Короткий период воздержания повысил шансы на успех ЭКО

Стандартная инструкция для мужчин перед сдачей спермы для ЭКО — воздержание от двух до семи дней. Этому правилу следуют миллионы пар по всему миру. Однако авторы нового исследования пересмотрели многолетние рекомендации. Они выяснили, что более короткий период воздержания может значительно повысить шансы на долгожданную беременность.

Мужское бесплодие — одна из причин, по которой многие пары не могут зачать ребенка естественным путем. Поэтому такие пары часто прибегают к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). На результаты процедуры существенно влияет качество спермы. Для оценки этого качества десятилетиями используют спермограмму — анализ, который определяет концентрацию, подвижность и строение сперматозоидов.

Перед анализом, а также перед сдачей материала для самой процедуры ВОЗ рекомендует мужчинам период полового воздержания от двух до семи дней. За это время в организме накапливается больше сперматозоидов, что теоретически повышает шансы на успешное оплодотворение. Такую рекомендацию врачи дают как на первичной консультации, так и непосредственно перед днем забора яйцеклеток.

Однако за кажущейся простотой этого правила скрывается сложная биологическая дилемма. С одной стороны, более длительное воздержание действительно увеличивает количество сперматозоидов. Авторы предыдущих исследований выяснили, что при воздержании до семи дней общее число сперматозоидов может вырасти более чем в два раза — с 92 до 191 миллиона у здоровых мужчин.

С другой стороны, их качество со временем не улучшается, а ухудшается. После созревания сперматозоиды хранятся в хвосте придатка яичка, и длительное нахождение в этой среде делает их уязвимыми. Главная опасность — окислительный стресс. Клетки естественным образом производят активные формы кислорода (свободные радикалы), а также подвергаются воздействию внешних токсинов, например, из-за загрязнения воздуха. Сперматозоиды особенно чувствительны к такому повреждению, потому что их клеточная мембрана богата легкоокисляемыми жирными кислотами, а собственные механизмы восстановления слабы.

Свободные радикалы повреждают ДНК, что ведет к фрагментации, снижению вероятности зачатия и повышенному риску выкидыша. Кроме того, они разрушают клеточные мембраны. Происходит процесс перекисного окисления липидов, который снижает текучесть мембраны. В результате сперматозоид теряет подвижность и не может слиться с яйцеклеткой.

Таким образом, классическая рекомендация ВОЗ ставит врачей и пациентов перед выбором: больше сперматозоидов, но худшего качества, или меньше, но более жизнеспособных. До недавнего времени точное влияние этого выбора на беременность оставалось не до конца ясным.

Первое в мире рандомизированное клиническое исследование, посвященное этой дилемме, провела группа китайских ученых из Первой больницы Цзилиньского университета в Чанчуне под руководством Янга Ю (Yang Yu). Результаты научной работы, опубликованной в журнале Preprints with The Lancet, могут изменить стандартные протоколы подготовки к ЭКО во всем мире.

В качестве испытуемых Ю и его коллеги пригласили 453 мужчин, проходивших стандартную процедуру ЭКО. Ученые распределили всех участников на две группы. В первую вошли 226 человек, их попросили эякулировать примерно за 36 часов до сдачи финального образца спермы. В контрольную группу включили 227 человек, которые следовали стандартным рекомендациям ВОЗ с периодом воздержания от двух до семи дней.

Разница в результатах оказалась значительной. В группе с коротким периодом воздержания (36 часов) частота наступления беременности составила 46 процентов. В группе, придерживающейся обычных рекомендаций, этот показатель был равен 36 процентам. Таким образом, изменение всего одного простого условия повысило шансы на успех.

При этом в группе с коротким воздержанием выкидыши происходили реже. Авторы исследования не считали, сколько детей в итоге родилось у участников эксперимента. Однако исследователи предположили, что если выкидышей было меньше, то и рождений живых детей в этой группе, скорее всего, окажется больше.

Почему короткий период воздержания повысил шансы на успех ЭКО? Авторы предыдущих научных работ неоднократно приходили к выводу, что сперматозоиды «портятся», если слишком долго остаются в организме без обновления. Например, в 2020 году бразильские ученые сравнили сперму после одного и четырех дней воздержания. Выяснилось, что при коротком перерыве сперматозоиды лучше двигаются, у них реже повреждается ДНК, они активнее вырабатывают энергию. Частая эякуляция обновляет запас сперматозоидов и не дает им «застаиваться».

Крупнейший ретроспективный анализ более 23,5 тысяч спермограмм, опубликованный в феврале 2025 года, подтвердил эту закономерность и добавил важный нюанс. Оказалось, что период воздержания действует на мужчин по-разному.

Если у мужчины изначально хорошая сперма, то несколько дней без эякуляции могут даже пойти на пользу — сперматозоидов станет больше, и их качество сильно не пострадает.

У мужчин с патологией спермы длительное воздержание может навредить. С каждым днем воздержания их подвижность сперматозоидов неуклонно падала.

Проще говоря, один и тот же период воздержания не универсален. То, что подходит мужчине с нормальными показателями, может ухудшить ситуацию у мужчины с патологией спермы.

Это открытие указывает на необходимость персонализированного подхода. Короткий период воздержания может стать особенно эффективной стратегией для мужчин, у которых уже есть проблемы с качеством сперматозоидов. Пока остается открытым вопрос, работает ли этот эффект у пар, которые не прибегают к экстракорпоральному оплодотворению. Авторы исследования планируют это выяснить в будущем.

Игорь Байдов 460 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.