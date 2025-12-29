Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей

Крупнейшие в Китае зимние испытания электромобилей дали редкую возможность увидеть, как ведут себя электрические машины при температурах, опускающихся значительно ниже нуля.

В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей / © Autohome

В демонстрации, побившей мировые рекорды по масштабу, внушительный парк из 67 электромобилей был недавно доведен до предела возможностей во Внутренней Монголии в рамках крупнейших в истории полевых зимних испытаний.

Специалисты подвергли электромобили одним из самых суровых реальных условий, с которыми сталкивается мировой автопром. Тесты проходили при температурах от −10 °C до −25 °C, где инженеры анализировали работу машин сразу по семи ключевым направлениям: запас хода, энергопотребление, поведение при быстрой зарядке, эффективность отопления салона, работу системы автоматического экстренного торможения, разгонную динамику и внедорожные возможности.

Масштаб проекта оказался настолько значительным, что его официально занесли в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее полевое зимнее испытание электромобилей: одновременно оценивались 67 машин.

Вместо того чтобы сосредоточиться на одном сегменте, организаторы собрали репрезентативный срез китайского рынка электромобилей — от компактных хэтчбеков и среднеразмерных седанов до полноразмерных внедорожников. Подборка намеренно отражала разнообразие моделей, доступных покупателям, охватывая практически все ценовые категории и сценарии использования.

В специальном тесте на зимний запас хода лучшим оказался Xpeng P7, который в условиях экстремального холода смог пройти 53,9% от заявленной дальности. Следом расположился BYD Yangwang U7 с результатом 51,8%, а третье место занял Zeekr 001, показав 49,6%. Массово продаваемая Tesla Model Y оказалась лишь на 31-й позиции с показателем 35,2%, тогда как худший результат продемонстрировал Li Auto i8 — 34,8%.

Помимо дальности хода, зимние испытания оценивали и эффективность использования энергии в экстремально низких температурах — параметр, который, как правило, благоприятствует более легким и компактным моделям. Измерения велись в киловатт-часах на 100 километров, и результаты подтвердили это ожидание. Лидером стал BYD Seagull с эквивалентом 23,5 киловатт-часа на 100 километров, лишь незначительно опередив Geely Xingyuan, тогда как третье место занял BYD Seal 06.

Среди более крупных автомобилей кроссовер Xiaomi YU7 занял 20-е место с показателем около 33,7 киловатт-часа на 100 километров, а Tesla Model Y оказалась совсем рядом — 35 киловатт-часа на 100 километров, наглядно демонстрируя, насколько холодная погода увеличивает разрыв в эффективности между компактными машинами и тяжелыми кроссоверами.

Производительность зарядки при отрицательных температурах стала еще одним важным фактором различий между протестированными моделями. В рамках стандартизированной процедуры, измеряющей время зарядки с 30% до 80%, неожиданным лидером оказался Avatr 06, справившийся с задачей всего за 15 минут. За ним последовали Nevo 06 и Fulwin A9L, причем последний относится к классу EREV — электромобилей с увеличенным запасом хода.

В нижней части рейтинга кроссовер Xiaomi YU7 занял 39-е место, потребовав 31 минуту, тогда как Tesla Model Y показала еще более слабый результат — 44-е место и 35 минут на зарядку. Эти данные наглядно иллюстрируют, насколько резко морозы могут влиять на стабильность быстрой зарядки в зависимости от платформы и архитектуры электромобиля.