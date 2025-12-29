Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году

По состоянию на 2025 год США, Великобритания, Израиль, Австралия и Китай уже используют лазерное оружие для противовоздушной обороны. Это свидетельствует о серьезном сдвиге в военной стратегии и росте эффективности боевых действий.

Испытания лазера DragonFire / © UK MOD

Ниже представлены пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году по версии издания Interesting Engineering.

1. 400-киловаттный лазер SONGBOW ВМС США.

Программа SONGBOW ВМС США направлена на создание первого в мире корабельного лазерного оружия мощностью 400 киловатт.

Система объединяет несколько промышленных лазеров мощностью по 50 киловатт в единый высокоэнергетический луч, способный поражать рои беспилотников, крылатые ракеты и другие скоростные цели на большой дистанции.

2. Австралийский «убийца дронов» Apollo.

Австралийская компания EOS представила систему Apollo — один из самых дешевых и эффективных военных лазеров для борьбы с беспилотниками.

Мощность установки составляет около 150 киловатт, и она способна уничтожить до 200 дронов на одном заряде аккумулятора. Система обеспечивает круговое покрытие на 360 градусов и не требует использования традиционных боеприпасов.

3. Израильский Iron Beam выходит на поле боя.

Израиль развернул, как утверждается, «первый в мире боевой лазер» — наземную систему Iron Beam, способную за считаные секунды уничтожать беспилотники, ракеты и минометные снаряды.

Iron Beam стал частью системы противовоздушной обороны Израиля и позволяет перехватывать угрозы значительно дешевле, чем ракетные комплексы, особенно при массированных атаках.

4. Британский DragonFire.

Великобритания провела испытания и разместила заказы на лазерную систему DragonFire. Во время тестов лазер успешно поражал дроны.

Стоимость одного «выстрела» оценивается примерно в 10 фунтов стерлингов (около одной тысячи рублей), а точность системы позволяет поражать цель размером с монету на расстоянии до одного километра. Это делает DragonFire крайне привлекательным для будущего оснащения ВМС и сухопутных войск Великобритании.

5. Китайская ставка на превосходство над американскими лазерами.

Китай представил лазерную систему LY-1 и заявил, что она превосходит аналогичные американские разработки, включая системы ELIOS, предназначенные для поражения беспилотников и низколетящих целей.

Размещенные на кораблях Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая и прошедшие наземные испытания, эти лазеры стали частью более широкой гонки вооружений между США и Китаем за создание мощных, точных и относительно недорогих средств направленной энергетической обороны.

В совокупности разработки 2025 года наглядно показывают: высокомощное, точное и сравнительно дешевое лазерное оружие больше не является футуристическим концептом. Оно стремительно превращается в стандартный инструмент борьбы с беспилотниками и другими воздушными угрозами.