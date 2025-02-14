Химики установили три базовых запаха древнеегипетских мумий

Для мумификации тела умершего в Древнем Египте использовали бальзамирование с помощью масел, восков, различных природных соединений. Состав смесей давно интересует исследователей. Однако ранее они были ограничены изучением мумий, хранящихся в Европе. Сейчас ситуация изменилась. Химики впервые получили доступ к экспонатам из Египетского музея в Каире и выяснили, можно ли по их запахам судить о веществах, использованных в погребальных практиках.

Составы для бальзамирования служат бесценным источником информации о цивилизации Древнего Египта. К примеру, изучение соскобов с погребальных сосудов — каноп — позволило установить богатую смесь природных компонентов, часть из которых завозили из очень отдаленных регионов.

Особый интерес представляют мумии. Многие отмечают исходящий от них запах, однако субъективные оценки сильно различаются. При работе важно не повредить тела, поэтому исследователи предпочитают неинвазивные методы.

Общие для древнеегипетских мумий запахи — древесный, пряный и сладкий / © Emma Paolin et al, J. Am. Chem. Soc. 2025

Ученые из Университетского колледжа в Лондоне (Великобритания) и Люблянского университета (Словения) вместе с египетскими коллегами применили комбинацию инструментов для анализа газов, а также привлекли профессиональных нюхачей, чтобы обследовать исходящий запах от мумий. Статья об этом вышла в Journal of the American Chemical Society.

«Запах, исходящий от мумий, давно привлекал внимание экспертов и широкой общественности. Однако до сих пор не было проведено ни одного комплексного химического исследования в этой области. Наша работа — новаторская. Ее результаты помогут не только лучше понять, какие материалы использовали при бальзамировании, но и усовершенствовать методы музейной консервации», — прокомментировал профессор Матия Стрлич из Словении, руководитель исследования.

Ученые применили газовую хроматографию вместе с масс-спектрометрией для измерения и количественной оценки запаха, исходящего от мумий, выставленных в залах и хранящихся в запасниках музея в Каире. Всего обследовали девять экспонатов, охватывающих время от Нового царства до Византийского периода. Группа профессиональных нюхачей также дала характеристику в терминах силы, интенсивности ароматов, их приятности.

Приборы зарегистрировали десятки летучих соединений, исходящих от мумий. Используя эти сведения, химики смогли отделить запахи собственно бальзамирования от добавок, присоединившихся позднее. По данным «электронных носов», для мумий характерны древесные, пряные и сладкие запахи.

Всего описаны четыре категории летучих веществ в зависимости от их происхождения: оригинальные материалы для мумификации, растительные масла, используемые при реставрации, синтетические пестициды и продукты микробиологического разложения. При этом, отметили авторы исследования, репелленты на основе природных веществ, схожих по составу с материалами для мумификации, затруднили идентификацию источников некоторых соединений.

Ученые надеются, что начатая работа позволит в будущем воссоздавать истинный запах мумий и использовать это в музее, чтобы дать посетителям более полную информацию о Древнем Египте.

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