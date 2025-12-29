Уведомления
Анализ тысяч биографий развеял миф о «детском гении»
Бытует мнение, что в большинстве случаев великими учеными, спортсменами и музыкантами становятся те, кто с самого детства проявлял соответствующие способности. Поэтому родители с трепетом всматриваются в ранние увлечения своих чад, чтобы как можно раньше выявить талант. Однако авторы нового исследования выяснили, что такое поведение — ошибка. Оказывается, большинство тех, кто сегодня определяет лицо мировой науки, спорта и искусства, в детстве ничем особенным не выделялись. Более того, интенсивная «дрессировка» с малых лет скорее мешает, чем помогает достичь вершин во взрослой жизни.
На протяжении десятилетий общество и даже часть ученых придерживались одной, на первый взгляд очевидной, идеи: чтобы стать лучшим, нужно начинать как можно раньше и полностью сосредоточиться на одном деле. Тысячи часов практики, выявление способностей в детстве — так выглядел «рецепт успеха», который подтверждали книги и иллюстрировали примеры отдельных вундеркиндов.
Моцарт, сочинявший музыку в пять лет, или Тайгер Вудс, взявший в руки клюшку для гольфа едва ли не раньше, чем ложку. Эти истории сформировали культуру «отбора талантов». Родители, желающие своим детям «светлого будущего», с малых лет записывают их на многочасовые тренировки, опасаясь упустить момент.
Однако все чаще звучат тревожные звоночки: многие юные звезды, показывавшие феноменальные результаты, к 20 годам «сгорают», теряют мотивацию или не могут перейти на мировой уровень. Международная команда исследователей под руководством Арне Гюллиха (Arne Güllich) из Кайзерслаутернского технического университета в Германии решила проверить, действительно ли успех в юном возрасте — обязательный этап на пути к триумфу во взрослой жизни.
Гюллих и его коллеги изучили результаты 19 исследований, в которых участвовали почти 35 тысяч человек, достигших высоких показателей в самых разных областях. Ученые проанализировали биографии олимпийских чемпионов, нобелевских лауреатов, шахматистов из мировой десятки и величайших композиторов.
Сравнительный анализ показал, что подавляющее большинство взрослых, которые сейчас возглавляют мировые рейтинги, в детстве не показывали феноменальных способностей. Их путь к вершине начался не с интенсивных тренировок, а с разнообразных увлечений. Они занимались разными видами спорта, музыкой, наукой или искусством. Лишь постепенно, часто уже в подростковом или даже взрослом возрасте, нащупали ту самую область, в которой смогли раскрыть свой потенциал полностью.
Цифры говорят сами за себя. Например, 82 процента спортсменов, которые в юности выступали на международном уровне, так и не сумели повторить успех во взрослой жизни. Наоборот, 72 процента взрослых спортсменов мирового уровня в юности не входили в число лучших на международных соревнованиях. Этот разрыв показывает, что факторы, определяющие успех в детском и взрослом спорте, сильно различаются.
Еще более красноречива общая статистика. Во всех изученных областях только 10 процентов взрослых, достигших выдающихся результатов, входили в число лучших в юности. И наоборот, примерно такая же доля юных звезд сумела сохранить свое преимущество во взрослом возрасте. То есть путь к успеху во взрослой жизни редко совпадает с детскими достижениями.
Общая статистика находит подтверждение и в исторических примерах, хотя есть и исключения. Да, Вольфганг Амадей Моцарт или шахматист Гукеш Доммараджу — классические примеры рано проявившихся способностей. Но куда больше тех, чей путь был иным. Людвиг ван Бетховен не считался чудо-ребенком, а его гений как композитора-новатора раскрылся позже. Майкл Джордан не попал в основную команду в школе, а его путь к баскетбольному олимпу был довольно тернист. Чарльз Дарвин в молодости не проявлял особых научных амбиций и учился довольно посредственно.
Почему же так происходит? Авторы исследования указали на несколько причин. Во-первых, дети, которые пробуют себя в разных сферах, развивают более гибкие навыки обучения. Они учатся переносить полученные навыки из одной области в другую, в итоге находят ту самую, «свою» дисциплину, которая идеально соответствует их внутренним склонностям и когнитивным способностям. Гюллих назвал это «оптимальным соответствием дисциплине» и накоплением «учебного капитала» для долгосрочного развития.
Во-вторых, менее интенсивный и более разнообразный график в детстве помогает сохранить физическое и ментальное здоровье. Он снижает риск эмоционального выгорания, потери внутренней мотивации и хронических травм, которые зачастую становятся причиной окончания карьеры перспективных юных спортсменов или музыкантов.
Гюллих и его коллеги поставили под сомнение эффективность всей системы раннего отбора — специальных программ для одаренных, спортивных школ для дошкольников, грантов для юных гениев. Эти системы направлены на выявление талантов в совсем юном возрасте и предназначены для развития одного направления. Эта система может отбраковывать многих будущих чемпионов и ученых, чьи способности раскрываются гораздо позже.
Вместо погони за сиюминутными победами, которые не гарантируют долгосрочного успеха, исследователи предлагают другую стратегию — разнообразия. Ее суть в том, чтобы позволить ребенку на протяжении нескольких лет пробовать силы в разных сферах, искать себя и менять увлечения. Это не пустая трата времени, а мудрая инвестиция. Такой подход закладывает прочный фундамент для выдающейся карьеры в будущем.
Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
