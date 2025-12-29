  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Эволюционная биология: итоги 2025 года

Слушатели узнают про новые открытия палеоантропологов и палеогенетиков.

Центр «Архэ»
13 января, 20:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

В 2025 году было особенно много интересных открытий в двух областях: в науке об абиогенезе (происхождении жизни) и в эволюции человека. Об этих открытиях в основном и пойдет речь в традиционной лекции, подводящей итоги года в эволюционной биологии. Доктор биологических наук Александр Владимирович Марков познакомит слушателей с важными достижениями в изучении как самых ранних этапов абиогенеза (сборка коротких молекул РНК из абиогенных нуклеотидов, неферментативная репликация РНК), так и более поздних, когда в мире РНК начинали формироваться системы контролируемого синтеза белков. Также лектор обсудит открытия палеоантропологов и палеогенетиков, благодаря которым ученые узнали, в частности, что гоминины, возможно, жили в Евразии уже два миллиона лет назад, что 1,5 миллионов лет назад в Африке люди разделывали туши гиппопотамов орудиями из слоновьих костей, что 300 тысяч лет назад наши предки получили 20% генов от другого вида людей, и что древний человек из Харбина, известный по хорошо сохранившемуся черепу, был не кем иным, как денисовцем.

Расписание
13
Вторник
Январь 2026
timepad Онлайн
20:00
Купить
29 декабря, 11:49
Александр Речкин
7
# биология
# древние люди
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 декабря, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
27 декабря, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
27 декабря, 10:30
Максим Абдулаев

Динозавры протоптали магистраль по берегу озера в Боливии

Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.

Биология
Палеонтология
# окаменелости
# Палеонтология
# тероподы
24 декабря, 11:36
ПНИПУ

Ученые разработали систему оценки индивидуальных рисков здоровью работников

В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.

ПНИПУ
# здоровье
# прогнозирование
# риски
# труд
# условия труда
25 декабря, 09:49
Максим Абдулаев

У трутней нашли ген, отвечающий за выпрашивание еды

Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.

Биология
# поведение
# пчелы
# трутни
26 декабря, 15:47
Максим Абдулаев

Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных

Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.

Биология
# миксины
# обоняние
# эволюция
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Исследователи выяснили, как нейросети понимают каламбуры

    29 декабря, 10:59

  2. Короткий период воздержания повысил шансы на успех ЭКО

    29 декабря, 10:24

  3. Ученые смоделировали полный цикл кислотной обработки карбонатных коллекторов для повышения добычи

    29 декабря, 09:50

  4. Звезда из эпохи реионизации погибла, как ее современные потомки

    29 декабря, 08:10
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Александр Французов
43 минуты назад
Еще бы табличку для наглядности.

В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей

Александр Французов
47 минут назад
Sanyasiebert, с какой целью интересуетесь?

Кто в лидерах гонки за золотом: страны, нарастившие резервы с 2000 года

Николай Цыгикало
48 минут назад
А от взгляда на технические ошибки как не снижающие уровня автора недалек и следующий шаг — не снижающими уровень автора признают и личностные

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Kiridan
49 минут назад
Konstantin, Я просто читаю их и понимаю, что в этой умудрëнной сединой голове мозг уже превратился в студень (а может, и всегда таким был?) и начал

Ученый выявил «алгоритмическую шизофрению» нейросетей

Ivan Mask
1 час назад
Ого как холодно аж минус 25, супер экстримальные условия......Это всего лишь Южная часть России по показаниям температуры зимой а В Казахстане эти

В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей

Николай Цыгикало
1 час назад
Виктор, дополню. Мне видится так, частным взглядом. Ещё от Сенеки "человеку свойственно ошибаться", и ошибаться по-разному. Например, если

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Роман Семенихин
2 часа назад
евгений, только средняя медианная зарплата в России в несколько раз ниже черты бедности по меркам сша

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Николай Цыгикало
2 часа назад
Виктор, задача разведения этих кубсатов по их траекториям делает полётное задание не самым простым. Хотя параметры конечных орбит не указаны,

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Николай Цыгикало
2 часа назад
Виктор, он только что прилетел с космодрома, мало спал, много работал. Причем на тамошнем морозе подолгу, по нескольку часов, это добавляет

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Максим Борисов
3 часа назад
Incognito, я правильно понимаю, учёным надо платить ипотеку и для этого они года тащат различные проблемы как неразрешимые. Но потом они делают

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Виктор Дорн
3 часа назад
Николай, уровень автора тут причём. Если автор не в состоянии прогнать текст на ошибки - его уровень низковат. Он что, ночью в темноте без экрана

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Виктор Дорн
3 часа назад
Ну честь по чести спутника там всего два. Остальное - кубсаты которые не факт что заведутся, а если заведутся то работать будут пару недель)

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

1 2
4 часа назад
Какая великолепная новость!

Биоинженеры восстановили блуждающий нерв минипигу, чтобы спасти сердце от старения

Incognito Sapienti
4 часа назад
Просто, ИИ не нужно платить кредиты и ипотеку, следовательно нет нужды годами получать зарплату за якобы неразрешимую проблему!!!

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Izzatillo Pulatov
4 часа назад
Да кто они вообще такие чтобы выражать беспокойствие‽ Китайцы же не жаловались когда США продовала истребителей Тайванью и помогала оказывать

В США выразили обеспокоенность активным развитием китайской авиации

Konstantin Resto
5 часов назад
Kiridan, о я так понимаю ты почитал другие мои комментарии, как можно заставить ИИ переключиться на другой режим работы и тебе это очень не

Ученый выявил «алгоритмическую шизофрению» нейросетей

Kiridan
5 часов назад
Konstantin, Просто старый идиот.

Ученый выявил «алгоритмическую шизофрению» нейросетей

Алексей Янов
5 часов назад
Андрей, доказательства будут или обойдётесь оскорблениями?

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Konstantin Resto
6 часов назад
ИИ как чистильщик науки: почему глупость не устоит ИИ не создаёт "компетентных идиотов" — он избавляет от настоящих идиотов в науке. Уже сейчас:

Лабораторные мыши избавились от тревоги после переезда на «волю»

Konstantin Resto
8 часов назад
это напоминает идиотизм. Но не тот, о котором вы думаете. Это системный идиотизм — состояние, когда очевидные истины требуют многомиллионных

Лабораторные мыши избавились от тревоги после переезда на «волю»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно