Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые предупредили, что малый ледниковый период может наступить уже через несколько десятилетий
Споры о причинах глобального потепления и его перспективах не утихают: если Межправительственная группа экспертов по изменению климата видит главную угрозу в парниковых газах, то новые исследования утверждают — климат Земли всегда «танцевал» в ритме Солнца, и в XXI веке может наступить малый ледниковый период. Об этом предупреждают исследователи из Кольского научного центра.
Большинство современных климатических моделей фокусируется на антропогенных выбросах, упуская из виду важные природные факторы. Российско-финская исследовательская группа, продолжая исследования влияния на климат циклов солнечной активности, использовала инновационный подход, сочетающий вейвлет-анализ и нейросети с долговременной краткосрочной памятью (LSTM), чтобы спрогнозировать изменения климата в Евро-Арктическом регионе в двадцать первом столетии.
В журнале Geoscences опубликована статья ученых из Апатитов и Рованиеми — Елена Касаткина, Олег Шумилов (Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук) и Маури Тимонен (Институт природных ресурсов Финляндии) провели исследование, в основе которого лежит анализ сверхдлинной древесно-кольцевой хронологии (Finnish supra-long tree-ring chronology), созданной на основе нескольких тысяч образцов сосны обыкновенной из субарктических регионов Финляндии.
Изучение финской сверхдлинной хронологии, охватывающей более семи с половиной тысяч лет, выявило значительное влияние солнечных циклов на климат Северного полушария. С помощью нейросетей LSTM, способных находить скрытые паттерны в данных, ученые сделали прогноз: между 2063 и 2073 годами прирост древесных колец резко сократится. Это маркер грядущего похолодания, вызванным главным солнечным минимумом, аналогичным периоду Маундера (1645–1715 годы), когда активность Солнца снизилась на треть. Ожидаемое снижение температуры объясняется результатом приближения главного солнечного минимума, связанного со сверхвековой (350-400 лет) цикличностью солнечной активности. Это те самые солнечные циклы длительностью в сотни лет, которые когда-то погрузили Европу в эпоху замерзших рек и «ледяных ярмарок» на Темзе.
Но почему солнечные циклы так влияют на климат? Дело не только в изменении излучения. Ультрафиолетовые всплески разрушают озон, галактические лучи усиливают облачность, а потоки космической пыли меняют состав атмосферы. Эти факторы, накладываясь на орбитальные циклы Миланковича, создают климатические «качели». Современные инструментальные данные, охватывающие всего пару веков, слишком кратки, чтобы уловить многовековые ритмы. Здесь и пригодились деревья: их кольца, как страницы дневника, сохранили информацию о температуре, солнечной активности и даже катастрофах прошлого.
С одной стороны, солнечный минимум может временно замедлить глобальное потепление, с другой — спровоцировать экстремальные зимы и ударить по сельскому хозяйству. Для Арктики прогнозируется сокращение ледового покрова, что приведет к открытию новых торговых маршрутов, но в то же время ставит под угрозу хрупкую экосистему Севера и традиционный уклад жизни коренных народов.
Ученые отмечают: солнечная активность — фактор, который нельзя игнорировать. Модели МГЭИК, предрекающие к 2100 году потепление на 1,4–4,4°C, по-прежнему актуальны, но природные циклы могут внести коррективы. Солнце уже вступило в фазу сниженной активности 2020–2053 годы, и эти последствия будут ощутимы через десятилетия.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
Мы все чаще слышим: люди становятся глупее, ведь новое поколение альфа показывает если не худший уровень IQ по сравнению с предыдущими, то темпы роста интеллекта замедлились. Дальше будет еще хуже, говорят пессимисты. Все настолько ужасно, что «умственное разложение», описывающее состояние, когда мозг словно забивается мусором из социальных медиа, а не думает, стало словом 2024 года по версии издателя «Оксфордского словаря английского языка». Дин Бернетт, профессор нейробиологии и автор нескольких книг, уверен: эти прогнозы ошибочны. Разберемся, прав ли он?
Когда нужно запомнить несколько фактов, человеческий мозг распределяет ресурсы. Как именно он это делает и по какому принципу выбирает более значимые сведения, выяснили ученые из США.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.
Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Здесь медведь не проходил: антропологи открыли древнего гоминида с уникальным прямохождением
Подними голову! Познавательный тест по астрономии от Naked Science
«Вся эта пустыня — искусственное образование, которое возникло только из-за человека». Разговор за жизнь с палеоэкологом Аркадием Савинецким
Другие люди
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии