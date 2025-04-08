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Зоологи выяснили, зачем некоторым летучим мышам длинные хвосты
Большие мышехвосты (Rhinopoma microphyllum) обладают необычно длинным для других летучих мышей хвостом, достигающим шести сантиметров. Прошлые наблюдения показывали, что хвост, видимо, служит рукокрылым чем-то вроде тактильного инструмента, подобного трости, которой пользуются слепые при передвижении. Недавно ученые экспериментально подтвердили «сенсорную» роль хвоста и продемонстрировали, как снижение его чувствительности влияет на поведение больших мышехвостов.
Исследование, статья о котором вышла в журнале iScience, провела группа зоологов и нейробиологов из Тель-Авивского университета (Израиль). Чтобы изучить роль хвоста в жизни Rhinopoma microphyllum, специалисты разработали два типа поведенческих тестов.
В первой серии экспериментов подопытными стали шесть больших мышехвостов. Исследователи помещали животных в вертикальный лабиринт, усеянный разным количеством препятствий, по которому нужно было передвигаться, пятясь назад. Все происходившее снимали на видео.
Выяснилось, что рукокрылые действительно используют свой хвост как тактильный сенсор — размахивая им туда-сюда, животные получали представление об окружении, что позволяло избегать препятствий и ориентироваться в сложной для движения обстановке. Когда ученые «отключили» чувствительность хвоста с помощью местного анестетика, время прохождения лабиринта ощутимо увеличилось, а передвижения стали более петляющими.
Зоологи полагают, что схожим образом покрытый чувствительными волосками хвост помогает R. microphyllum ориентироваться во время передвижений по стенам пещер в темноте, где зрение и эхолокация почти бесполезны.
Во второй серии тестов, в которой участвовали пять мышехвостов, подопытные продемонстрировали способность различать разную текстуру с помощью хвоста. Задание снова состояло в прохождении вертикального лабиринта пятясь назад: на одном из направлений, ведущем в ящик-гнездо, ученые разместили более частую деревянную решетку с интервалами шириной в один сантиметр, а на другом, без выхода, — более редкую, с интервалами по 1,5 сантиметра. После периода тренировок четверо из пяти подопытных стали стабильно выбирать путь, ведущий в гнездо, игнорируя второй вариант с более широкими промежутками в решетке.
«У большинства летучих мышей хвост очень короткий и заключен в перепонку крыла, но у представителей рода Rhinopoma он остался длинным и свободным. Насколько нам известно, это единственные летучие мыши, использующие хвост как сенсор для восприятия окружения», — прокомментировал руководитель исследования профессор зоологии Йосси Йовель (Yossi Yovel).
По словам ученого, это яркий пример эволюционной адаптации: мышехвосты приспособились обходить препятствия при передвижении задом в темных местах, применяя для ориентации хвост вместо зрения и эхолокации.
Исследователи полагают, что полученные знания о мышехвостах могут иметь практическое значение. Например, вдохновить изобретателей на создание новых сенсорных технологий и систем навигации, способных работать в узких или темных пространствах.
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