  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
РТУ МИРЭА
1

Новый термоиндикатор защитит лекарства от перегрева и переохлаждения

4.4

В РТУ МИРЭА разработали термоиндикатор для контроля температурного режима при хранении и транспортировке медицинских препаратов. Это компактное устройство поможет сохранить качество вакцин и других термочувствительных лекарственных средств.

РТУ МИРЭА
# лекарства
# лекарственные препараты
# перегрев
# переохлаждение
# термоиндикатор
Устройство термоиндикации представляет собой интеллектуальный датчик температуры, который не только измеряет температуру, но и сравнивает ее с заданным температурным интервалом. Если температура выходит за пределы этого интервала, на дисплее отображается соответствующий символ: крестик — если температура выше или ниже нормы, и галочка — если температура в норме. Также данные о температуре и нарушениях отображаются в отчете формата PDF и CSV, который генерируется устройством. Устройство имеет выносной инерциональный датчик температуры и встроенный, в корпусе устройства / © Павел Авдеев, филиал РТУ МИРЭА в г. Фрязино

Главное преимущество разработки — использование отечественных компонентов. Термоиндикатор не просто измеряет температуру, но и автоматически сравнивает показатели с допустимыми значениями, формируя отчеты в PDF и CSV форматах. Информация также отображается на встроенном дисплее.

«Наш термоиндикатор решает важную проблему сохранения качества лекарств при транспортировке и хранении. Это недорогое, но надежное решение, которое может использоваться в аптеках, больницах и фармацевтических компаниях», – отметил один из создателей устройства Павел Авдеев, студент филиала РТУ МИРЭА в городе Фрязино.

Проект особенно актуален в современных условиях, когда импортные аналоги стали менее доступны, а существующие российские решения часто базируются на иностранных компонентах и имеют ограниченный функционал.

Устройство студентов РТУ МИРЭА поможет предотвратить использование испорченных из-за нарушения температурного режима лекарств.

Сейчас разработчики завершают тестирование прототипа устройства. В перспективе оно может быть внедрено во всех организациях, работающих с термочувствительными медицинскими препаратами.

Проект участвовал в программе «Акселератор РТУ МИРЭА» и выиграл грант для дальнейшего развития. Результаты работы опубликованы в сборнике тезисов конференции «ЭКБ и микроэлектронные модули» в рамках Российского форума «Микроэлектроника 2024».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
52 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Показать больше
РТУ МИРЭА
# лекарства
# лекарственные препараты
# перегрев
# переохлаждение
# термоиндикатор
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Путешествие на Марс: когда мы будем летать в отпуск на другие планеты?
Русское географическое общество
Москва
Лекция
22 Апр
600
Пища как часть культуры: кулинарные традиции майя
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Апр
1500
Иммунитет как инженерная проблема
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
23 Апр
600
Неизвестное Солнце
Московский Планетарий
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Кометы: тысячелетняя история мифов и суеверий
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Тяжеловесы в Таблице Менделеева
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
От сенсоров к сетям мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Жизнь на грани фантастики: почему микробы — главные экстремалы планеты
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
24 Апр
800
Процессы научения в мозге
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:24
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
36 минут назад
Денис Яковлев

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

Мы все чаще слышим: люди становятся глупее, ведь новое поколение альфа показывает если не худший уровень IQ по сравнению с предыдущими, то темпы роста интеллекта замедлились. Дальше будет еще хуже, говорят пессимисты. Все настолько ужасно, что «умственное разложение», описывающее состояние, когда мозг словно забивается мусором из социальных медиа, а не думает, стало словом 2024 года по версии издателя «Оксфордского словаря английского языка». Дин Бернетт, профессор нейробиологии и автор нескольких книг, уверен: эти прогнозы ошибочны. Разберемся, прав ли он?

Психология
# iq
# интеллект
# мозг
# психологические тесты
Выбор редакции
3 часа назад
Полина Меньшова

Нейробиологи узнали, как мозг запоминает несколько вещей одновременно

Когда нужно запомнить несколько фактов, человеческий мозг распределяет ресурсы. Как именно он это делает и по какому принципу выбирает более значимые сведения, выяснили ученые из США.

Медицина
# активность головного мозга
# воспоминания
# мозг
# рабочая память
Позавчера, 11:24
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
18 апреля
Игорь Байдов

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.

Археология
# антикитерский механизм
# античность
# артефакты
# Древняя Греция
17 апреля
Илья

Бонобо отказались от участия в эксперименте, столкнувшись с несправедливой наградой

Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.

Биология
# бонобо
# несправедливость
# шимпанзе
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно