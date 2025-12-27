Уведомления
Динозавры протоптали магистраль по берегу озера в Боливии
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
Боливия известна своими палеонтологическими памятниками, но участок Carreras Pampa в Национальном парке Тороторо долгое время оставался «белым пятном» для науки. Ситуация осложнялась тем, что в местных геологических слоях практически нет костей, но в то же время плотность следов на поверхности достигает рекордных значений. Перед учеными лежало «перетоптанное поле», где сотни дорожек пересекались и накладывались друг на друга. Чтобы разобраться в этом хаосе, пришлось применить нестандартный подход.
Авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS One, использовали дроны и 3D-сканирование, чтобы построить трехмерные модели следов. А еще они взяли разноцветную пряжу: ползая по скальной поверхности, исследователи соединяли нитями последовательные отпечатки, чтобы визуализировать траектории движения конкретных животных. Это позволило «распутать» клубок из 1321 цепочки следов (самое большое в мире количество треков) и выделить 11 различных стилей ходьбы — от осторожного шага по вязкой грязи до уверенного бега. Ученые увидели резкие повороты на 45 градусов, внезапные остановки, волочение хвостов и хромоту раненых животных.
Анализ показал, что равнина служила настоящим транспортным коридором. Следы имеют четкую бимодальную ориентацию: тысячи хищных теропод двигались организованными потоками строго в двух противоположных направлениях — на северо-запад и юго-восток, вероятно, следуя береговой линии древнего озера.
Особое внимание привлекли следы плавающих динозавров. Ученые задокументировали самую длинную в мире непрерывную дорожку плавания протяженностью 130 метров: животные, едва касаясь дна когтями, оставляли характерные царапины, похожие на след балерины на пуантах. Кроме того, впервые в Южном полушарии были найдены массовые свидетельства волочения хвостов — глубокие борозды указывают на то, что вязкий грунт заставлял хищников опускать хвост для баланса или же он касался земли, когда лапы проваливались слишком глубоко.
Авторы научной работы утвердили статус Carreras Pampa как самого богатого местонахождения следов теропод на планете. Исследование также доказывает, что поведение хищных динозавров было сложным и адаптивным: они не только уверенно чувствовали себя в воде, но и корректировали походку в зависимости от почвы, двигаясь едиными маршрутами.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Оказалось, именно внешний слой определяет форму корня растения и его механические свойства. Это открытие позволит ученым лучше адаптировать сельскохозяйственные культуры к сложным почвам.
Ученые нашли способ безопасно управлять митохондриями — клеточными станциями, вырабатывающими энергию. Химики синтезировали молекулы, которые заставляют ее сжигать часть органического топлива без запасания энергии, чтобы снизить накопление жира клетками.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Обычно, увидев черную плесень в помещении, мы стремимся избавиться от нее как можно скорее. Микроскопический гриб Aspergillus niger обладает уникальной живучестью и умением приспосабливаться к любым неблагоприятным условиям среды, но для человека воспринимается как признак бытовой неприятности. Он портит еду, размножается в сырых углах, вызывает аллергию и ассоциируется с антисанитарией. Однако именно эти качества — устойчивость к токсичным веществам и способность расти в экстремальных условиях — оказались ключевыми для неожиданной сферы его применения. Ученые задействовали этот гриб для утилизации одного из самых проблемных промышленных загрязнителей — трибутилфосфата.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
