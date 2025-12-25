О мероприятии

Редкий человек хотя бы раз в своей жизни имел возможность испытать восторг при виде редкого астрономического явления – короны Солнца во время полного солнечного затмения. Полные солнечные затмения настолько редки, что большая часть людей за всю свою жизнь не имеет возможности увидеть их.

В Санкт-Петербурге полное солнечное затмение видели современники Петра Первого в 1706 году. А следующего раза придется ждать до 2126 года. Поэтому современному любителю астрономии нужно отправляться в дальнюю поездку. Ближайшее затмение в августе 2026 года будет видно в Испании.

Но есть и другой выход – прийти на экскурсию в Пулковскую обсерваторию, где участники узнают о затмениях от кандидата физико-математических наук, историка астрономии Сергея Юрьевича Масликова, который много лет изучал старинные и современные инструменты, побывал во многих обсерваториях мира, знает методы использования астролябий, телескопов и других астрономических инструментов.

