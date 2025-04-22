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Только что
Любовь Соковикова
2

Дикие шимпанзе выбрали самые богатые этанолом фрукты

5.2

Ученые впервые сфотографировали диких шимпанзе, совместно поедающих ферментированные фрукты. Животные не только делились друг с другом забродившими плодами африканского дерева Treculia africana, но и выбирали наиболее «алкогольные» из них.

Биология
# алкоголь
# поведение животных
# приматы
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# этанол
Взрослые самки шимпанзе доедают ферментированные плоды африканского хлебного дерева. / © Bowland et al.

Этанол образуется естественным путем при ферментации фруктов и присутствует в природной среде приблизительно 100 миллионов лет: гниение плодов и деятельность дрожжей сформировали экологические ниши, в которых постоянно присутствуют низкие концентрации этанола. 

Ранее авторы крупного обзора, опубликованного в журнале Trends in Ecology & Evolution, заключили, что многие виды, в чей рацион входят ферментированные плоды и забродивший нектар, эволюционно адаптировались к этанолу и обрели расщепляющие его ферменты — алкогольдегидрогеназы. У шимпанзе и горилл, например, нашли мутацию в ферменте ADH4, которая повышает эффективность метаболизма этанола.

Теперь исследовательская группа из национального парка Кантаньес (Гвинея-Бисау) под руководством приматолога Кимберли Дж. Хокингс (Kimberley J. Hockings) из Эксетерского университета (Великобритания) впервые наблюдала совместное потребление этанолсодержащей пищи у диких человекообразных обезьян с помощью скрытых камер. Животные лакомились наиболее забродившими фруктами и делились ими друг с другом. Статья об этом вышла в журнале Current Biology

Вес плодов хлебного дерева Treculia africana может достигать 30 килограммов. После созревания эти плотные фрукты падают на землю, где естественным образом «доходят». Содержание этанола в плодах измеряли на протяжении нескольких месяцев с помощью портативного алкотестера. Результаты показали, что в 24 из 28 образцов было от 0,01% до 0,61% этанола по объему. Средние показатели составили 0,26%.

Всего камеры зафиксировали 70 случаев поедания плодов дикими шимпанзе. Из них 10 пришлись на совместную трапезу, когда самцы и самки всех возрастов делились друг с другом: в подавляющем большинстве случаев «владелец» лакомства просто позволял сородичам есть рядом и не проявлял признаков раздражения или агрессии.

Хотя вокруг было множество незанятых и пригодных для еды плодов, шимпанзе почти всегда выбирали наиболее ферментированные, зрелые и забродившие фрукты и в половине случаев делились ими. Скорее всего, животные чувствовали разницу и сознательно выбирали более насыщенные по вкусу и/или питательности плоды. Некоторые даже использовали камни и палки, чтобы расколоть особенно твердые фрукты.

Авторы научной работы отметили, что совместное потребление забродивших фруктов, наряду с грумингом, может играть важную роль в укреплении социальных связей диких шимпанзе. Однако для окончательных выводов требуются длительные наблюдения за конкретными особями.

Поскольку у общего предка человекообразных обезьян (включая шимпанзе и людей) ранее выявили мутацию, ускоряющую метаболизм этанола, контакт с ферментированной пищей мог быть одним из способов социальной коммуникации задолго до появления Homo sapiens.

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Биология
# алкоголь
# поведение животных
# приматы
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# этанол
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