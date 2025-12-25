Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM

IMEI — международный идентификатор мобильного оборудования. На инфографике показаны страны, в которых пользователи должны зарегистрировать IMEI мобильных телефонов, купленных за границей.

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM / © Reddit

Уникальный IMEI присваивается большинству телефонов, в том числе смартфонам. Этот номер обычно состоит из 15 цифр. Некоторые страны требуют регистрировать IMEI мобильных устройств. Считается, что это помогает бороться с кражами, мошенничеством и продажей фейковых телефонов. Еще одна причина — контроль покупок устройств в других странах в обход налогов и пошлин.

Страны используют разные системы регистрации IMEI. В странах с «белыми списками» регистрировать свой идентификатор телефона должны все пользователи, иначе устройство заблокируют. К таким странам относятся Чили, Колумбия, Турция, Азербайджан, Непал и Египет. Власти некоторых стран ввели ряд исключений, например для туристов.

Другие страны используют более мягкие формы контроля. Эти государства включают, в том числе, Индию, Пакистан, Индонезию, Камбоджу, Таиланд, Нигерию и Иран. Например, в Пакистане и Нигерии IMEI фиксируется при активации SIM-карты. В Индии также существует реестр, но устройства там блокируют выборочно, в том числе в случае кражи.

На карте не указан Узбекистан. Там регистрировать IMEI обязаны все пользователи местных SIM-карт. Оператор может ограничить доступ к сети, если владелец не зарегистрировал телефон в установленный срок. Также с 2025 года регистрация стала обязательной в Казахстане.