О мероприятии

Может ли Новый год быть темой для научных исследований? Нет ничего невозможного, если исследователь умеет правильно писать заявки на гранты и потом правильно преподносить свое открытие в отчете. Каких только новогодних публикаций не приходилось встречать врачу и научному журналисту Алексею Водовозову.

В своей новогодней лекции он расскажет, какой десерт под елочкой может считаться наиболее здоровым, греет ли безалкогольный глинтвейн так же эффективно, как содержащий этанол, почему нельзя рисовать новогодние открытки ярко-зеленой краской, чем опасны гаитянские барабаны в качестве подарка и что там со здоровьем всех ипостасей Деда Мороза.

