Короткий период воздержания повысил шансы на успех ЭКО
Стандартная инструкция для мужчин перед сдачей спермы для ЭКО — воздержание от двух до семи дней. Этому правилу следуют миллионы пар по всему миру. Однако авторы нового исследования пересмотрели многолетние рекомендации. Они выяснили, что более короткий период воздержания может значительно повысить шансы на долгожданную беременность.
Мужское бесплодие — одна из причин, по которой многие пары не могут зачать ребенка естественным путем. Поэтому такие пары часто прибегают к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). На результаты процедуры существенно влияет качество спермы. Для оценки этого качества десятилетиями используют спермограмму — анализ, который определяет концентрацию, подвижность и строение сперматозоидов.
Перед анализом, а также перед сдачей материала для самой процедуры ВОЗ рекомендует мужчинам период полового воздержания от двух до семи дней. За это время в организме накапливается больше сперматозоидов, что теоретически повышает шансы на успешное оплодотворение. Такую рекомендацию врачи дают как на первичной консультации, так и непосредственно перед днем забора яйцеклеток.
Однако за кажущейся простотой этого правила скрывается сложная биологическая дилемма. С одной стороны, более длительное воздержание действительно увеличивает количество сперматозоидов. Авторы предыдущих исследований выяснили, что при воздержании до семи дней общее число сперматозоидов может вырасти более чем в два раза — с 92 до 191 миллиона у здоровых мужчин.
С другой стороны, их качество со временем не улучшается, а ухудшается. После созревания сперматозоиды хранятся в хвосте придатка яичка, и длительное нахождение в этой среде делает их уязвимыми. Главная опасность — окислительный стресс. Клетки естественным образом производят активные формы кислорода (свободные радикалы), а также подвергаются воздействию внешних токсинов, например, из-за загрязнения воздуха. Сперматозоиды особенно чувствительны к такому повреждению, потому что их клеточная мембрана богата легкоокисляемыми жирными кислотами, а собственные механизмы восстановления слабы.
Свободные радикалы повреждают ДНК, что ведет к фрагментации, снижению вероятности зачатия и повышенному риску выкидыша. Кроме того, они разрушают клеточные мембраны. Происходит процесс перекисного окисления липидов, который снижает текучесть мембраны. В результате сперматозоид теряет подвижность и не может слиться с яйцеклеткой.
Таким образом, классическая рекомендация ВОЗ ставит врачей и пациентов перед выбором: больше сперматозоидов, но худшего качества, или меньше, но более жизнеспособных. До недавнего времени точное влияние этого выбора на беременность оставалось не до конца ясным.
Первое в мире рандомизированное клиническое исследование, посвященное этой дилемме, провела группа китайских ученых из Первой больницы Цзилиньского университета в Чанчуне под руководством Янга Ю (Yang Yu). Результаты научной работы, опубликованной в журнале Preprints with The Lancet, могут изменить стандартные протоколы подготовки к ЭКО во всем мире.
В качестве испытуемых Ю и его коллеги пригласили 453 мужчин, проходивших стандартную процедуру ЭКО. Ученые распределили всех участников на две группы. В первую вошли 226 человек, их попросили эякулировать примерно за 36 часов до сдачи финального образца спермы. В контрольную группу включили 227 человек, которые следовали стандартным рекомендациям ВОЗ с периодом воздержания от двух до семи дней.
Разница в результатах оказалась значительной. В группе с коротким периодом воздержания (36 часов) частота наступления беременности составила 46 процентов. В группе, придерживающейся обычных рекомендаций, этот показатель был равен 36 процентам. Таким образом, изменение всего одного простого условия повысило шансы на успех.
При этом в группе с коротким воздержанием выкидыши происходили реже. Авторы исследования не считали, сколько детей в итоге родилось у участников эксперимента. Однако исследователи предположили, что если выкидышей было меньше, то и рождений живых детей в этой группе, скорее всего, окажется больше.
Почему короткий период воздержания повысил шансы на успех ЭКО? Авторы предыдущих научных работ неоднократно приходили к выводу, что сперматозоиды «портятся», если слишком долго остаются в организме без обновления. Например, в 2020 году бразильские ученые сравнили сперму после одного и четырех дней воздержания. Выяснилось, что при коротком перерыве сперматозоиды лучше двигаются, у них реже повреждается ДНК, они активнее вырабатывают энергию. Частая эякуляция обновляет запас сперматозоидов и не дает им «застаиваться».
Крупнейший ретроспективный анализ более 23,5 тысяч спермограмм, опубликованный в феврале 2025 года, подтвердил эту закономерность и добавил важный нюанс. Оказалось, что период воздержания действует на мужчин по-разному.
Если у мужчины изначально хорошая сперма, то несколько дней без эякуляции могут даже пойти на пользу — сперматозоидов станет больше, и их качество сильно не пострадает.
У мужчин с патологией спермы длительное воздержание может навредить. С каждым днем воздержания их подвижность сперматозоидов неуклонно падала.
Проще говоря, один и тот же период воздержания не универсален. То, что подходит мужчине с нормальными показателями, может ухудшить ситуацию у мужчины с патологией спермы.
Это открытие указывает на необходимость персонализированного подхода. Короткий период воздержания может стать особенно эффективной стратегией для мужчин, у которых уже есть проблемы с качеством сперматозоидов. Пока остается открытым вопрос, работает ли этот эффект у пар, которые не прибегают к экстракорпоральному оплодотворению. Авторы исследования планируют это выяснить в будущем.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
4 Августа, 2018
Невидимая темная материя
