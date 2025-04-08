Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

На протяжении многих лет американские биотех-компании говорили о своих попытках возродить исчезнувшие виды. Naked Science подробно писал, почему такое возрождение крайне сомнительно в случае мамонтов, но этим видом тема не ограничивается. Теперь техасская компания Colossal Biosciences заявила, что добилась результата в возрождении вида так называемого ужасного волка.

Речь идет о трех волчатах с кличками Ромул, Рем и Кхалиси, родившимися осенью 2024 года и в январе 2025-го. Очевидно, о событии молчали, чтобы понять, не погибнут ли объекты эксперимента. Событию уже посвящена обложка журнала Time, оно обошло все мировые СМИ, наделав много инфошума. Этому способствовал грамотный подход компании, давшей Time и The New Yorker эксклюзивный доступ к животным еще до официального объявления о них.

Однако детали, заявленные компанией, заставляют усомниться в том, что такое событие произошло на самом деле. Генетики еще четыре года назад установили, что «ужасный волк» — ошибка классификации. Палеонтологи назвали этот вид волком потому, что его кости похожи на кости современных волков. Но анализ геномов, полученных из древних костей, показал, что генетически этот вид отделился от остальных представителей семейства псовых 5,7 миллиона лет назад.

В ту пору псовые, которые потом стали современными волками, собаками и шакалами, вышли из Северной Америки и колонизировали сперва Евразию, а потом и Африку. А вот предки «ужасных волков» остались на родном для семейства континенте и эволюционировали там самостоятельно, без следов генетического смешивания с волками или койотами. Последние попали в Новый Свет из Старого через Берингию спустя значительное время, миллионы лет, и уже так изменились генетически, что не могли успешно скрещиваться с «ужасными волками».

Вероятно, отсутствие возможности такого скрещивания стало одной из причин вымирания этого вида 10-13 тысяч лет назад. Тогда люди начали истреблять мегафауну Северной Америки, на которую охотились «ужасные волки». Из-за более коротких лап и массивности те затруднялись в преследовании более быстрой дичи, да и противостояние с людьми тут исключать сложно. В связи со всеми этими обстоятельствами ученые переименовали вид Canis dirus («ужасные волки») в Aenocyon dirus («сказочные ужасные собаки»). Новое имя отражало то, что это часть семейства псовых, но не волк и даже не вид рода волки.

Компания взяла как основу для возрождения «ужасного волка» именно геном обычного современного волка. Видимо, чтобы как-то затушевать тот факт, что это весьма разные виды, не способные на скрещивание между собой, ее сотрудники заявили, что «ужасный волк» (они называют его именно так, избегая верного перевода Aenocyon dirus с латыни) отделился от остальных псовых лишь 2,5 миллиона лет назад. Это в два с лишним раза меньше, чем 5,7 миллиона лет — цифра, ранее опубликованная в журнале Nature и основанная на анализе нескольких геномов из останков Aenocyon dirus. Сотрудники Colossal Biosciences признали, что сделали выводы на основе анализа всего двух геномов этого вида.

Исходя из того же собственного анализа — результаты которого они не опубликовали и не планируют, — представители компании сообщили, что для «возрождения» ужасного «волка» достаточно внести 20 генетических правок в 14 областей ДНК современного волка. Якобы это даст им гены, устраняющие ключевые различия между двумя видами из разных родов. Согласно компании, они внесли правки в 15 областей ДНК, но в какие именно — компания не сообщает и пока не имеет намерений сделать это в будущем.

Time абсолютно серьезно написал, что волчонок Рем на обложке якобы принадлежит к ужасным волкам / © Robert Clark for TIME

В ряде случаев внесенный в их ДНК гены даже не связаны с Aenocyon dirus, а взяты у отдельных популяций крупных волков. Например, так вышло с генами, отвечающими за больший физический размер и белый цвет шерсти. Иными словами, компания стремилась добиться внешнего сходства с древними животными, но гены для этого иной раз брала у современных.

Тезис о том, что два разных вида можно сделать одинаковыми внесением всего 20 правок в ДНК, трудно назвать корректным. Например, средний мужчина нашего вида отличается от своих родителей примерно 100 мутациями, то есть сотней «правок» в ДНК (женщина — 10). При этом мужчина не становится представителем другого вида или рода. И, более того, остается ближайшим родственником своих родителей. Количество генетических различий у людей с разных континентов измеряется тысячами. У представителей двух разных видов оно обычно на порядки больше. Для двух разных родов — еще больше.

То есть с биологической точки зрения Ромул, Рем и Кхалиси — лишь волки с умеренным количеством генетических отличий от остальных. Возможно, они затруднят им получение жизнеспособного потомства от других волков, но пока трудно сказать, сделают ли они их даже новым видом. Точно ясно одно: от реального Aenocyon dirus они генетически крайне далеки. Если бы те внезапно ожили, свободное скрещивание между ними и тремя генетически модифицированными волчатами Colossal Biosciences было бы практически исключено.

Неясно, зачем компания пытается выдать слегка генетически модифицированных волков за «ужасных собак» из плейстоцена. Вероятный ответ может лежать не в научной, а в финансовой области. Colossal Biosciences — стартап, ни один из ее продуктов пока не выведен на рынок. Но благодаря грамотной раскрутке в СМИ с новостями про «мышей с генами мамонтов», а теперь и «возрождению ужасного волка», который не волк, у нее все хорошо со стоимостью. Ее оценивают в 10,2 миллиарда долларов. Это неплохо для бизнеса с продажами около нуля долларов. Скажем, рыночная стоимость Nissan (продажи в десятки миллиардов долларов в год) на данный момент ощутимо меньше 10 миллиардов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.