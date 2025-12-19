О мероприятии

Это был тяжелый год… Впрочем, как обычно. Отторгались свиные органы, проваливались в клинических испытаниях очередные многообещающие препараты, отзывались пачками некондиционные статьи, детей травили индийским сиропом от кашля, парацетамол обвиняли в аутизме и над всем этим великолепием на недосягаемой высоте парила новость о создании вакцины от старения. Но было и хорошее. CRISPR натравили на холестерин, у ковидных вакцин обнаружился очень полезный побочный эффект, ученые разобрали на молекулы женщину, умершую в возрасте 117,5 лет, исследователи разобрались с животрепещущим вопросом — как правильно варить яйца, индийская полиция начала пользоваться миелофоном, а в России вырастили пациенту новую барабанную перепонку. О других не менее примечательных событиях расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

