  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 декабря, 14:08
Игорь Байдов
1
58

Анализ тысяч биографий развеял миф о «детском гении»

❋ 4.2

Бытует мнение, что в большинстве случаев великими учеными, спортсменами и музыкантами становятся те, кто с самого детства проявлял соответствующие способности. Поэтому родители с трепетом всматриваются в ранние увлечения своих чад, чтобы как можно раньше выявить талант. Однако авторы нового исследования выяснили, что такое поведение — ошибка. Оказывается, большинство тех, кто сегодня определяет лицо мировой науки, спорта и искусства, в детстве ничем особенным не выделялись. Более того, интенсивная «дрессировка» с малых лет скорее мешает, чем помогает достичь вершин во взрослой жизни.

Психология
# дети
# музыканты
# писатели
# спортсмены
# способности
# талант
# юность
спортсмен
Большинство профессиональных спортсменов, получивших мировое признание, в детстве не проявляли соответствующих способностей / © Getty Images, Michael Steele

На протяжении десятилетий общество и даже часть ученых придерживались одной, на первый взгляд очевидной, идеи: чтобы стать лучшим, нужно начинать как можно раньше и полностью сосредоточиться на одном деле. Тысячи часов практики, выявление способностей в детстве — так выглядел «рецепт успеха», который подтверждали книги и иллюстрировали примеры отдельных вундеркиндов.

Моцарт, сочинявший музыку в пять лет, или Тайгер Вудс, взявший в руки клюшку для гольфа едва ли не раньше, чем ложку. Эти истории сформировали культуру «отбора талантов». Родители, желающие своим детям «светлого будущего», с малых лет записывают их на многочасовые тренировки, опасаясь упустить момент.

Однако все чаще звучат тревожные звоночки: многие юные звезды, показывавшие феноменальные результаты, к 20 годам «сгорают», теряют мотивацию или не могут перейти на мировой уровень. Международная команда исследователей под руководством Арне Гюллиха (Arne Güllich) из Кайзерслаутернского технического университета в Германии решила проверить, действительно ли успех в юном возрасте — обязательный этап на пути к триумфу во взрослой жизни.

Гюллих и его коллеги изучили результаты 19 исследований, в которых участвовали почти 35 тысяч человек, достигших высоких показателей в самых разных областях. Ученые проанализировали биографии олимпийских чемпионов, нобелевских лауреатов, шахматистов из мировой десятки и величайших композиторов.

Сравнительный анализ показал, что подавляющее большинство взрослых, которые сейчас возглавляют мировые рейтинги, в детстве не показывали феноменальных способностей. Их путь к вершине начался не с интенсивных тренировок, а с разнообразных увлечений. Они занимались разными видами спорта, музыкой, наукой или искусством. Лишь постепенно, часто уже в подростковом или даже взрослом возрасте, нащупали ту самую область, в которой смогли раскрыть свой потенциал полностью.

Цифры говорят сами за себя. Например, 82 процента спортсменов, которые в юности выступали на международном уровне, так и не сумели повторить успех во взрослой жизни. Наоборот, 72 процента взрослых спортсменов мирового уровня в юности не входили в число лучших на международных соревнованиях. Этот разрыв показывает, что факторы, определяющие успех в детском и взрослом спорте, сильно различаются.

Еще более красноречива общая статистика. Во всех изученных областях только 10 процентов взрослых, достигших выдающихся результатов, входили в число лучших в юности. И наоборот, примерно такая же доля юных звезд сумела сохранить свое преимущество во взрослом возрасте. То есть путь к успеху во взрослой жизни редко совпадает с детскими достижениями.

Общая статистика находит подтверждение и в исторических примерах, хотя есть и исключения. Да, Вольфганг Амадей Моцарт или шахматист Гукеш Доммараджу — классические примеры рано проявившихся способностей. Но куда больше тех, чей путь был иным. Людвиг ван Бетховен не считался чудо-ребенком, а его гений как композитора-новатора раскрылся позже. Майкл Джордан не попал в основную команду в школе, а его путь к баскетбольному олимпу был довольно тернист. Чарльз Дарвин в молодости не проявлял особых научных амбиций и учился довольно посредственно.

Почему же так происходит? Авторы исследования указали на несколько причин. Во-первых, дети, которые пробуют себя в разных сферах, развивают более гибкие навыки обучения. Они учатся переносить полученные навыки из одной области в другую, в итоге находят ту самую, «свою» дисциплину, которая идеально соответствует их внутренним склонностям и когнитивным способностям. Гюллих назвал это «оптимальным соответствием дисциплине» и накоплением «учебного капитала» для долгосрочного развития.

Во-вторых, менее интенсивный и более разнообразный график в детстве помогает сохранить физическое и ментальное здоровье. Он снижает риск эмоционального выгорания, потери внутренней мотивации и хронических травм, которые зачастую становятся причиной окончания карьеры перспективных юных спортсменов или музыкантов.

Гюллих и его коллеги поставили под сомнение эффективность всей системы раннего отбора — специальных программ для одаренных, спортивных школ для дошкольников, грантов для юных гениев. Эти системы направлены на выявление талантов в совсем юном возрасте и предназначены для развития одного направления. Эта система может отбраковывать многих будущих чемпионов и ученых, чьи способности раскрываются гораздо позже.

Вместо погони за сиюминутными победами, которые не гарантируют долгосрочного успеха, исследователи предлагают другую стратегию — разнообразия. Ее суть в том, чтобы позволить ребенку на протяжении нескольких лет пробовать силы в разных сферах, искать себя и менять увлечения. Это не пустая трата времени, а мудрая инвестиция. Такой подход закладывает прочный фундамент для выдающейся карьеры в будущем. 

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
461 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Психология
# дети
# музыканты
# писатели
# спортсмены
# способности
# талант
# юность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Дек
800
Здравствуй, …., Новый год!
Гиперион
Москва
Экскурсия
02 Янв
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
03 Янв
Бесплатно
Космический «Олимп»
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 декабря, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
28 декабря, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
27 декабря, 10:30
Максим Абдулаев

Динозавры протоптали магистраль по берегу озера в Боливии

Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.

Биология
Палеонтология
# окаменелости
# Палеонтология
# тероподы
24 декабря, 11:36
ПНИПУ

Ученые разработали систему оценки индивидуальных рисков здоровью работников

В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.

ПНИПУ
# здоровье
# прогнозирование
# риски
# труд
# условия труда
25 декабря, 09:49
Максим Абдулаев

У трутней нашли ген, отвечающий за выпрашивание еды

Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.

Биология
# поведение
# пчелы
# трутни
26 декабря, 15:47
Максим Абдулаев

Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных

Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.

Биология
# миксины
# обоняние
# эволюция
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Roman Frolov
Roman Frolov
18 минут назад
-
0
+
"...исследователи предлагают другую стратегию — разнообразия. Ее суть в том, чтобы позволить ребенку на протяжении нескольких лет пробовать силы в разных сферах, искать себя и менять увлечения. Это не пустая трата времени, а мудрая инвестиция." Теперь попробуйте это доказать мамочкам, которые таким образом используют своих детишек в межсамочном соревновании.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Анализ тысяч биографий развеял миф о «детском гении»

    29 декабря, 14:08

  2. Исследователи выяснили, как нейросети понимают каламбуры

    29 декабря, 10:59

  3. Короткий период воздержания повысил шансы на успех ЭКО

    29 декабря, 10:24

  4. Ученые смоделировали полный цикл кислотной обработки карбонатных коллекторов для повышения добычи

    29 декабря, 09:50
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Konstantin Resto
15 минут назад
в чем разница такого подхода например : AlphaFold имеет дело с непредсказуемым разнообразием (20 аминокислот, бесконечные комбинации). Ему нужен

Исследователи выяснили, как нейросети понимают каламбуры

Roman Frolov
18 минут назад
"...исследователи предлагают другую стратегию — разнообразия. Ее суть в том, чтобы позволить ребенку на протяжении нескольких лет пробовать силы в

Анализ тысяч биографий развеял миф о «детском гении»

Konstantin Resto
38 минут назад
Применительно к трейдингу, глава 13 из моих мемуаров "Когда я говорю «ИИ не может этого решить», я на самом деле говорю: «Вот

Исследователи выяснили, как нейросети понимают каламбуры

Николай Цыгикало
46 минут назад
Лана, понятно. Спасибо на добром слове,) я так, позволил себе немного пофилософствовать. Конечно, ошибок лучше избегать. По поводу гордости не знаю,

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Анастасия Прудникова
53 минуты назад
Да ну прямо уже мамонты и стеллеровы корова и баклан вымерли только из-за климатических изменений! Не надо оправдывать алчность и жестокость

«Вся эта пустыня — искусственное образование, которое возникло только из-за человека». Разговор за жизнь с палеоэкологом Аркадием Савинецким

Лана Пренципал
1 час назад
Николай, эк вас бомбануло) Не переживайте так, мы тут все очень уважаем и Александра, и вас, всегда с нетерпением ждем ваших статей. Штука в чем. В

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Имя Фамилия
1 час назад
Евгений, поподробней, плиз. Человек переставил СИМку из одного телефона в другой и СИМку заблокировали? Или он в своем телефоне IMEI перешил на

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM

Мурад Гасанов
1 час назад
Здесь показано рост городов а не крупнейшие города, ты что-то путаешь, Нью-Йорк сейчас падает по всем рейтингам по сравнению с 90х годами

Рейтинг: пять крупнейших мегаполисов мира в 2025 году по площади застроенной территории

Aftabali Qazi
2 часа назад
Well, nice information and I wanted to say thats great. I am https://brandicopywriter.com Brandi Marcene associated with creativity, confidence, and a strong personal brand that resonates across digital

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Elusive Joe
2 часа назад
А как же мы? Можно нам тоже развивать лазеры для сво?

Пять крупнейших разработок в области боевых лазеров в 2025 году

Евгений Гришин
2 часа назад
Иван, базу они может и создадут, но доступ по imei уже ограничивают примерно с осени

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM

Евгений Гришин
2 часа назад
Павел, как нет)) Лично видел как пару дней назад как из-за смены imei заблокировали сим-карту

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM

Konstantin Resto
2 часа назад
Ваши эксперименты с каламбурами — это тренажёр для детского сада, пока вы не понимаете, как работает иерархическая точность. Вы заставляете ИИ

Исследователи выяснили, как нейросети понимают каламбуры

Николай Цыгикало
2 часа назад
«около девяти тонн плутония — количества, достаточного для производства примерно 5 000 ядерных боезарядов.» Неплохое конструктивное совершенство

Япония способна создать ядерное оружие за три года, заявили эксперты

Konstantin Resto
2 часа назад
Kiridan, Судя по вашим выводам, ваш мозг не студень. Он — хаотичный осциллятор. А студень, между прочим, сохраняет форму.

Ученый выявил «алгоритмическую шизофрению» нейросетей

Александр Французов
3 часа назад
Еще бы табличку для наглядности.

В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей

Александр Французов
3 часа назад
Sanyasiebert, с какой целью интересуетесь?

Кто в лидерах гонки за золотом: страны, нарастившие резервы с 2000 года

Николай Цыгикало
3 часа назад
А от взгляда на технические ошибки как не снижающие уровня автора недалек и следующий шаг — не снижающими уровень автора признают и личностные

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Kiridan
3 часа назад
Konstantin, Я просто читаю их и понимаю, что в этой умудрëнной сединой голове мозг уже превратился в студень (а может, и всегда таким был?) и начал

Ученый выявил «алгоритмическую шизофрению» нейросетей

Ivan Mask
4 часа назад
Ого как холодно аж минус 25, супер экстримальные условия......Это всего лишь Южная часть России по показаниям температуры зимой а В Казахстане эти

В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно