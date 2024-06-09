Вомбаты предоставили австралийским животным укрытие от огня

Жаркий сезон 2019/20 годов в Австралии прозвали Черным летом — из-за катастрофических лесных пожаров, главным образом на юго-востоке континента. Кроме множества трагических картин пожары породили слухи о том, что вомбаты — местные сумчатые травоядные — якобы уводили в свои норы других зверей и тем самым спасали их от огня. Согласно новой научной статье, у этой сказочной на первый взгляд истории есть реальная основа.

Австралия — самый сухой материк на свете, а также дом для множества уникальных животных, не похожих на население других континентов. Засушливость нередко оборачивается пожарами, которые превращают в пепел огромные площади лесов и прочей растительности.

Самыми разрушительными в Австралии за долгие годы стали лесные пожары на рубеже 2019 и 2020 годов. В северном полушарии в это время зима, а южнее экватора наступают самые теплые месяцы. На континенте (прежде всего в его юго-восточной части) тогда создались очень неблагоприятные метеорологические условия: рекордная засуха сочеталась с частыми грозами и молниями. Результатом стали катастрофические пожары «Черного лета» (Black summer).

Помимо людей от огня пострадала и уникальная местная фауна. На фоне множества трагических историй, связанных с огнем, распространилась «легенда», якобы основанная на словах очевидцев. Согласно ей, вомбаты — популярные австралийские сумчатые, травоядные животные метрового размера — загоняли в свои глубокие разветвленные норы других зверей. Видимо, их мотивацией считали спасение соседей от огня.

Вместо того чтобы просто отмахнуться от наивных рассказов, австралийские ученые решили выяснить, есть ли в них доля правды. Было известно, что норы вомбатов регулярно используют по меньшей мере их сородичи — другие вомбаты. С другой стороны, эти довольно агрессивные, хотя и не хищные звери вполне могли жестко отвечать на такие визиты.

Вомбаты славятся размерами своих подземных галерей, состоящих из множества соединенных «комнат» разного размера. Они достаточно велики, чтобы стать временным убежищем для многих животных, и к тому же долговечны — в них друг за другом могут жить несколько поколений зверей.

В следующий сезон после Черного лета на месте гарей появилась молодая растительность, а затем и группа исследователей. Они разместили в 28 норах вомбатов и у входов в них видеокамеры, которые должны были запечатлеть их посетителей.

Животные — посетители нор вомбатов / © Grant D. Linley, Journal of Mammology

Предположения биологов в полной мере оправдались. За время наблюдений — с июня 2021 года по апрель 2022-го — в кадр попали 56 видов позвоночных животных. Несколько из них чаще наблюдались в жилищах вомбатов и рядом, чем в остальных участках зарослей. Так вели себя сумчатая крыса, хищная сумчатая мышь, такая крупная ящерица, как пестрый варан, а также птицы — трехперстка и серогрудая сорокопутовая мухоловка. Прочесть полный список можно в новом выпуске Journal of Mammalogy.

Выходит, помимо хозяев жилищем вомбатов периодически пользуется целый «зоопарк». Это стало любопытной новой подробностью о жизни австралийской фауны, а именно о взаимодействиях животных между собой. Результат также показал, что в слухах о «заботливых» вомбатах была доля правды, хотя и сильно приукрашенная — записать видео в норах во время пожара пока никому не удалось.

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