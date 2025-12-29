О мероприятии

В IX веке общность классических майя вступает в эпоху кризиса, приведшего к кардинальной трансформации, затронувшей практически все ключевые элементы культурной традиции, политической организации, социальных отношений сложившихся к конце I тысячелетия нашей эры. Причины данного кризиса до сих пор не до конца понятны, вероятно он был вызван комплексом самых разнообразных факторов – демографические и экологические проблемы, войны и политический кризис, внешние миграции и других, однако его результатами стали полный распад системы классических царств и запустение большинства городов в области низменностей к концу IX века. При этом майя не покинули регион низменностей полностью, в разных частях сохранились небольшие политическое объединения потомков носителей классической культуры, однако их власть ограничивалась лишь небольшими областями. Одновременно произошло смещение центра политической жизни на север на полуостров Юкатан, заселенный майя-юкатеками. В конце позднего классического периода на севере полустрова начинается расцвет юкатекских городов, таких как Эк-Балам, Ушмаль, Шкалумкин, Кабах, Саиль, и других, ранее находившихся на периферии системы политических отношений низменностей майя. Но в середине IX века среди них возвышается новый политический центр Чичен-Ица, которая подчиняет большинство земель региона и создает новое могущественное политическое образование. Историк Александр Владимирович Сафронов даст подробный анализ причин сложения кризисной ситуации и обзор имеющихся данных и событий, связанных с распадом классической общности майя. А также расскажет про историю возвышения Чичен-Ицы, известной как по иероглифическим текстам, так и письменным данным колониального времени.

