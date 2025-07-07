О мероприятии

Иногда случается такое: палеонтологи раскалывают камень и находят… нечто. Ни головы, ни хвоста, ни лап, ни глаз. Ни рыба, ни червь, ни растение… Просто таинственный отпечаток, будто пришелец из глубин времени. Такие находки ученые называют проблематиками – самые «проблемные» и загадочные существа Земли. Одни похожи на инопланетных медуз, другие – на ожившие коврики, третьи – на непонятные комочки, которые ставят в тупик даже самых опытных профессоров. Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов расскажет, как ученые разгадывают эти головоломки; какие хитрые способы помогают понять: животное перед нами, растение или что-то совсем необычное; какие «проблематики» ученым удалось опознать, а какие до сих пор хранят свою тайну.