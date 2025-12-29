  • Добавить в закладки
29 декабря, 14:48
Андрей Серегин
6

Аргентинские археологи нашли наконечники стрел из костей лам

❋ 3.8

Южная Америка в доколониальный период была ареной многочисленных локальных конфликтов за ресурсы. Ученые из Аргентины выяснили подробности сложного и трудоемкого производства стрел в этом регионе.

Археология
# аргентина
# охота
# средневековье
# стрелы
Примеры наконечников стрел, найденных в центральной Аргентине / © The International Journal of Osteoarchaeology

Долины и предгорья Сьеррас-де-Кордовы в центре Аргентины в поздний доиспанский период — примерно 1220-330 лет назад — служили домом для людей, которые сочетали охоту, собирательство и земледелие. Археологи отмечают, что в это время между разными группами случались частые конфликты из-за борьбы за ресурсы. Местные жители хорошо освоили луки для охоты и стали активно применять их в военных целях.

Традиционно ученые находили и подробно исследовали каменные наконечники стрел в этих местах. Остатки костяных наконечников в научной литературе упоминали лишь как культурные маркеры, без глубокого технологического и функционального анализа. Авторы нового исследования проанализировали 117 предметов из собрания музея «Нумба Чарава».

В коллекции хранятся не только готовые наконечники, но и редкие для региона свидетельства самого производственного процесса: отходы и заготовки. Такой состав позволил реконструировать полную производственную цепочку — последовательность действий от сырья до готового изделия.

Анализ показал высокую степень стандартизации: почти всегда мастера выбирали длинные и прямые кости гуанако, дикой ламы. Кости именно этих животных обеспечивали оптимальную форму и прочность заготовки. Исследование под микроскопом поверхности каждого предмета помогло восстановить технологию. Сначала кость раскалывали продольным ударом или надпиливали поперек, потом разламывали. Полученную заготовку выравнивали и сплющивали интенсивным шлифованием на абразивном камне.

Основную форму придавали срезанием и скоблением острыми каменными орудиями, а финальная доводка включала тонкую шлифовку и иногда полировку кожей до блеска. Особое внимание уделяли оформлению насада — той части, что крепилась к древку. В этом применяли вырезание пазов, создание зубчатых стержней или особых «ласточкиных хвостов», которые фиксировали в расщепе древка растительной смолой и обмоткой из сухожилий.

Таким образом, технология производства оказалась достаточно сложной и стандартизированной. Весь процесс — от выбора конкретной кости до финальной полировки — четко отработали и постоянно повторяли. Это указывает на устойчивую производственную традицию, которую, как полагают ученые, передавали внутри семей или небольших общин. При этом каждый наконечник сохранял индивидуальность: некоторые имели декоративные насечки, зазубренные лезвия или боковые шипы.

Кроме того, производство было локальным и трудоемким. Процесс изготовления требовал значительных усилий и времени, что подчеркивает ценность таких стрел. На это указывают и следы ремонта — повторной заточки сломанного острия. Также подтвердилось, что эти наконечники служили высокоспециализированным оружием. Их аэродинамические характеристики, прочность и способы крепления давали максимальную проникающую способность и наносили серьезные рваные раны. Это может говорить о том, что их могли применять не только для охоты, но и в военных целях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
19 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Археология
# аргентина
# охота
# средневековье
# стрелы
Комментарии

