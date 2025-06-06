Шимпанзе заразились зевотой от робота

Ученые из Испании и Великобритании выяснили, что заразить шимпанзе зевотой способны не только зевающие сородичи поблизости или запечатленные на видео, но и пример человекоподобного робота.

Из прошлых исследований известно, что заразительный эффект зевоты, знакомый всем людям, характерен для многих приматов. Недавно биологи наблюдали, как зевота заразила гамадрилов. Это поведение неоднократно описывали и у человекообразных обезьян, таких как орангутаны и шимпанзе. Во время экспериментов животные зевали, следуя примеру сородичей — как находящихся рядом, так запечатленных на видео. Теперь исследователи впервые показали, что схожим образом на шимпанзе может действовать и демонстрация зевания с помощью головы робота-гуманоида. Статья об этом вышла в журнале Scientific Reports.

Участниками нового эксперимента стали десять взрослых самцов и четыре самки шимпанзе из испанского реабилитационного центра для приматов, где обезьяны восстанавливаются после изъятия из цирков и других мест с негуманным обращением. На момент исследования шимпанзе проживали в центре от года до 12 лет.

Для проверки заразительного эффекта зевоты испытуемым показывали голову робота с реалистичными человеческими чертами и возможностью совершать мимические движения с помощью 33 встроенных сервоприводов. Андроид воспроизводил на лице три выражения: полноценный зевок с широким разеванием рта и прикрытием глаз, простое раскрытие рта и нейтральное выражение с закрытым ртом. Ответное поведение шимпанзе фиксировали с помощью видеозаписи, а затем анализировали.

Голова робота-гуманоида (рот закрыт, приоткрыт, зевота, вид сзади), примеры заражения шимпанзе зеванием (B, C, D) и поведения, напоминающего подготовку ко сну (E) / © Joly-Mascheroni, R., Forster, B., Llorente, M. et al. Scientific Reports (2025).

В итоге на зевок роботизированной головы откликнулись восемь из четырнадцати обезьян. Наиболее заразительно действовала полноценная имитация зевания, но иногда животные реагировали и на простое раскрытие рта роботом. Кроме того, после зевков андроида восемь шимпанзе вели себя так, словно готовились ко сну. Животные укладывались, а некоторые даже организовывали подстилку, на которую ложились.

По словам ученых, подобные действия шимпанзе говорят о том, что зевание роботизированной головы могло не просто вызывать автоматическую реакцию подражания, но и служило своеобразным сигналом о наступлении времени для отдыха.

В научной литературе описано множество предположений о природе, функциях и особенностях зевания у разных видов, и тема все еще остается предметом дискуссий. Этот рефлекс связывают с физиологическими и социальными аспектами, терморегуляцией, переходом между покоем и возбуждением, модуляцией внимания и групповой синхронизацией.

Также авторы новой статьи напомнили, ссылаясь на предыдущие работы, что заразительные свойства зевоты имеют отношение к элементам социального взаимодействия, такими как эмпатия, обработка эмоций и имитация.

Исследователи считают, что полученные результаты указывают на необходимость дальнейшего изучения взаимодействий человекоподобных роботов с животными и людьми. К примеру, стоит проверить, будут ли заразительны, как зевота, другие движения или действия роботов-гуманоидов.

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