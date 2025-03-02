Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Крыс сделали «дегустаторами вин»
Международная группа ученых натренировала крыс различать по запаху белые вина из двух сортов винограда — совиньон-блан и рислинг. Результаты показали, что несмотря на отсутствие развитых когнитивных и языковых способностей, с помощью которых с такого рода задачами справляются люди, эти животные могут разделять на категории сложные обонятельные стимулы, подобные винным ароматам.
Прошлые исследования показывали, что декоративные крысы (Rattus norvegicus domestica) быстро и с высокой точностью учатся различать обонятельные стимулы. Учитывая это, их выбрали подопытными для нового эксперимента. Специалисты из Италии, Великобритании и Австрии предположили, что крысы не только научатся различать вина двух сортов, но и смогут перенести это умение на новые образцы тех же двух видов во время контрольных тестов.
К исследованию привлекли 12 самцов крыс, которых ранее тренировали распознавать запахи взрывчатых веществ. Перед новой серией экспериментов ученые освежили их навыки с помощью более простых запахов — клубники и карамели. Потом задачу усложнили, познакомив крыс с ароматами двух видов белых вин — из винограда сортов рислинг и совиньон-блан разных производителей и стран происхождения. В конце исследователи оценили, насколько хорошо грызуны освоились с ролью «сомелье».
Для тренировки крыс и последующих испытаний использовали восемь высокотехнологичных экспериментальных установок с компьютеризированным управлением. Каждая состояла из похожей на карусель системы доставки запахов-стимулов с восемью отсеками и примыкающего бокса, где находилось животное. Предусмотренные в камере датчики, световые индикаторы и выдвижные рычажки сигнализировали подопытным о необходимых действиях.
На каждом из этапов исследователи использовали по два вида обонятельных стимулов: четыре поощряемых (S+) и четыре не поощряемых (S-). Их наносили на фильтровальную бумагу, клали в бумажные стаканчики с крышкой и небольшим отверстием для пропускания запаха и в случайном порядке ставили на карусель.
Перемещаясь по кругу, восемь образцов по очереди оказывались перед отверстием в боксе, куда грызуны вставляли мордочку. При подаче нового обонятельного стимула зажигался световой индикатор, а когда датчик фиксировал появление в отверстии крысиного носа, на противоположной стороне на пять секунд выдвигался рычажок. Если запах был поощряемым (S+), в ответ на нажатие крысе выдавали сахарную гранулу, рычажок прятался и задания продолжались. Отсутствие правильной реакции (нажатия на рычажок после стимула S+) засчитывали как промах.
Когда стимул был из группы S- (не поощряемый), нажимание приводило к паузе без выдачи лакомства. Из текста работы следует, что на этапе с винами отсутствие нажатия дополнительно удлиняло паузу. После приостановки, во время которой над убранным рычажком горела подсветка, подача стимулов возобновлялась.
При обучении и в тестах испытуемых делили на две группы. Половине назначали один вид запаха в качестве поощряемого, а остальным — второй. От тренировок с ароматами клубники и карамели к винному этапу крыс допускали, только когда уровень успеха, то есть нажатий в ответ на стимул S+, превышал 80%. Одна из крыс выбыла из испытаний на начальной стадии.
После многократных сессий девять крыс добились более чем 80-процентного успеха с образцами совиньон-блан и рислинг. Им устроили финальный тест, в котором использовали не только уже знакомые вина, но и шесть новых тех же двух видов (по три S+ и три S- на каждый).
На этом этапе восемь крыс из девяти узнавали среди новых вин тот сорт, за который они ранее получали сахар, что подтверждалось более частым нажатием рычажка. Шестеро испытуемых отличали «свой» тип вин наиболее уверенно. Правда, точность на новых образцах была все же ниже, чем на знакомых: в среднем 65% против 94%. При этом отдельные испытуемые справлялись с задачей лучше, а некоторые — хуже остальных крыс.
Статью о необычном эксперименте опубликовал журнал Animal Cognition.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Группа международных исследователей, работающая в рамках эксперимента KM3NeT — глубоководной нейтринной обсерватории в Средиземном море, зафиксировала уникальное событие: они детектировали ультра‑высокоэнергетическое нейтрино с оценочной энергией около 220 петаэлектронвольт (ПэВ). Это самое высокое значение, зафиксированное на сегодняшний день.
Новое исследование показало, что подростки, практиковавшие буллинг, во взрослой жизни раньше становятся родителями и в целом заводят больше детей, чем их сверстники, которые не участвовали в травле.
Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.
В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.
Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии