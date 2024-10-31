Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гигантских крыс предложили привлечь к борьбе с контрабандой образцов дикой природы
Распространенные в Африке гигантские хомяковые крысы обладают острым обонянием, что ранее позволило использовать их для обнаружения взрывных устройств и возбудителя туберкулеза. Теперь международная группа исследователей показала, что грызунов вида Cricetomys ansorgei можно натренировать улавливать запахи чешуи панголина, слоновой кости, рога носорога и африканского черного дерева. Эти ресурсы дикой природы часто становятся предметом контрабанды.
Эксперимент по проверке такой возможности провели в исследовательском центре некоммерческой организации APOPO со штаб-квартирой в Танзании, которая специализируется на дрессировке хомяковых крыс.
Ранее одно из животных, прошедших подобное обучение — самца по кличке Магава, — наградили золотой медалью PDSA за работу по разминированию в Камбодже. За свою жизнь эта хомяковая крыса-сапер отыскала более 100 мин и других неразорвавшихся боеприпасов. В 2022 году в APOPO сообщили о смерти животного в преклонном возрасте восьми лет.
В новом проекте задействовали 11 хомяковых крыс Cricetomys ansorgei, но к его завершению три особи выбыли из-за болезни и смерти. Обучение включало несколько этапов, во время которых грызунов с помощью поощрений тренировали распознавать и запоминать целевые запахи, а также отличать их от посторонних.
Сначала животные выучили запах чешуи панголина (Manis spp.) и находящегося под угрозой исчезновения африканского растения Dalbergia melanoxylon, чья древесина высоко ценится. Затем грызунов натренировали обнаруживать рог носорога и слоновые бивни. В финале эксперимента семеро испытуемых сумели верно выявить все четыре целевых образца среди 146 других объектов.
Как утверждают авторы научной работы, которую недавно опубликовал журнал Frontiers in Conservation Science, обученные хомяковые крысы успешно находили потенциальные контрабандные объекты, даже когда их пытались скрыть среди ложных целей. Также животные справились с заданием после продолжительного перерыва в контакте с образцами.
По словам ученых, полученные в эксперименте результаты заложили основу для более масштабного обучения хомяковых крыс обнаружению контрабанды по запаху. Среди основных преимуществ Cricetomys ansorgei специалисты отметили небольшие размеры и чуткий нюх, низкие затраты на подготовку и содержание, способность работать с разными дрессировщиками и длительный срок жизни.
Все перечисленное позволит этим животным стать экономически эффективным инструментом по борьбе с незаконной торговлей ресурсами дикой природы, считают исследователи.
Далее ученые планируют проработать возможность задействовать обученных крыс в морских портах, через которые могут переправлять грузы с контрабандой. Для этого грызунов предполагают одеть в специально изготовленные жилеты с прикрепленным в области груди шариком, издающим звуковой сигнал. Потянув за него при обнаружении цели, хомяковые крысы смогут оповещать дрессировщика.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
В мире давно идет борьба с пьянством, все больше стран пропагандируют умеренное потребление алкоголя или полный отказ, поскольку это несет большие экономические и медицинские преимущества. Между тем все больше наблюдений указывают на присутствие спирта в диких плодах, нектарах, соках. Не исключено, что в живой природе он гораздо более распространен, чем это известно. Международный коллектив ученых в новом обзоре обобщил все доступные факты и пришел к выводу, что этанол, вероятно, стал одним из эволюционных факторов для многих видов.
Кавказ с его богатыми рудными залежами стал ключевым регионом для бронзового века, а также родиной пастушеских обществ, впоследствии преобразивших генетический, языковой и культурный ландшафт большей части Евразии. Однако происхождение охотников-собирателей, населявших горы, и их связь с окружающими народами остаются белым пятном. В новой работе большой международный коллектив ученых представил результаты анализа ДНК из погребений, охватывающих период в шесть тысяч лет.
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Компьютерная эволюция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии