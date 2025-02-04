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Красное или белое: ученые обобщили данные о связи разных типов вина с риском рака
Употребление алкоголя неоднократно признавали одним из основных факторов развития онкологических заболеваний. Тем не менее многие продолжают считать красное вино менее вредным вариантом из-за содержащихся в нем антиоксидантов. Группа медиков из США недавно с помощью метаанализа выяснила, есть ли разница между употреблением красного и белого вина с точки зрения связи с риском рака у людей.
Миф о «пользе» красного вина — отчасти дело рук самих же ученых. В ряде экспериментальных исследований сообщалось, что природный полифенол ресвератрол, который в наиболее высоких концентрациях присутствует в красном винограде и вине из него, способен подавлять рост нескольких типов раковых клеток. В других работах приводились противоречивые данные о связи между риском развития рака и питьем обоих типов вина — красного и белого.
Специалисты в области здравоохранения из нескольких американских вузов решили обобщить научные свидетельства на этот счет, чтобы разобраться в вопросе. Для этого в электронных базах данных PubMed и Embase они отобрали англоязычные наблюдательные исследования, посвященные оценке корреляций между употреблением вина и риском онкопатологий.
В итоговую выборку вошли 20 когортных исследований и 22 исследования типа «случай — контроль», опубликованных до декабря 2023 года. В них рассмотрели свыше 95 тысяч случаев рака среди более чем 2,8 миллиона пациентов.
Применив к результатам научных работ статистические методы, используемые в метаанализе, ученые не выявили каких-либо корреляций между употреблением вина и общим риском развития рака. В этом смысле красное и белое вино практически не отличались: относительный риск в первом случае составил 0,98, а во втором был равен единице.
Впрочем, когда анализ ограничили только когортными исследованиями, выяснилось, что питье белого вина все же ассоциировалось с чуть более высокой вероятностью рака в целом (относительный риск 1,12), тогда как по красному вину подобной связи не обнаружили.
Анализ с поправкой на пол пациентов позволил установить, что употребление белого, а не красного вина коррелировало с повышенным риском рака у женщин, но не у мужчин. Кроме того, сделав акцент на локализацию онкопатологий, ученые обнаружили выраженную связь рака кожи с питьем белого вина (относительный риск 1,22 против 1,02 у красного вина).
Резюмируя изложенное в статье, которая недавно вышла в журнале Nutrients, ученые заявили, что результаты метаанализа опровергают распространенное мнение о большей «пользе» для здоровья красного вина и наличии у него онкопротекторных свойств. Также исследователи отметили, что тенденции, выявленные в отношении белых вин, требуют дополнительного изучения.
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