Япония способна создать ядерное оружие за три года, заявили эксперты

Япония уже располагает как технологическими возможностями, так и необходимым сырьем для создания ядерного оружия — если когда-либо примет соответствующее политическое решение.

Ядерный взрыв / © Wikimedia Commons

По оценкам китайских экспертов, Япония могла бы разработать собственное ядерное оружие в течение трех лет. Это стало бы возможным благодаря тому, что страна уже обладает и необходимыми материалами, и высоким уровнем специалистов.

Согласно опубликованным данным, Япония располагает значительными запасами выделенного плутония и управляет одной из самых развитых в мире гражданских атомных отраслей. Так, еще в 2014 году в ее распоряжении находилось около девяти тонн плутония — количества, достаточного для производства примерно 5 000 ядерных боезарядов. Кроме того, у страны имелось около 1,2 тонны обогащенного урана.

Япония также располагает ракетными технологиями, возможностями космических запусков, высокоточной инженерией, а также элитной научной и промышленной базой.

В ядерной терминологии Японию относят к так называемым «латентным ядерным державам» — государствам, не имеющим ядерного оружия, но способным быстро его приобрести. Оценка «менее трех лет» включает такие этапы, как проектирование базового боезаряда и его интеграция с уже существующими средствами доставки.

Подобное развитие событий также подразумевает ограниченное развертывание — возможно, даже без проведения полноценных испытаний. Важно подчеркнуть, что речь не идет о создании арсенала времен холодной войны, а лишь о формировании собственного ограниченного ядерного потенциала.