День рождения 3 января отмечает Герой России, летчик-космонавт, Президент Центра «Космонавтика и авиация» Федор Николаевич Юрчихин. За свою долгую и насыщенную жизнь он совершил пять космических полетов и девять выходов в открытый космос, о которых слушатели подробно узнают на экскурсии. Участники узнают, почему он выбрал позывной «Олимп», в каких происходивших на Земле исторических событиях космонавту довелось принять участие прямо с орбиты, зачем Федор Николаевич так много раз выходил за пределы орбитальной станции и какое созвездие он придумал.

