поведения людей.

Бонобо (Pan paniscus) и обыкновенные шимпанзе (Pan troglodytes) — человекообразные обезьяны, эволюционное разделение которых на два вида произошло приблизительно два миллиона лет назад. Поведение этих обезьян часто противопоставляют: бонобо считают «миролюбивыми гедонистами», а обыкновенных шимпанзе — «агрессивными прагматиками». Известно, что бонобо используют сексуальные контакты для решения конфликтов, укрепления дружбы и даже приветствия. Шимпанзе, напротив, чаще полагаются на силу.

Однако наблюдения за сексуальным поведением бонобо и шимпанзе в заповедниках Демократической Республики Конго и Замбии, которые провела международная команда ученых под руководством британского приматолога Джейка Брукера (Jake Brooker) из Даремского университета, поставили под сомнение эти стереотипы. Исследователи выяснили, что различия между этими человекообразными обезьянами в сексуальном поведении не так велики, как кажется.

Брукер с коллегами наблюдали за 53 бонобо и 75 шимпанзе и выделили два ключевых сценария, при которых возникает социальное напряжение между особями: после конфликта — когда нужно успокоить жертву агрессии или помириться с обидчиком, а также перед кормлением — момент конкуренции за еду.

После конфликта бонобо чаще использовали генитальные контакты для утешения. Например, если самка пострадала в стычке, к ней подходил «очевидец» ссоры и начинал тереться животом о ее живот или касаться гениталий. Такой контакт длится несколько секунд и снижает стресс у жертвы.

Шимпанзе в аналогичной ситуации предпочитали объятия, поцелуи или совместный груминг. Однако в 30% случаев они тоже применяли сексуальные жесты: например, самец мог потрясти мошонкой перед соперником или коснуться его гениталий рукой.

Интересно, что у бонобо чаще контактировали неродственные особи. Видимо, это помогает укрепить связи вне семьи.

Обыкновенный шимпанзе (слева) и бонобо (справа) / © Wikimedia

Когда наступало время кормления и с помощью дрона ученые высыпали животным ограниченную порцию арахиса, обезьяны начинали конкурировать за еду. Они собирались у кормушки, где между ними нарастало напряжение. Однако за пять минут до кормления исследователи зафиксировали 107 случаев генитальных контактов у бонобо и 201 у шимпанзе. Таким образом, особи снижали агрессию.

Генитальные контакты включали прикосновения к аногенитальной области руками или прямое трение гениталий друг о друга. У бонобо такое поведение чаще проявляли самки с самками, у шимпанзе — самцы с самцами. Это отражает социальную структуру видов: матриархат у бонобо и патриархат у шимпанзе.

«‎Оба вида используют сексуальное поведение как социальный инструмент. Так особи сближаются, укрепляют социальные связи, избегают агрессии и снижают конкуренцию за ресурсы. Люди тоже часто занимаются сексом не для размножения, а для снятия стресса или укрепления связей. Это сходство намекает, что общий предок человека, шимпанзе и бонобо, который жил пять-семь миллионов лет назад, мог пользоваться аналогичными стратегиями», — пояснила Занна Клэй (Zanna Clay), соавтор исследования.

Ученые пока не знают, насколько такое поведение типично для особей, живущих в дикой природе. В заповедниках условия частично искусственные. Например, еду выдают через специальные устройства (кормовые автоматы), которые создают напряженную ситуацию: обезьяны знают, что еды мало, и начинают конкурировать. В естественной среде пища распределена иначе — ее не выдают порциями в одном месте. Возможно, стресс там у человекообразных обезьян возникает реже или по другим причинам (например, из-за хищников).

Если авторы исследования окажутся правы и в дикой природе животные прибегают к аналогичному поведению, это в какой-то степени разрушит стереотипы об «агрессивных шимпанзе». Тогда выяснится, что оба вида гибко используют сексуальные контакты для решения социальных задач. Это не просто ритуалы, а инструменты выживания, помогающие сохранять стабильность в группе.

Выводы международной команды приматологов представлены в журнале Royal Society Open Science.

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