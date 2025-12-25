Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: пять крупнейших мегаполисов мира в 2025 году по площади застроенной территории

К 2050 году, по прогнозам, 68% населения Земли будет проживать в городах — по сравнению с 55% сегодня. Этот стремительный процесс урбанизации уже радикально изменил облик крупнейших мегаполисов мира.

Пять крупнейших мегаполисов мира в 2025 году по площади застроенной территории / © Visual Capitalist

Крупнейшим мегаполисом планеты, если измерять его с учетом спутниковых снимков и данных переписей населения, является китайский Гуанчжоу. Поразительно, но всего за полвека численность его населения выросла почти в 20 раз — результат стремительного экономического подъема Китая.

На представленной инфографике показан рост крупнейших мегаполисов мира на основе данных Европейской комиссии, собранных и обработанных проектом Our World in Data. С 1975 года население Гуанчжоу увеличилось на 40,9 миллиона человек — это сопоставимо с численностью населения всей Канады.

Особенно быстрый рост пришелся на 1990-е годы, когда развитие торговли и промышленности резко ускорило приток населения. Расположенный в дельте Жемчужной реки, к северу от Гонконга, Гуанчжоу стал ключевым портом и важнейшим транспортным узлом региона.

Столица Индонезии Джакарта — экономическое сердце крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии — также пережила масштабное расширение. За последние пятьдесят лет численность её населения выросла на 29 миллионов человек и сегодня составляет 38,1 миллиона.

Нью-Дели, столица Индии, продемонстрировал рост на 398%, чему способствовали увеличение доходов населения и активная внутренняя миграция. Ожидается, что к 2030 году город примет еще около двух миллионов жителей, а его население достигнет 33,3 миллиона человек.