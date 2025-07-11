  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
11 июля, 07:42
Рейтинг: +3
Посты: 49

Аппарат Maxar Technologies получил самый четкий снимок китайского разведывательного спутника

Представители американской компании Maxar Technologies опубликовали два изображения китайского спутника дистанционного зондирования Земли «Шицзянь-26» (Shijian-26), который отправился в космос 29 мая 2025 года.

Сообщество
# Maxar Technologies
# космос
# спутники
 Китайский спутник «Шицзянь-26» в объективе аппарата Maxar Technologies / © Maxar Technologies
 Китайский спутник «Шицзянь-26» в объективе аппарата Maxar Technologies / © Maxar Technologies

Новый тип изображения стал революционным для понимания космической обстановки. «Шицзянь-26» представляет собой новейшее поколение оптических разведывательных спутников Китая, и способность Maxar Technologies получать их изображения наглядно демонстрирует новую эру в спутниковых наблюдениях.

 Китайский спутник «Шицзянь-26» в объективе аппарата Maxar Technologies / © Maxar Technologies
 Китайский спутник «Шицзянь-26» в объективе аппарата Maxar Technologies / © Maxar Technologies

Специалисты Maxar Technologies отметили, что теперь они могут отслеживать работу спутников и предоставлять информацию о космических аппаратах практически в режиме реального времени с беспрецедентной детализацией.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Зачем геологи изучают рельеф
Русское географическое общество
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Чем опасны заносные растения?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Космическая импровизация: как Солнце создает хаос и порядок
Сколтех
Москва
Экскурсия
12 Июл
Бесплатно
Экскурсия в Музей Истории Мироздания
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
12 Июл
1700
Путешествие с кошкой Шредингера по квантовой запутанности: от параллельных вселенных до квантового компьютера
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Свет в ловушке: резонансные эффекты в наномасштабе
Сколтех
Москва
Лекция
12 Июл
700
Партия социалистов-революционеров: портреты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Звериный взгляд на красоту
Сколтех
Москва
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Наука и искусство измерения времени
Сколтех
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 июля, 08:26
Полина Меньшова

Предпочтения в спорте связали с типом личности

Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.

Психология
# спорт
# тип личности
# фитнес
# характер
# черты личности
10 июля, 16:34
Юлия Тарасова

Действие алкоголя с энергетиками на мужчин и женщин проверили в эксперименте с попойкой

Фармакологи в клинических испытаниях сымитировали эпизоды пьянства, чтобы выяснить, как сочетание спиртных и энергетических напитков влияет на людей обоего пола, в особенности на их навыки вождения автомобиля.

Медицина
# алкоголь
# безопасность за рулем
# вождение
# клинические испытания
# опьянение
# спиртное
# энергетики
# энергетические напитки
10 июля, 17:30
Денис Яковлев

Ученые узнали, как менопауза повлияла на потребность в мастурбации

Климакс обычно ассоциируется с проблемами в сексуальной жизни. Однако американские ученые выяснили, что сексуальное удовлетворение и оргазм остаются важными и после менопаузы, а она не всегда связана с неблагоприятными изменениями сексуальности, включая способность достигать оргазма во время мастурбации.

Медицина
# климакс
# мастурбация
# менопауза
# секс
8 июля, 09:23
Полина Меньшова

Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными

Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.

Психология
# интеллект
# мораль
# нравственность
# показатель IQ
9 июля, 12:05
Редакция Naked Science

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.

Медиа
# «ВКонтакте»
# медиа
# соцсети
9 июля, 08:26
Полина Меньшова

Предпочтения в спорте связали с типом личности

Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.

Психология
# спорт
# тип личности
# фитнес
# характер
# черты личности
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые узнали, как менопауза повлияла на потребность в мастурбации

    10 июля, 17:30

  2. Действие алкоголя с энергетиками на мужчин и женщин проверили в эксперименте с попойкой

    10 июля, 16:34

  3. Люди, склонные к членовредительству, положились на интуицию, а не на логику

    10 июля, 15:29

  4. «Возродившая лютоволка» компания решила воскресить птицу моа

    10 июля, 13:59
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня, 12:06

Последние комментарии

Denis Taran
8 минут назад
Научпоп портал учавствует в издании псевдоисторического фэйка,развечнного лет 20 назад,забавно.Нет ни одного объекта материальной культуры

В продажу поступила первая настольная игра от Naked Science — «От моря до моря»

Roma Kalinin
1 час назад
Как это, что делать, лапы на холодец, шейку нафаршировать, туловищу на котлеты.., нужная птица, наконец наука делом занимается.

«Возродившая лютоволка» компания решила воскресить птицу моа

tt
6 часов назад
Да закопайте уже стюардессу, извращенцы😂

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

tt
6 часов назад
Помню как патриоты везде лезли со своими комментариями: кому нужна возвращаемая ступень, когда есть наша ракета! А потом втихаря пытаются украсть

«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость

tt
6 часов назад
Сергей, так ты и есть одноразовый бот продвигающий повесточку кремля. Ничтожество 😂

Американский аналитик оценил танк «Армата»

Иван Колупаев
9 часов назад
dv, ты кого зумерком назвал, болезный? 😁 Грамоте научись, подрасток.

Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными

dv
9 часов назад
Иван, х-целы. как же раздражает ваш подрастковый диалект. а-ля, что-то на зумерском, без смысла

Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными

dv
9 часов назад
Дождиков, х.игма

Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными

Антон Сотников
9 часов назад
"Больное животное" соединилось с глючной машиной.

Энтузиаст разработал интерфейс «мозг — компьютер» в домашних условиях

Valerij Zviozdkin
9 часов назад
Ретрансляторы на море через скажем 100 км,может и было бы дешевле старлинка:) Медаль С.Лаврову за экономию!

«Роскосмос» сэкономил на создании двух спутниковых группировок

Иван Колупаев
9 часов назад
Vitar, почти перестал заходить вконтактик когда там стало невозможно смотреть контент без регистрации/авторизации. Не понимаю зачем это было

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

Иван Колупаев
10 часов назад
Dmitriy, это который сайт про фриланс не просит сразу денег? Без издевки, мне самому интересно. Kwork вроде бы такой но там процент с исполнителей просто

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

Lumen
11 часов назад
Уже говорили ведь, что они нифига никого не воскрешали. Просто покрасили волков в белый цвет, при этом размеры и поведение ничуть не изменились. Это

«Возродившая лютоволка» компания решила воскресить птицу моа

Иван Колупаев
11 часов назад
Дмитрий, Великий Азербайджан звучит еще смешнее. Вот уж где простор для фальсификаций и выдумок.

В продажу поступила первая настольная игра от Naked Science — «От моря до моря»

Тимур Сагденов
12 часов назад
Последнее время всё чаще думаю, что человекоподобность переоценена. Почему бы не заменить условные ноги на колёса, а руки на манипуляторы с

Программа человекоподобного робота Tesla Optimus столкнулась с многочисленными проблемами

Татьяна Кальницкая
12 часов назад
Стасюк, может. Даже, скорее, наверняка. Но 2 вопроса: а какие критерии качества и кто эти критерии будет определять. И еще третий, хоть, скорее этот

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

Стасюк V
12 часов назад
Дмитрий, для тех, кто чуточку разбирается в античной истории - это не звучит глупо. ЧатГПТ по этому поводу сообщает: Великая Армения — это

В продажу поступила первая настольная игра от Naked Science — «От моря до моря»

Aлек сей Нии_pet
12 часов назад
затем, т.Стасюк, что тенденция также распространяется и на всю остальную биосферу, как Вы могли догадаться своим довольно отточеным умом; это

Инфографика: страны с наименьшим количеством детей в 2025 году

adamtash SG
13 часов назад
Не путайте "божий дар" с яичницей! СПОРТ — это целенаправленные занятия по улучшению и совершенствованию своих физических или умственных

Предпочтения в спорте связали с типом личности

adamtash SG
13 часов назад
Стасюк, оно и понятно: руками никто не двигал, а лошадей там не было. Учите "великий и могучий русский язык"! • пасс — 1) движение руками; 2)

Предпочтения в спорте связали с типом личности

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно