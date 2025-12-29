Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей
Крупнейшие в Китае зимние испытания электромобилей дали редкую возможность увидеть, как ведут себя электрические машины при температурах, опускающихся значительно ниже нуля.
В демонстрации, побившей мировые рекорды по масштабу, внушительный парк из 67 электромобилей был недавно доведен до предела возможностей во Внутренней Монголии в рамках крупнейших в истории полевых зимних испытаний.
Специалисты подвергли электромобили одним из самых суровых реальных условий, с которыми сталкивается мировой автопром. Тесты проходили при температурах от −10 °C до −25 °C, где инженеры анализировали работу машин сразу по семи ключевым направлениям: запас хода, энергопотребление, поведение при быстрой зарядке, эффективность отопления салона, работу системы автоматического экстренного торможения, разгонную динамику и внедорожные возможности.
Масштаб проекта оказался настолько значительным, что его официально занесли в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее полевое зимнее испытание электромобилей: одновременно оценивались 67 машин.
Вместо того чтобы сосредоточиться на одном сегменте, организаторы собрали репрезентативный срез китайского рынка электромобилей — от компактных хэтчбеков и среднеразмерных седанов до полноразмерных внедорожников. Подборка намеренно отражала разнообразие моделей, доступных покупателям, охватывая практически все ценовые категории и сценарии использования.
В специальном тесте на зимний запас хода лучшим оказался Xpeng P7, который в условиях экстремального холода смог пройти 53,9% от заявленной дальности. Следом расположился BYD Yangwang U7 с результатом 51,8%, а третье место занял Zeekr 001, показав 49,6%. Массово продаваемая Tesla Model Y оказалась лишь на 31-й позиции с показателем 35,2%, тогда как худший результат продемонстрировал Li Auto i8 — 34,8%.
Помимо дальности хода, зимние испытания оценивали и эффективность использования энергии в экстремально низких температурах — параметр, который, как правило, благоприятствует более легким и компактным моделям. Измерения велись в киловатт-часах на 100 километров, и результаты подтвердили это ожидание. Лидером стал BYD Seagull с эквивалентом 23,5 киловатт-часа на 100 километров, лишь незначительно опередив Geely Xingyuan, тогда как третье место занял BYD Seal 06.
Среди более крупных автомобилей кроссовер Xiaomi YU7 занял 20-е место с показателем около 33,7 киловатт-часа на 100 километров, а Tesla Model Y оказалась совсем рядом — 35 киловатт-часа на 100 километров, наглядно демонстрируя, насколько холодная погода увеличивает разрыв в эффективности между компактными машинами и тяжелыми кроссоверами.
Производительность зарядки при отрицательных температурах стала еще одним важным фактором различий между протестированными моделями. В рамках стандартизированной процедуры, измеряющей время зарядки с 30% до 80%, неожиданным лидером оказался Avatr 06, справившийся с задачей всего за 15 минут. За ним последовали Nevo 06 и Fulwin A9L, причем последний относится к классу EREV — электромобилей с увеличенным запасом хода.
В нижней части рейтинга кроссовер Xiaomi YU7 занял 39-е место, потребовав 31 минуту, тогда как Tesla Model Y показала еще более слабый результат — 44-е место и 35 минут на зарядку. Эти данные наглядно иллюстрируют, насколько резко морозы могут влиять на стабильность быстрой зарядки в зависимости от платформы и архитектуры электромобиля.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
С помощью сети радиотелескопов VLA (Very Large Array) и VLBA (Very Long Baseline Array) астрономы наблюдали крайне редкое явление — слияние трех галактик, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру. Система, обозначенная как J1218/J1219+1035, расположилась примерно в 370 миллионах световых лет от Земли, а ее дальнейшее изучение позволит понять, как растут и взаимодействуют эти космические «монстры».
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
