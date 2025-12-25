Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: пять крупнейших мегаполисов мира в 2025 году по площади застроенной территории
К 2050 году, по прогнозам, 68% населения Земли будет проживать в городах — по сравнению с 55% сегодня. Этот стремительный процесс урбанизации уже радикально изменил облик крупнейших мегаполисов мира.
Крупнейшим мегаполисом планеты, если измерять его с учетом спутниковых снимков и данных переписей населения, является китайский Гуанчжоу. Поразительно, но всего за полвека численность его населения выросла почти в 20 раз — результат стремительного экономического подъема Китая.
На представленной инфографике показан рост крупнейших мегаполисов мира на основе данных Европейской комиссии, собранных и обработанных проектом Our World in Data. С 1975 года население Гуанчжоу увеличилось на 40,9 миллиона человек — это сопоставимо с численностью населения всей Канады.
Особенно быстрый рост пришелся на 1990-е годы, когда развитие торговли и промышленности резко ускорило приток населения. Расположенный в дельте Жемчужной реки, к северу от Гонконга, Гуанчжоу стал ключевым портом и важнейшим транспортным узлом региона.
Столица Индонезии Джакарта — экономическое сердце крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии — также пережила масштабное расширение. За последние пятьдесят лет численность её населения выросла на 29 миллионов человек и сегодня составляет 38,1 миллиона.
Нью-Дели, столица Индии, продемонстрировал рост на 398%, чему способствовали увеличение доходов населения и активная внутренняя миграция. Ожидается, что к 2030 году город примет еще около двух миллионов жителей, а его население достигнет 33,3 миллиона человек.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
24 Апреля, 2021
Великое злодеяние: психология геноцида
1 Мая, 2020
Сталин: история болезни
29 Января, 2015
С точки зрения психоанализа: политика
19 Ноября, 2016
Смерть цивилизации: возможные сценарии
