  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 сентября, 12:05
Игорь Байдов
1
275

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

❋ 4.4

Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.

Биология
# алкоголь
# спирт
# человек и животные
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# этанол
Два самца шимпанзе
Два самца шимпанзе едят сливоподобные плоды вечнозеленого дерева Parinari excelsa в национальном парке Таи в Кот-д'Ивуаре / © UC Berkeley, Aleksey Maro

Идея о том, что тяга к алкоголю имеет глубокие эволюционные корни, витала в научной среде больше 20 лет. Наблюдения за приматами в неволе и дикой природе показали, что человекообразные обезьяны действительно иногда употребляют в пищу ферментированные фрукты и показывают признаки легкого опьянения. Эти выводы оформились в научную гипотезу, которую окрестили «гипотезой пьяной обезьяны».

Гипотеза, которую в 2000-х выдвинул американский биолог Роберт Дадли (Robert Dudley), сводилась к простому утверждению. Сильное влечение приматов к запаху и вкусу этанола позволяет им находить наиболее спелые, а значит, калорийные и вкусные фрукты. На поверхности и в мякоти плодов живут дрожжи и другие микроорганизмы. Когда плод поврежден или перезрел, сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза) расщепляется дрожжами, что приводит к образованию этанола. По мнению ученого, способность чувствовать запах и вкус алкоголя могла быть эволюционным преимуществом.

Однако гипотезе не хватало решающего доказательства — точных цифр. Ученые не знали, сколько же именно алкоголя содержится в естественной диете диких приматов. Без этих данных идея оставалась лишь интересным предположением. Оппоненты указывали, что обезьяны, если и едят ферментированные фрукты, то редко и случайно. Проверить это в условиях дикой природы оставалось крайне сложной задачей. До сегодняшнего дня.

Международная команда биологов и приматологов под руководством Алексея Маро (Aleksey Maro) из Калифорнийского университета в США решила разобраться в вопросе. Исследователи отправились к двум группам шимпанзе, обитающим в национальных парках Кибале в Уганде и Таи в Кот-д’Ивуаре.

Сперва ученые с помощью фотоловушек установили, какие именно фрукты предпочитают есть человекообразные обезьяны в каждой из популяций. Только после этого исследователи собрали образцы тех же плодов, которыми шимпанзе питались в течение дня. Для фруктов, растущих высоко на деревьях, ученые брали только те, что упали на землю недавно: их можно было определить по внешнему виду.

Анализ рациона показал интересные различия. Шимпанзе из Уганды больше всего любили спелые плоды фигового дерева Ficus mucuso. Их собратья из Кот-д’Ивуара отдавали предпочтение сливоподобным плодам вечнозеленого дерева Parinari excelsa. Интересно, что плоды Parinari excelsa очень любимы и слонами, известными склонностью искать и потреблять забродившие фрукты.

Шимпанзе
Шимпанзе питается инжиром в национальном парке Кибале в Уганде в 2018 году / © UC Berkeley, Aleksey Maro

Лабораторный анализ собранных образцов выявил главное: во всех этих фруктах содержался этанол. Его концентрация была относительно невысокой — от 0,3 до 0,4 процента. Однако шимпанзе — настоящие обжоры, когда дело касается фруктов. За один день взрослая особь съедает мякоти в количестве, составляющем 10 процентов ее массы тела. Небольшие проценты алкоголя в каждом плоде в сумме дают значительную дозу.

Маро и его коллеги провели расчеты и узнали конкретную цифру. В среднем за день каждая обезьяна потребляет примерно 14 граммов чистого этанола. Чтобы осознать, как это много, ученые предложили наглядное сравнение. Стандартный бокал вина объемом 125 миллилитров крепостью 12,5 процента содержит почти 12 граммов алкоголя. Но шимпанзе в среднем весят 40 килограммов, а человек — приблизительно 70 килограммов. С поправкой на массу тела выходит, что шимпанзе потребляют эквивалент двух бокалов вина в день.

Это открытие имеет прямое отношение к людям. Эволюционные линии человека и шимпанзе разошлись миллионы лет назад, но наши предки жили в сходных условиях и питались аналогичной пищей. Выводы исследования говорят: древние гоминиды тоже регулярно и в значительных количествах потребляли алкоголь естественного происхождения.

Гипотеза «пьяной обезьяны» получила подтверждение. Постоянное воздействие алкоголя через фрукты могло сформировать у наших предков глубокую нейробиологическую связь. Мозг стал ассоциировать вкус и запах спирта с вознаграждением — нахождением ценных сахаров и калорий. Эта древняя программа, доставшаяся людям в наследство, может объяснять, почему они в принципе испытывают тягу к алкогольным напиткам, несмотря на все негативные последствия.

Но ученые осторожны в выводах. Чтобы точнее измерить, как алкоголь усваивается организмом шимпанзе, и выяснить, выбирают ли шимпанзе именно те фрукты, которые успели забродить сильнее, или же для них это не важно, Алексей Маро провел необычный эксперимент. Он собирал образцы мочи обезьян прямо под деревьями, защищая себя от нежелательных брызг с помощью зонтика. Анализ этих образцов сейчас продолжается, и он может дать еще более точную картину.

Многие специалисты высоко оценили исследование команды Маро. Они отметили, что это первая в мире работа, которая дает количественные оценки ежедневного потребления спирта дикими приматами. 

В то же время эксперты указали на важное отличие. Шимпанзе получают алкоголь только вместе с пищей. Они не ищут его специально и не производят из него напитки. Человек же добровольно и осознанно создает и употребляет алкоголь в концентрациях, не существующих в природе. Для шимпанзе алкоголь — случайный компонент, а для человека — сознательный выбор. Из-за этого у людей появилась проблема алкоголизма, которой у человекообразных обезьян нет.

Результаты исследования представлены в журнале Science Advances.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
389 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Биология
# алкоголь
# спирт
# человек и животные
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# этанол
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Вторые. История космических дублеров
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Нейрогенетика: как современная генетическая диагностика перевернула неврологический мир
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Анатомия робототехники
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Котики в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Толковый словарь Ожегова: от бумажного тома к цифровой эпохе
Ельцин Центр
Екатеринбург
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Мосты Обводного канала: эстетика и конструкция переправ «серого пояса» Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Конференция
20 Сен
Бесплатно
Космонавтика и реабилитация
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Как возвращали к жизни музейные экспонаты: рассказы реставраторов
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
700
Союз социалистов-революционеров-максималистов (1906-1920-е)
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 сентября, 10:14
Юлия Трепалина

У кремов с высоким фактором защиты от солнца выявили побочный эффект

Австралийские медики проследили за уровнем витамина D в крови людей, которые на протяжении года постоянно пользовались кремом с пометкой SPF 50+, означающей, что средство блокирует до 98% ультрафиолетовых лучей.

Медицина
# витамин D
# дефицит витаминов
# загар
# здоровье
# крем от загара
# солнцезащитный крем
# Ультрафиолет
# уф-излучение
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
17 сентября, 16:26
Любовь С.

Магнитные поля вокруг черной дыры М87 неожиданно изменили направление

Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# магнитные поля
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
4 минуты назад
-
0
+
Без коньяка жизнь нелегка, а с коньяком жизнь кувырком. 🥴
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Новый метод позволит обнаружить болезни Альцгеймера и Паркинсона на ранней стадии

    18 сентября, 12:32

  2. Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

    18 сентября, 12:05

  3. Ученые превратили токсичный ил в полезный грунт

    18 сентября, 11:53

  4. Историки выяснили за что избивали и топили ганзейских купцов

    18 сентября, 11:42
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Сергей Механик
4 минуты назад
Без коньяка жизнь нелегка, а с коньяком жизнь кувырком. 🥴

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Александр Березин
23 минуты назад
Михаил, я же написал выше: КНР со второй половины этого года ужесточает правила для ввода ВИЭ, Погуглите почему -- вам станет понятно, почему это век

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Давыд Платайс
24 минуты назад
Московская Русь😂😂😂😂Новый анекдот)Сами придумали?😂😂

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

AlexTraZ Gaming
51 минута назад
Тимофей, не пиши глупости

Лучшие снимки космоса 2025 года: объявлены победители конкурса «Астрономический фотограф»

Александр Французов
1 час назад
гениально)

Госдума разрешила размещать рекламу в космосе

Михаил Невский
1 час назад
Александр, хорошо, станция, а не реактор, зачем придераться к словам. Хорошо возьмите тот же Китай и посмотрите сколько АЭС там строят и сколько

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Moto Vova
1 час назад
Андрей, я же специально отметил - НОРМАЛЬНУЮ СТРАНУ. В нормальных странах есть разделение властей, и президент там наемный менеджер, а не Елбасы.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Moto Vova
1 час назад
МЕМНБЭБР, Кайзеровская Германия рухнула по объективным причинам. Так же и СССР, не кто-то там развалил.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Сунцова Татьяна
1 час назад
А в обратном направлении почему не расчетов? Или это полет в одну сторону изначально?

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Vitek Ra
1 час назад
Когда он появится? Сразу после АЭС на Луне?)

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Александр Французов
2 часа назад
прав чертяга)

ИИ сделает наемных рабочих более занятыми, а не наоборот 

aleksandr petrov
2 часа назад
Gordon, а моменты противостояний? Не? Не слышали?

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

aleksandr petrov
2 часа назад
Viacheslav, нет... ближайшие внешняя Марс, внутренняя венера

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

aleksandr petrov
2 часа назад
Странный расчет... Венера соседствует с землей но лететь к ней дольше? Как по мне... Давно пора построить орбитальную верфь, тем более что опыт

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

afr gans
2 часа назад
Какие же вы все лицемеры и злые не думающие люди как вам не стыдно задаваться таким вопросом зачем?сотни тысяч людей помирают из за отсутствия

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

bivol
3 часа назад
Хохляцкий электромобиль?)) Ну тухлом сале будет ездить)).

Разработчики рассказали, каким будет украинский электрогрузовик

Zhe Sh
3 часа назад
Как говорит наш шеф, если человек - идиот, то это надолго © 🤯

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Вячеслав Балыкин
3 часа назад
Полезней для человечества построить мост через Берингов пролив, а это просто показуха.

Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж

Mirza Samurskij
4 часа назад
Когда деньги девать некуда, вместо помощи бедным странам, каждый бесится по своему.

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

KATARSIS artofwar3
4 часа назад
сВОй, Малевич тащит ,он имба

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно