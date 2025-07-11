Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Аппарат Maxar Technologies получил самый четкий снимок китайского разведывательного спутника

Представители американской компании Maxar Technologies опубликовали два изображения китайского спутника дистанционного зондирования Земли «Шицзянь-26» (Shijian-26), который отправился в космос 29 мая 2025 года.

Китайский спутник «Шицзянь-26» в объективе аппарата Maxar Technologies / © Maxar Technologies

Новый тип изображения стал революционным для понимания космической обстановки. «Шицзянь-26» представляет собой новейшее поколение оптических разведывательных спутников Китая, и способность Maxar Technologies получать их изображения наглядно демонстрирует новую эру в спутниковых наблюдениях.

Китайский спутник «Шицзянь-26» в объективе аппарата Maxar Technologies / © Maxar Technologies

Специалисты Maxar Technologies отметили, что теперь они могут отслеживать работу спутников и предоставлять информацию о космических аппаратах практически в режиме реального времени с беспрецедентной детализацией.