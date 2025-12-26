Уведомления
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Миксины — хищные животные, напоминающие склизкий шланг. Они обитают в полной темноте на морском дне, где ищут ослабленных жертв и падаль, полагаясь исключительно на нюх. Миксины очень древние животные: их предки отделились от наших примерно 500 миллионов лет назад, а, собственно, миксины известны более 300 миллионов лет. Они не слишком изменились с тех пор.
Эволюционисты долгое время считали этих «живых ископаемых» обладателями базовой, упрощенной версии обоняния. Сравнение с их ближайшими родственниками, миногами, показывало противоречивую картину: у тех доминировали одни типы рецепторов, а другие, важные для высших животных, практически отсутствовали. Ученым предстояло выяснить, был ли общий предок всех позвоночных генетически простым, или каждая ветвь развивала свои инструменты независимо.
Авторы исследования, опубликованного в журнале iScience, просканировали геном прибрежной миксины (Eptatretus burgeri) и проверили, какие гены реально работают в ее «носу». Они не ограничились компьютерным анализом: с помощью метода гибридизации in situ ученые окрасили срезы обонятельного эпителия, чтобы под микроскопом увидеть, в каких именно клетках и слоях ткани включаются найденные рецепторы.
Результаты анализа выявили узкую специализацию: миксина оказалась генетически «заточена» под определенный тип химических сигналов. В ее ДНК обнаружили 135 генов вомероназальных рецепторов типа 2 (V2R), отвечающих за распознавание аминокислот и пептидов — маркеров пищи. При этом у миксин полностью отсутствовали рецепторы типа TAAR (улавливающие амины, например запах разложения), на которые во время эволюции сделали ставку миноги. Гистология подтвердила, что нос миксины устроен сложно: разные типы рецепторов расположены в нем строгими слоями, напоминая организацию обоняния у млекопитающих.
Это открытие меняет схему эволюции чувств. Оказывается, общий предок всех позвоночных, живший более 500 миллионов лет назад, уже обладал полным и сложным набором инструментов для обоняния. В дальнейшем древние группы не застыли в развитии, а пошли разными путями: миноги специализировались на одних запахах, а миксины создали свою уникальную, гипертрофированную систему рецепторов V2R для выживания в темноте.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Бурение — единственный способ добычи подземных углеводородов, но традиционные буровые растворы на основе нефтехимии создают серьезную экологическую угрозу. Их токсичные отходы отравляют почву и грунтовые воды, нанося долгосрочный ущерб экосистемам и здоровью людей. В качестве решения разрабатываются «зеленые» альтернативы: биоразлагаемые компоненты из отходов сельского хозяйства, растительных масел и природных полимеров, а также наночастицы. Однако у них есть недостатки: органические составы не всегда устойчивы к температурным условиям в скважинах, а нанотехнологии — дороги и не всегда экологичны. Это препятствует массовому переходу на безопасные методы. Ученые Пермского Политеха совместно с международными исследователями разработали новые классы реагентов для нефтедобычи, сочетающие биоразлагаемые компоненты с наночастицами. Данные составы сокращают вредные утечки более чем на 31% и при этом полностью разлагаются, не нанося ущерба природе.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
