Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.

Идея о том, что тяга к алкоголю имеет глубокие эволюционные корни, витала в научной среде больше 20 лет. Наблюдения за приматами в неволе и дикой природе показали, что человекообразные обезьяны действительно иногда употребляют в пищу ферментированные фрукты и показывают признаки легкого опьянения. Эти выводы оформились в научную гипотезу, которую окрестили «гипотезой пьяной обезьяны».

Гипотеза, которую в 2000-х выдвинул американский биолог Роберт Дадли (Robert Dudley), сводилась к простому утверждению. Сильное влечение приматов к запаху и вкусу этанола позволяет им находить наиболее спелые, а значит, калорийные и вкусные фрукты. На поверхности и в мякоти плодов живут дрожжи и другие микроорганизмы. Когда плод поврежден или перезрел, сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза) расщепляется дрожжами, что приводит к образованию этанола. По мнению ученого, способность чувствовать запах и вкус алкоголя могла быть эволюционным преимуществом.

Однако гипотезе не хватало решающего доказательства — точных цифр. Ученые не знали, сколько же именно алкоголя содержится в естественной диете диких приматов. Без этих данных идея оставалась лишь интересным предположением. Оппоненты указывали, что обезьяны, если и едят ферментированные фрукты, то редко и случайно. Проверить это в условиях дикой природы оставалось крайне сложной задачей. До сегодняшнего дня.

Международная команда биологов и приматологов под руководством Алексея Маро (Aleksey Maro) из Калифорнийского университета в США решила разобраться в вопросе. Исследователи отправились к двум группам шимпанзе, обитающим в национальных парках Кибале в Уганде и Таи в Кот-д’Ивуаре.

Сперва ученые с помощью фотоловушек установили, какие именно фрукты предпочитают есть человекообразные обезьяны в каждой из популяций. Только после этого исследователи собрали образцы тех же плодов, которыми шимпанзе питались в течение дня. Для фруктов, растущих высоко на деревьях, ученые брали только те, что упали на землю недавно: их можно было определить по внешнему виду.

Анализ рациона показал интересные различия. Шимпанзе из Уганды больше всего любили спелые плоды фигового дерева Ficus mucuso. Их собратья из Кот-д’Ивуара отдавали предпочтение сливоподобным плодам вечнозеленого дерева Parinari excelsa. Интересно, что плоды Parinari excelsa очень любимы и слонами, известными склонностью искать и потреблять забродившие фрукты.

Шимпанзе питается инжиром в национальном парке Кибале в Уганде в 2018 году / © UC Berkeley, Aleksey Maro

Лабораторный анализ собранных образцов выявил главное: во всех этих фруктах содержался этанол. Его концентрация была относительно невысокой — от 0,3 до 0,4 процента. Однако шимпанзе — настоящие обжоры, когда дело касается фруктов. За один день взрослая особь съедает мякоти в количестве, составляющем 10 процентов ее массы тела. Небольшие проценты алкоголя в каждом плоде в сумме дают значительную дозу.

Маро и его коллеги провели расчеты и узнали конкретную цифру. В среднем за день каждая обезьяна потребляет примерно 14 граммов чистого этанола. Чтобы осознать, как это много, ученые предложили наглядное сравнение. Стандартный бокал вина объемом 125 миллилитров крепостью 12,5 процента содержит почти 12 граммов алкоголя. Но шимпанзе в среднем весят 40 килограммов, а человек — приблизительно 70 килограммов. С поправкой на массу тела выходит, что шимпанзе потребляют эквивалент двух бокалов вина в день.

Это открытие имеет прямое отношение к людям. Эволюционные линии человека и шимпанзе разошлись миллионы лет назад, но наши предки жили в сходных условиях и питались аналогичной пищей. Выводы исследования говорят: древние гоминиды тоже регулярно и в значительных количествах потребляли алкоголь естественного происхождения.

Гипотеза «пьяной обезьяны» получила подтверждение. Постоянное воздействие алкоголя через фрукты могло сформировать у наших предков глубокую нейробиологическую связь. Мозг стал ассоциировать вкус и запах спирта с вознаграждением — нахождением ценных сахаров и калорий. Эта древняя программа, доставшаяся людям в наследство, может объяснять, почему они в принципе испытывают тягу к алкогольным напиткам, несмотря на все негативные последствия.

Но ученые осторожны в выводах. Чтобы точнее измерить, как алкоголь усваивается организмом шимпанзе, и выяснить, выбирают ли шимпанзе именно те фрукты, которые успели забродить сильнее, или же для них это не важно, Алексей Маро провел необычный эксперимент. Он собирал образцы мочи обезьян прямо под деревьями, защищая себя от нежелательных брызг с помощью зонтика. Анализ этих образцов сейчас продолжается, и он может дать еще более точную картину.

Многие специалисты высоко оценили исследование команды Маро. Они отметили, что это первая в мире работа, которая дает количественные оценки ежедневного потребления спирта дикими приматами.

В то же время эксперты указали на важное отличие. Шимпанзе получают алкоголь только вместе с пищей. Они не ищут его специально и не производят из него напитки. Человек же добровольно и осознанно создает и употребляет алкоголь в концентрациях, не существующих в природе. Для шимпанзе алкоголь — случайный компонент, а для человека — сознательный выбор. Из-за этого у людей появилась проблема алкоголизма, которой у человекообразных обезьян нет.

Результаты исследования представлены в журнале Science Advances.

Игорь Байдов 389 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.