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Слушатели узнают про самые «проблемные» и загадочные существа Земли.
О мероприятии
Иногда случается такое: палеонтологи раскалывают камень и находят… нечто. Ни головы, ни хвоста, ни лап, ни глаз. Ни рыба, ни червь, ни растение… Просто таинственный отпечаток, будто пришелец из глубин времени. Такие находки ученые называют проблематиками – самые «проблемные» и загадочные существа Земли. Одни похожи на инопланетных медуз, другие – на ожившие коврики, третьи – на непонятные комочки, которые ставят в тупик даже самых опытных профессоров. Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов расскажет, как ученые разгадывают эти головоломки; какие хитрые способы помогают понять: животное перед нами, растение или что-то совсем необычное; какие «проблематики» ученым удалось опознать, а какие до сих пор хранят свою тайну.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Сочетание уже подписанных решений конгресса и Белого дома на данный момент ведет к ситуации, когда после 1 октября 2025 года будет прекращено финансирование целого ряда активно работающих космических аппаратов. Речь идет об автоматических межпланетных станциях, разбросанных на девяти миллиардах километров. Все они технически вполне работоспособны и могли бы прослужить еще немало лет.
Практически все современные люди (кроме изолированных племен охотников-собирателей) поголовно страдают кариесом, а вот в палеолите он был крайне редок. Анализ зубов одного из неандертальцев, живших 45 тысяч лет назад и погибших от неизвестных каннибалов, показал, что даже в ту эпоху случались исключения — если, конечно, хозяева зубов достаточно увлекались провоцирующий кариес пищей.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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