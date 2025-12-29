Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Аргентинские археологи нашли наконечники стрел из костей лам
Южная Америка в доколониальный период была ареной многочисленных локальных конфликтов за ресурсы. Ученые из Аргентины выяснили подробности сложного и трудоемкого производства стрел в этом регионе.
Долины и предгорья Сьеррас-де-Кордовы в центре Аргентины в поздний доиспанский период — примерно 1220-330 лет назад — служили домом для людей, которые сочетали охоту, собирательство и земледелие. Археологи отмечают, что в это время между разными группами случались частые конфликты из-за борьбы за ресурсы. Местные жители хорошо освоили луки для охоты и стали активно применять их в военных целях.
Традиционно ученые находили и подробно исследовали каменные наконечники стрел в этих местах. Остатки костяных наконечников в научной литературе упоминали лишь как культурные маркеры, без глубокого технологического и функционального анализа. Авторы нового исследования проанализировали 117 предметов из собрания музея «Нумба Чарава».
В коллекции хранятся не только готовые наконечники, но и редкие для региона свидетельства самого производственного процесса: отходы и заготовки. Такой состав позволил реконструировать полную производственную цепочку — последовательность действий от сырья до готового изделия.
Анализ показал высокую степень стандартизации: почти всегда мастера выбирали длинные и прямые кости гуанако, дикой ламы. Кости именно этих животных обеспечивали оптимальную форму и прочность заготовки. Исследование под микроскопом поверхности каждого предмета помогло восстановить технологию. Сначала кость раскалывали продольным ударом или надпиливали поперек, потом разламывали. Полученную заготовку выравнивали и сплющивали интенсивным шлифованием на абразивном камне.
Основную форму придавали срезанием и скоблением острыми каменными орудиями, а финальная доводка включала тонкую шлифовку и иногда полировку кожей до блеска. Особое внимание уделяли оформлению насада — той части, что крепилась к древку. В этом применяли вырезание пазов, создание зубчатых стержней или особых «ласточкиных хвостов», которые фиксировали в расщепе древка растительной смолой и обмоткой из сухожилий.
Таким образом, технология производства оказалась достаточно сложной и стандартизированной. Весь процесс — от выбора конкретной кости до финальной полировки — четко отработали и постоянно повторяли. Это указывает на устойчивую производственную традицию, которую, как полагают ученые, передавали внутри семей или небольших общин. При этом каждый наконечник сохранял индивидуальность: некоторые имели декоративные насечки, зазубренные лезвия или боковые шипы.
Кроме того, производство было локальным и трудоемким. Процесс изготовления требовал значительных усилий и времени, что подчеркивает ценность таких стрел. На это указывают и следы ремонта — повторной заточки сломанного острия. Также подтвердилось, что эти наконечники служили высокоспециализированным оружием. Их аэродинамические характеристики, прочность и способы крепления давали максимальную проникающую способность и наносили серьезные рваные раны. Это может говорить о том, что их могли применять не только для охоты, но и в военных целях.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Сентября, 2015
Топ самых совершенных роботов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии