  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Здравствуй, …., Новый год!

Слушатели узнают, какой десерт под елочкой может считаться наиболее здоровым.

Гиперион
29 декабря, 20:00 Идет 2 ч
800 Стоимость
Москва Большой Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 1

О мероприятии

Может ли Новый год быть темой для научных исследований? Нет ничего невозможного, если исследователь умеет правильно писать заявки на гранты и потом правильно преподносить свое открытие в отчете. Каких только новогодних публикаций не приходилось встречать врачу и научному журналисту Алексею Водовозову.

В своей новогодней лекции он расскажет, какой десерт под елочкой может считаться наиболее здоровым, греет ли безалкогольный глинтвейн так же эффективно, как содержащий этанол, почему нельзя рисовать новогодние открытки ярко-зеленой краской, чем опасны гаитянские барабаны в качестве подарка и что там со здоровьем всех ипостасей Деда Мороза.

Расписание
29
Понедельник
Декабрь 2025
Большой Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 1 Москва
20:00
Купить
Адрес

Большой Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 1

24 декабря, 06:48
Александр Речкин
2
# биология
# исследования
# пища
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
23 декабря, 10:17
Максим Абдулаев

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.

Биология
# акулы
# Палеонтология
# эволюция
22 декабря, 11:17
ПНИПУ

Ученый объяснил, чем опасен сухой воздух в квартире и как с ним бороться

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.

ПНИПУ
# воздух
# здоровье
# квартира
# технологии
# увлажнители воздуха
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Пустынная пыль помогла прояснить процесс формирования марсианских бурь

    23 декабря, 16:07

  2. Астрономы обнаружили, что черные дыры могут быть привередливы к «еде»

    23 декабря, 15:20

  3. Компьютерные игры снизили риск выгорания у молодых людей

    23 декабря, 14:06

  4. Космический телескоп SPHEREx составил первую карту неба в инфракрасном диапазоне  

    23 декабря, 13:57
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Тайный Господин
16 минут назад
Виктор, к 2027г, читать когда научишься, ты тупой?

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Николай Цыгикало
20 минут назад
Вот что значит государственная поддержка частной космонавтики. Ведь даже у этой возвращаемой ступени Long March 12A двигатели делают две частные

Китай впервые запустил частично многоразовую ракету Long March 12A

Алишер Абдукулов
37 минут назад
Под фотографией сравнения размеров звёзд, у Вас ошибка. Слово звёзды написано на латинской раскладке

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

евгений Русский
1 час назад
Seva, Что значит забей? Он на зарплате сидит. Поэтому пусть работает, а то будет сидеть нихрена ни делать, деньги получать и думать как он хорошо

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Eternal Eternity
3 часа назад
VALID, когда ты печатаешь ничем необеспеченные деньги то ты их просто "берёшь в долг" у Центрального Банка. Например во времена горбачёва баловались

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Seva
4 часа назад
евгений, забей он на жизнь обиженный, работает сосалкой у мигрантов отсасывает, и завидует им что они на пособии сидят, а в интернет идёт пар

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Seva
4 часа назад
Samual, о нет коленостояние, это ваш удел на коленях стоять, уже в школах это практикуете и на улице

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

евгений Русский
5 часов назад
Samual, И? Я так и написал.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Николай Цыгикало
5 часов назад
Kostya, не думаю, что ваши прогнозы верны. Даже на высоте 350 км МКС испытывала максимальное снижение за всю историю своего полёта 400 м в сутки. Это 146 км

Обреченный аппарат Starlink запечатлели на орбите

Konstantin Resto
6 часов назад
Илья, я полностью тобой согласен, последний раз самую свою простую ТС я продал человеку всего за 8 лямов и только потому что он предложил мне взамен

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Илья Дубовик
7 часов назад
Konstantin, о, круто, очередной мамкин трейдер голодающий, демонстрирует веру в религиозные волны элиота. Сам с собой поговорил, себе все доказал и

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Сергей Ермак
8 часов назад
Ёж, в Дубае их всего 13, причем двое самых богатых из них это Дуров и Мельниченко Ближайший местный в 3 раза беднее Дурова

Финансовые столицы мира: рейтинг городов по концентрации миллиардеров

G A
8 часов назад
Миха, Не только странам, но и бизнесу и своему населению в виде облигаций, займов, дивидендов и т.д.

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Юля
8 часов назад
Хах, просто Русские на впн сидят)

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Инна Болдова
9 часов назад
Роман, надеемся дружественные страны введут русский язык в школах!)

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

XIV ИN3
9 часов назад
Арабского нет. Даже если и отличия есть у арабов, они понимают друг друга очень хорошо. Да и отдельный Египет 107млн население, 90% арабов, даже

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Миха Петров
9 часов назад
VALID, другим странам, в основном Китаю

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Иван Колупаев
10 часов назад
Samual, у меня есть парочка знакомых эмигрантов, таких у кого действительно все получилось. Они ведут себя иначе. А вот ты у нас какой-то обиженный.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

владимир шмелев
10 часов назад
Британские ученые опять изнасиловали капитана Очевидность...

Биологи выяснили, почему муравьи стали одними из самых многочисленных существ на планете

Kostya Br
10 часов назад
Николай, 418 км от 3-4 недель до пары месяцев (в текущих условиях), Сейчас (в 2025 году) мы находимся вблизи пика солнечного цикла. Солнечное излучение

Обреченный аппарат Starlink запечатлели на орбите

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно