Пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году
По состоянию на 2025 год США, Великобритания, Израиль, Австралия и Китай уже используют лазерное оружие для противовоздушной обороны. Это свидетельствует о серьезном сдвиге в военной стратегии и росте эффективности боевых действий.
Ниже представлены пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году по версии издания Interesting Engineering.
1. 400-киловаттный лазер SONGBOW ВМС США.
Программа SONGBOW ВМС США направлена на создание первого в мире корабельного лазерного оружия мощностью 400 киловатт.
Система объединяет несколько промышленных лазеров мощностью по 50 киловатт в единый высокоэнергетический луч, способный поражать рои беспилотников, крылатые ракеты и другие скоростные цели на большой дистанции.
2. Австралийский «убийца дронов» Apollo.
Австралийская компания EOS представила систему Apollo — один из самых дешевых и эффективных военных лазеров для борьбы с беспилотниками.
Мощность установки составляет около 150 киловатт, и она способна уничтожить до 200 дронов на одном заряде аккумулятора. Система обеспечивает круговое покрытие на 360 градусов и не требует использования традиционных боеприпасов.
3. Израильский Iron Beam выходит на поле боя.
Израиль развернул, как утверждается, «первый в мире боевой лазер» — наземную систему Iron Beam, способную за считаные секунды уничтожать беспилотники, ракеты и минометные снаряды.
Iron Beam стал частью системы противовоздушной обороны Израиля и позволяет перехватывать угрозы значительно дешевле, чем ракетные комплексы, особенно при массированных атаках.
4. Британский DragonFire.
Великобритания провела испытания и разместила заказы на лазерную систему DragonFire. Во время тестов лазер успешно поражал дроны.
Стоимость одного «выстрела» оценивается примерно в 10 фунтов стерлингов (около одной тысячи рублей), а точность системы позволяет поражать цель размером с монету на расстоянии до одного километра. Это делает DragonFire крайне привлекательным для будущего оснащения ВМС и сухопутных войск Великобритании.
5. Китайская ставка на превосходство над американскими лазерами.
Китай представил лазерную систему LY-1 и заявил, что она превосходит аналогичные американские разработки, включая системы ELIOS, предназначенные для поражения беспилотников и низколетящих целей.
Размещенные на кораблях Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая и прошедшие наземные испытания, эти лазеры стали частью более широкой гонки вооружений между США и Китаем за создание мощных, точных и относительно недорогих средств направленной энергетической обороны.
В совокупности разработки 2025 года наглядно показывают: высокомощное, точное и сравнительно дешевое лазерное оружие больше не является футуристическим концептом. Оно стремительно превращается в стандартный инструмент борьбы с беспилотниками и другими воздушными угрозами.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
С помощью сети радиотелескопов VLA (Very Large Array) и VLBA (Very Long Baseline Array) астрономы наблюдали крайне редкое явление — слияние трех галактик, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру. Система, обозначенная как J1218/J1219+1035, расположилась примерно в 370 миллионах световых лет от Земли, а ее дальнейшее изучение позволит понять, как растут и взаимодействуют эти космические «монстры».
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
